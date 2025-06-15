人生是功課不是考卷！為何越到五十歲，反而才開始真正活對？

多數人來了又走，一輩子不明所以。錯過了人生真正的課題，也錯過了自我覺醒的時機。當我們忙著追名逐利、計較得失時，是否曾停下來問自己：這一生的功課是什麼？是否已經完成了該修的項目，還是只是循環著慣性的煩惱？

我們不是來比賽的，也不是來應付考卷的，而是來學習、修正、完成一段與靈性有關的旅程。

馬偕醫學院臨床教授張明志在《隨時放得下的功課》中指出，人生不是憑努力就能掌控的一場競賽，而是融合命定與自由意志的修行過程。從出生的那刻起，我們便受到形體、家庭、環境的束縛，進入命運所設定的軌道，開始做自己的功課。

張明志強調，人生的「一命、二運、三風水」中，命是預設條件，運是變動潛能，而真正的自由，是在變數中做出覺知的選擇。人生如同行舟於大河，有人平順、有人成逆水，方向雖難控，但行動與選擇，決定我們能否靠岸。

他提醒，大多數人來去匆匆，一生並未意識到自己肩負著什麼樣的修行與使命。若只在世俗中汲汲營營，最終可能空留遺憾。反觀那些能在困頓中轉念、在艱難中修心的人，即使能力不大，也能完成重要功課。

「功課不分大小。」他指出，能力小者不需追求高位，只要不貪、不瞋、不癡、慎獨守正，就是一種修行。而能力大者，面對的挑戰與誘惑也大，若無覺察，容易偏離初衷。這並不是懲罰，而是成長所必經的考驗。

命運的安排看似不公，但因果從不偏頗。張明志引用佛法觀點指出：「菩薩畏因，眾生畏果。」許多惡業未必馬上顯現報應，卻終將回到自己身上。因此，修行不是理想主義，而是為自己累積福報、避開業報的自我保護。

他提醒：「不要有不相配的非分妄想。」過多的福祿、非分的祿位，往往潛藏著禍因。我們應在自己的角色中安住，老老實實地做好分內的事，就是自求多福。真正的修行者，不在廟堂、不在深山，而隱於市井、默默為人解憂。

佛性人人皆具。六祖慧能說：「般若之智無大無小之分，智人、愚人之佛性本無差別，只緣迷悟不同。」張明志強調，真正的修行不是比誰更高尚，而是誰更願意面對自己、修正自己、累積善業。

圖為《隨時放得下的功課：心靈病房的18堂終極學分》書封。時報出版提供

到了五十歲，許多人才真正認識自己，也才有能力調整方向。他認為，人的功課是階段性累積的──先修身、齊家，再治國平天下，而這裡的「治國」不一定是做大官，而是對社會有所貢獻，不造惡業，便是良民；發揮所長，便是有用之人；累積智慧、修正習氣，便是高標之路。

他總結：「人生功課不在名利得失，而在是否曾明心見性。」這不是空談，而是能在現實中落實的修行。真正得道之人，不靠外求，而是在每天的生活中累積覺察力，將功課做深、做透，自然能撥雲見日，走向自在圓滿。

※本文節錄自《隨時放得下的功課：心靈病房的18堂終極學分》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。