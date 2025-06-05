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每天都在趕…卻越來越累？醫點破：不是壓力太大 是你「不懂怎麼休息」

時報出版／ 文．洛桑加參

你是否也常這樣想——只要撐過這週、完成這個案子、等到假期，就可以好好休息一下。但日子一天天過去，身體愈來愈疲累，心情卻愈來愈低落。難道，是壓力太大了嗎？其實，更該擔心的是：你從未學會真正「放過自己」。「忙」這個字，一邊是「心」，一邊是「亡」，拆開來看，仿佛在警告我們：長期過勞，不只是身體會垮，連心靈也可能進入一種類死亡狀態——活著，卻沒有活力。

知名身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師在他的著作《不生病的藏傳紓壓術：療癒身心靈的預防醫學》（時報出版）中直言：「壓力不是敵人，不懂休息才是問題的根源。」他提出「靈休」的概念，強調事先安排停頓點，反而能讓人做事更有幹勁，因為「只要再努力一下下就好」、「馬上就能放假了」這類自我暗示，本身就具備激勵效果。

但大多數人卻習慣把快樂推遲：「等我退休就能環遊世界」、「等我買房就會快樂」、「等孩子長大就能輕鬆」……洛桑加參反問：「你今天開心嗎？」如果當下的幸福都抓不住，又憑什麼相信將來會更好？不去掌握現世吉祥，卻期盼來世如意，就像把財產通通送給詐騙集團一樣荒謬。

當你覺得生活綁手綁腳、什麼都施展不開時，最務實的做法，是先累積健康。真正健康的人，往往是快樂的人。雖然快樂不是萬靈丹，不能讓蛀牙或胃潰瘍自動痊癒，但「情緒壓力少的人」確實在身體修復力與免疫力上，都有明顯優勢。

「一個人最大的不幸，是不愛自己。」這句話是洛桑加參多年觀察與實踐的體悟。他習慣每天睡前感恩三件小事、每天醒來為自己安排三件快樂的事。當你能累積一個愉快的今天，就能擁有穩定的一週、平衡的一年，最終打造出無悔無負的一生。

他舉藏傳佛教的比喻：同樣一杯水，天人看到的是甘露，凡人看到的是飲品，餓鬼看到的卻是膿血。感知幸福的能力，決定了你眼中的世界是天堂還是地獄。想讓身心恢復平衡，重新感受到「快樂是自己的選擇」，可以從以下四大實用行動開始：

◎ 動起來系列

游泳、慢跑等運動不只強健體魄，還能減少焦慮、提升快樂荷爾蒙「多巴胺」分泌。古代人透過打獵採集紓壓，現代人只要動起來，身體一樣能解除緊張。運動強度不必一開始太高，只要持續，當你覺得世界真美好、身邊人真可愛時，就是多巴胺在發揮作用。

◎ 淨化系列

洗車、洗澡、洗狗……看似平凡的家務，其實能洗淨心緒。洛桑加參回憶在西藏出家時，煉心往往從打掃環境開始。當你心煩意亂時，不妨選塊喜歡的香皂，洗個香香的澡，甚至泡溫泉放鬆一下——「我沒看過有人邊泡溫泉邊哭的」。

◎ 充電系列

去你喜歡的地方待一會兒，可能是樹下、咖啡館、瀑布旁，也可能只是按摩、水療、發呆一小時。別小看放空，它其實是大腦的重整時間。人會煩，往往是因為思緒太亂。當腦子清明，快樂也就回來了。

◎ 文化體驗系列

閱讀、抄經、看電影、旅行……透過知識與感官的滋養，也能打開快樂之門。洛桑加參也分享個人經歷：他小時候腦筋不靈光，看不懂經書，辯經常常輸，但師父教他持誦文殊菩薩的關鍵音「Di」，一遍又一遍持誦，有一天，他竟「像被開光了一樣」，後來順利考上醫學院、國考一次就過。他說：「去除無明的快樂，請務必親自嘗試看看。」

※本文節錄自《不生病的藏傳紓壓術：療癒身心靈的預防醫學》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。

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