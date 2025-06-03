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生母直播開戰呂秋遠…家排師：孩子從來不是錯誤 而是家族系統的一部分

聯合新聞網／ 文．彭心彤（資深催眠師、家排師）
律師呂秋遠近來身陷私生子風波。聯合報系資料照片
律師呂秋遠近來身陷私生子風波。聯合報系資料照片

呂秋遠律師的新聞這兩天沸沸揚揚，爭議的焦點，不只是他有了非婚生子女，而是他過去長年塑造出「守護女性、守護家庭」的正義人設，如今卻與他的真實行為背道而馳。

許多追隨他多年的婦女讀者因此心碎、憤怒、失望。

身為一位家族排列師，我今天不談法律，也不談道德。

我想問的是：從系統觀點來看，當一個孩子在一段未婚關係中誕生，父親的位置應該怎麼放，對自己、對孩子，以及對所有人才是最好的？

■ 一次性行為，就建立了一輩子的連結

系統排列中，只要發生過性行為，無論有沒有結婚，這段伴侶連結就已經成立了。

哪怕只是一次，哪怕是強暴，連結仍然存在，不能抹去。這段關係成為彼此人生的一部分，影響之後所有的親密關係

如果後來分開了，新的伴侶要在心中尊重前任的存在，而不能妄想自己是唯一；否則這種否認會引發嫉妒、佔有、排斥的情緒，破壞當下的感情。

呂律師和林小姐，無論是否在婚姻內，他們的關係都已經建立。而且這份關係將永久存在彼此的生命裡。

■ 懷孕的那一刻起，父母的身份就無法抹去

不論孩子有沒有生下來、是流產還是墮胎，從懷孕的那一刻起，這對男女就已經成為了父母。這是一個靈魂層級的事實，不會因人為決定而被取消。

我在20年的排列經驗中，看過太多否認墮胎經歷的男人或女人，後來出現夫妻失和、親子冷漠、身心症、怪病、甚至事業崩盤的案例。這些困境常常與他們內在對「傷害一個生命」的潛意識罪惡感有關。

若孩子被生下來，而父親心裡拒絕這個孩子，會造成怎樣的影響？

■ 孩子會害怕父親，父親會懲罰自己

孩子會深刻感受到：我是不被歡迎的、父親是危險的。

長大之後，孩子會難以信任男性或建立穩定關係。他也許需要花很多力氣，才能在心理上與父親和解，甚至勇敢說再見。不是逼父親來認親，而是在心裡給父親一個位置，讓自己回到力量的中心。

而那位拒絕承認的父親呢？

他可能表面過著風光人生，內在卻潛藏著深深的罪惡感。這份罪惡感會讓他「自我懲罰」，用失敗的關係、糟糕的健康、卡住的事業、或不幸福的生活，來默默贖罪。

■ 新的孩子誕生，舊的關係自然走到終點

如果事件中的男主角有配偶、或有伴侶的呢？家族系統的觀點不看「結沒結婚」，而是看「是否實際上已成為伴侶」。

如果原本已經有穩定關係、有孩子、共組家庭，那麼當另一段新關係中誕生了孩子，這代表舊的關係已經結束，無論當事人是否承認。

最好的結果是：男方離開舊伴侶，給予賠償或尊重；並與新伴侶建立新的家庭，承擔養育責任。

若與新伴侶後來分開，那也不改變一件事：孩子的父親，仍然是父親。

至於是否參與養育，不是排列所強求的「必然行動」，但內在的承認，是每個人對自己、對生命的尊重。

■ 給讀者的話

家族排列從不拿石頭砸誰，也不評價對錯。

我們關心的是：在真相中，誰該站在哪個位置？誰還沒有被看見？誰的存在被否認了？

如果你也是一個父親，或者曾經懷過一個沒有出生的孩子，請你知道：你們之間的關係，從來都不是一場錯誤，而是已經寫進靈魂的事實。

那麼，你在你的生命裡，有誰還沒有被承認？

（本文經《彭心彤 催眠身心靈&系統排列》授權，原文出處「【孩子從來不是錯誤，而是系統的一部分】—家族系統排列看呂秋遠事件」，未經同意禁止轉載。）

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