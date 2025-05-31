快訊

技職新路／遍地直升科大成陷阱？新五專恐釀功能性文盲

三峽大車禍再添1死 肇事者余姓老翁今晨不治！醫院曝死因

三峽重大車禍釀3死12傷！余姓老翁今晨不治 肇事原因恐成謎

為什麼我常常感到內耗？我被自己情勒了嗎？

擁抱心理／ 廖莉彣（諮商心理師）
有時候，我們自責：「是不是自己做錯什麼？」、也有時，我們自我懷疑：「是不是我太敏感、太退讓、太心軟？」。我想說，除了辨識「被他人情勒」，我們其實也常被「自我勒索」。 示意圖／Ingimage
有時候，我們自責：「是不是自己做錯什麼？」、也有時，我們自我懷疑：「是不是我太敏感、太退讓、太心軟？」。我想說，除了辨識「被他人情勒」，我們其實也常被「自我勒索」。 示意圖／Ingimage

作者：廖莉彣（諮商心理師

今天在馬偕醫學院和學生們有場溫暖、深刻的互動。我發現，大家說起「被情勒」的經驗都很快，來自自己、或身邊人的處境。

其實大家的心裡面也都有種好奇與疑惑：「為什麼我們容易陷入被情勒的處境？」

當我們開始問自己這個問題時，往往來自某段關係互動中，我們內心感到恐懼、罪惡、自我內耗。

有時候，我們自責：「是不是自己做錯什麼？」

也有時，我們自我懷疑：「是不是我太敏感、太退讓、太心軟？」

我想說，除了辨識「被他人情勒」，我們其實也常被「自我勒索」。

——

辨識你是否在「自我勒索」的四個敏感點：

• 你是否太想當個「讓人舒服的人」？

你害怕衝突、不想造成困擾，總希望關係順利、氛圍和諧，因此習慣壓抑情緒，強迫自己「表現得成熟理性」。但這份壓抑，往往讓你忽略了自己的委屈與需求，於是你內在的小聲音開始控訴自己：「你怎麼又軟弱了？」

• 你是否總是「付出很多」？

你心裡有個標準：「我應該可以再撐一下、再做多一點」，就算身心已經疲憊，也不太願意承認自己需要幫忙。當你期待某種回饋卻未出現，會對自己更苛刻：「是不是我做的不夠，才不值得被回應？」

• 你是否「太能理解別人」，卻少問自己要什麼？

你太擅長站在別人立場，甚至習慣優先處理他人需求，但在這過程中，你逐漸模糊了自己真正的感受與界線。有時候，你不是被對方綁住，而是自己無法允許「先照顧自己」。

• 你是否「太在意別人怎麼看你」，而無法誠實面對自己？

你有很強的責任感與主導欲，想確保事情走在對的道路上。因此當出現不對勁，或外界沒有及時的認可時，你內心小劇場的審判就開演：「是不是我哪裡做不好？我是不是讓人失望了？」這些聲音持續加壓，讓你陷入更深的自我質疑迴圈。

——

寫到這裡，我想告訴你：你並不孤單。

你會這樣，往往是因為你本就擁有一些美好的特質：善良、體貼、會換位思考、願意愛人。

然而，你太習慣站在對方的立場，把自己的需要藏起來。你值得練習的是，把這種「良善的能力」，也用來理解自己，保護自己。

當你感到被掏空、覺得自己越來越小、越退讓時，請停下來問問自己：

1. 這真是我的責任，還是我以為我該負責？

2. 如果我什麼都不做，我會失去什麼？那真的重要嗎？

3. 如果這件事發生在我朋友身上，我會怎麼建議他？

讓我們一起減少內耗，學習更溫柔地愛自己😌

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「為什麼我常常感到內耗？我被自己情勒了嗎？」，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

為什麼越想放鬆 卻越難放鬆呢？

在諮商與企業演講時，常常我會遇到睡不好、失眠困擾的人。有些人也會懷有一些期待，是不是催眠可以幫我「放鬆」、催「眠」？

為什麼我常常感到內耗？我被自己情勒了嗎？

有時候，我們自責：「是不是自己做錯什麼？」、也有時，我們自我懷疑：「是不是我太敏感、太退讓、太心軟？」。我想說，除了辨識「被他人情勒」，我們其實也常被「自我勒索」。

人生的意義是別讓火花熄滅！《慢慢活成自己喜歡的樣子》帶你盤點過去、想像未來！

美國社會心理學家、哈佛大學教授丹尼爾．吉伯特曾說：「人類是一種明明還在製造中，卻以為自己是已經完工的作品。」想想看，每個人來到這個世界之前，都經過了一場漫長的醞釀，身上攜帶著祖先的遺傳密碼，這些基因影響了我們的外表、個性，甚至是某些天賦。雖然我們承載著過去，但來到這個世界，不僅帶著與生俱來的天賦，仍有很大的發展性與可能性等著我們去激發與創造。我們的個性特質、天賦才能，都可以在後天培養與發展。生命不是一個寫好的劇本，更像是一本未完成的小說，故事情節還在不斷發展，角色的性格也不斷在進化。

想改變卻踏不出第一步？面對內心召喚 縱身一躍宇宙會接住你！

很多時候，我們好像都好像習慣性在等待一個訊號、指引，甚至是天啟來告訴我們向前行吧，去做吧。大多時候我們對未知、對於新事物往往是感到恐懼的，但殊不知這是成長無可避免的過程。若你也感到對於生活索然無味、對於未來也感到迷惘，我想說的是勇敢前行吧，即便是宇宙想要支持你，首先也需要你先縱身一躍，將你的命運拋向未知。

遇到侮辱會本能地反擊？「攻擊性的沉默」技巧 讓你不再被欺負

被侮辱的感覺並不好受，我們會本能地反擊，這是一種反射動作。然而，這種反射動作，並不能讓人快樂。與其反擊或抗議，不如試試看保持沉默。但不是那種帶著委屈的沉默，而是「冰冷的沉默」。用盡全套具有威脅性的肢體語言，一言不發地凝視對方，例如：皺眉、瞇眼、抿嘴、帶有威脅性的目光直視對方的眼睛等等。盯著對方看，眼睛眨都不眨。最重要的是：盡你所能想出最惡毒的念頭，但千萬別說出來！不然會破壞整場效果。科學家聲稱沒有心靈感應，但我可以向你保證：心靈感應是存在的！

上司愛插嘴、打斷員工發言？不能保持沉默的人 往往充滿「害怕無法掌握局面」的恐懼

或許你在閱讀或瀏覽第2章時，曾經想過：「我從來不知道，沉默的力量竟然如此巨大！」當然，我完全同意你的看法，沉默確實能在溝通中產生真正的奇效。可是沉默的運用為什麼會這麼罕見呢？很遺憾，原因太多了，讓我們來看看其中最常見的一個原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。