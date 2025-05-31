作者：廖莉彣（諮商心理師）

今天在馬偕醫學院和學生們有場溫暖、深刻的互動。我發現，大家說起「被情勒」的經驗都很快，來自自己、或身邊人的處境。

其實大家的心裡面也都有種好奇與疑惑：「為什麼我們容易陷入被情勒的處境？」

當我們開始問自己這個問題時，往往來自某段關係互動中，我們內心感到恐懼、罪惡、自我內耗。

有時候，我們自責：「是不是自己做錯什麼？」

也有時，我們自我懷疑：「是不是我太敏感、太退讓、太心軟？」

我想說，除了辨識「被他人情勒」，我們其實也常被「自我勒索」。

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辨識你是否在「自我勒索」的四個敏感點：

• 你是否太想當個「讓人舒服的人」？

你害怕衝突、不想造成困擾，總希望關係順利、氛圍和諧，因此習慣壓抑情緒，強迫自己「表現得成熟理性」。但這份壓抑，往往讓你忽略了自己的委屈與需求，於是你內在的小聲音開始控訴自己：「你怎麼又軟弱了？」

• 你是否總是「付出很多」？

你心裡有個標準：「我應該可以再撐一下、再做多一點」，就算身心已經疲憊，也不太願意承認自己需要幫忙。當你期待某種回饋卻未出現，會對自己更苛刻：「是不是我做的不夠，才不值得被回應？」

• 你是否「太能理解別人」，卻少問自己要什麼？

你太擅長站在別人立場，甚至習慣優先處理他人需求，但在這過程中，你逐漸模糊了自己真正的感受與界線。有時候，你不是被對方綁住，而是自己無法允許「先照顧自己」。

• 你是否「太在意別人怎麼看你」，而無法誠實面對自己？

你有很強的責任感與主導欲，想確保事情走在對的道路上。因此當出現不對勁，或外界沒有及時的認可時，你內心小劇場的審判就開演：「是不是我哪裡做不好？我是不是讓人失望了？」這些聲音持續加壓，讓你陷入更深的自我質疑迴圈。

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寫到這裡，我想告訴你：你並不孤單。

你會這樣，往往是因為你本就擁有一些美好的特質：善良、體貼、會換位思考、願意愛人。

然而，你太習慣站在對方的立場，把自己的需要藏起來。你值得練習的是，把這種「良善的能力」，也用來理解自己，保護自己。

當你感到被掏空、覺得自己越來越小、越退讓時，請停下來問問自己：

1. 這真是我的責任，還是我以為我該負責？

2. 如果我什麼都不做，我會失去什麼？那真的重要嗎？

3. 如果這件事發生在我朋友身上，我會怎麼建議他？

讓我們一起減少內耗，學習更溫柔地愛自己😌

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「為什麼我常常感到內耗？我被自己情勒了嗎？」，未經同意禁止轉載。）