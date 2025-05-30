人生的意義是別讓火花熄滅！《慢慢活成自己喜歡的樣子》帶你盤點過去、想像未來！

我們無法改變過去，但永遠可以出發尋找答案

自我洞察階段❹: 向內洞察「後天強項」，設定目標，培養強項

只要有所追尋，後天就有所收穫

美國社會心理學家、哈佛大學教授丹尼爾．吉伯特曾說：「人類是一種明明還在製造中，卻以為自己是已經完工的作品。」想想看，每個人來到這個世界之前，都經過了一場漫長的醞釀，身上攜帶著祖先的遺傳密碼，這些基因影響了我們的外表、個性，甚至是某些天賦。雖然我們承載著過去，但來到這個世界，不僅帶著與生俱來的天賦，仍有很大的發展性與可能性等著我們去激發與創造。我們的個性特質、天賦才能，都可以在後天培養與發展。生命不是一個寫好的劇本，更像是一本未完成的小說，故事情節還在不斷發展，角色的性格也不斷在進化。

《深刻認識一個人》書中提及，心理學家布蘭特．羅伯茲在2022年發表探討人格特質可塑性的研究中指出：「儘管大多數人認為人格是無法改變的，但近期的研究徹底顛覆這個傳統觀點。人格特質，尤其神經質（例如容易焦慮、敏感的特質等），可以透過後天的調整來改善。」這也使我們更加相信，人類是一種不斷進化的生物。隨著時間的推移，我們可能變得更開放、更溫和、更穩重，甚至對於人生的喜好與價值觀，都會在不同的生命歷程、不同的選擇下，慢慢長成自己喜歡的樣子。

因此，每個人在自我追尋的歷程中，除了現在擁有的一切如個性特質、天賦才華、價值觀等，也因為後天的每一個決定與選擇，進而創造了每個當下和未來的自己。當你有這樣的意識，會發現其實你一直在塑造自己。所以，此刻的你，不是最終版本的你。

另外，哈佛大學組織心理學家亞當．格蘭特，職業生涯大多都在研究與推動「個人進步的力量」，在一項突破性研究中，心理學家著手調查諸多傑出音樂家、藝術家、科學家、運動員的特殊才能源於何處，驚訝發現在這些成就過人的傑出人物裡，所謂的「神童」只是少數。他們擁有一個共同點—不是與生具備非比尋常的天賦，而是因為他們有非比尋常的動力。研究的首席心理學家總結表示：「只要提供適當的學習環境，這世界上絕大多數的技能，幾乎所有人都學得會。」突顯出「學習環境」的重要性。

「看似天賦的差異，往往是機會與動機上的差異。」因此，我們無法從天賦的起點來判斷一個人的成就，只要主動創造學習的動機與環境，任何人都能在後天目標的引領下培養出色的技能，有所成就。你是誰，不在於你的起點，而是你走了多遠。所以，不論此刻的你在哪裡，請記得：你一直在製造自己，而這才是人生最值得期待的部分。

艾迪蘇2020~2024年「人生路徑圖」分享

此張圖表主要與大家分享透過追尋「後天目標」，我們都有能力一再創造機會，也在每次選擇中不斷感受與聆聽內在的真實需求，串連自我的可能性與理想的樣貌。 本圖出自《慢慢活成自己喜歡的樣子：走過十大自我洞察階段，活出豐盛的人生》，方智出版社提供

回顧2020~2024年「人生路徑圖」，有幾個心得：

發現❶：我們無法改變過去，但永遠可以為自己創造機會。 發現❷：不斷聆聽內在，不斷做出選擇。每一個終點，都是下一個起點。 發現❸：每一個由內而外的目標，都是通往理想樣貌與生活的路徑。

人生的意義沒有標準答案

在進入後天強項路徑的自我洞察練習之前，想跟大家分享一部電影的寓意。

《靈魂急轉彎》是皮克斯工作室的暖心動畫大作，獲得第93屆奧斯卡金像獎最佳動畫片的肯定。電影設定每個靈魂降生前，都必須經過「靈魂投胎先修班」的訓練，過程中要集滿相關的重要元素，比如個性特質、天賦才華、興趣熱情……以及最關鍵的「火花」。找到火花就能擁有「地球徽章」，並有降生於地球的資格。

貫穿整部電影的關鍵元素「火花」是什麼呢？不是那些所謂的功成名就，而是一種對生命保有熱情的隱喻。正如導演受訪時表示：「其實生命中的火花，就是你正在做的一切。」

火花指的是生命中那些純然快樂的片刻，這些快樂的瞬間，在無形中支持著我們做出每一個選擇，也指引著我們忠於自我內在，享受活著的每一分鐘。

這就是對生命展現出熱情的火花，讓這些純粹的快樂與活著的熱情，成為生命前行的動力。好好找到心中對於活著的感恩和熱情，並為自己想做的事情積極行動，就是生命的意義。

人生的意義沒有標準答案，也沒有好壞對錯之分。人生的意義是別讓火花熄滅。去吧，出發就能點燃生命的火花！

向內洞察「後天強項」的實際練習

活出真實的自我，掌握先天優勢固然重要，同時也別忽略後天強項的培養，這些都是支持我們前進理想生活缺一不可的關鍵。

後天強項＝指後天所學的能力、技能，甚至是新形塑的性格特質

後天強項是指透過學習、練習和經驗積累形成的能力或技能，甚至是新形塑的性格特質。這些強項在個人的未來職業、理想生活與樣貌，扮演著至關重要的角色，並在特定情境或任務中表現出色。

從兩大層面切入洞察

❶盤點過去：尋找可轉化為強項的線索。

你走過的路，都不會白費。過往所累積的經歷、學習到的知識與技能、創造過的成績，都藏有可轉為強項的線索，這些都是你實現理想生活的資糧，或是一種值得信賴的可靠存在。

❷想像未來：透過目標設定，每個人都有能力培養強項。

後天強項的形塑，往往發生於追尋目標的過程。盤點過往的生命歷程，即使你對於過去的經歷毫無強項線索的斬獲，這一刻更可以透過目標的設定，創造學習環境，進而培養相關的後天能力、技能，甚至性格的形塑。

如同《靈魂急轉彎》這部電影的寓意：「人生的意義沒有標準答案，也沒有好壞對錯之分。人生的意義是別讓火花熄滅。」在追尋自我的過程之中，更大的意義是在每天生活中對生命保有熱情，設定目標，活在每一刻的當下。相信這些熱情的實踐，都將指引我們活在當下並忠於自我。

（本文出自《慢慢活成自己喜歡的樣子：走過十大自我洞察階段，活出豐盛的人生》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）