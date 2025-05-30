想改變卻踏不出第一步？面對內心召喚 縱身一躍宇宙會接住你！

第一章：與其安定的不自由，倒不如選擇充滿變化的人生

自我洞察階段➊：檢視目前的生活狀態

縱身一躍吧！你先行，宇宙會接住你

很多時候，我們好像都好像習慣性在等待一個訊號、指引，甚至是天啟來告訴我們向前行吧，去做吧。大多時候我們對未知、對於新事物往往是感到恐懼的，但殊不知這是成長無可避免的過程。若你也感到對於生活索然無味、對於未來也感到迷惘，我想說的是勇敢前行吧，即便是宇宙想要支持你，首先也需要你先縱身一躍，將你的命運拋向未知。如果有一天當你不斷感受到心的召喚時，不要選擇持續安定，去選擇勇氣而非恐懼，不要想著會不會失敗，而是思考著你想過怎樣的生活、成為怎樣的人，接下來我相信你會感受到生命真的充滿無限可能，但這個前提是給自己個機會，勇於去體驗、去嘗試，去為自己勇敢一次。

2020疫情爆發那一年，可以說我職業生涯一個轉淚點的契機。我相信那一年也是許多人的一個契機點。那一年我開始跳出舒適圈展開諸多的嘗試，當然一開始我跟很多人一樣我也不知道我自己到底可以做什麼、嘗試些什麼，但是我永遠記得一句話：「如果不知道選擇哪一條路，那就隨便先選擇一條路吧，然後走下去就對了。不要擔心搞錯，你不會失敗也不會錯，因為你所選的路，就是你原本該走的路。」

於是，我開始嘗試重拾過往的興趣畫畫這一件事，開始一邊圖文創作一邊於網路上分享，回想那一陣子雖然很多時刻我真的也不清楚自己到底在幹嘛，但至少我心中擁有一股想改變的渴望，但畫了好一陣子後總覺得畫畫的社群真的不容易經營，也讓自己思考著這項興趣真的是我的熱情嗎？

那時的阻礙與困惑，也讓我開啟另外一個社群也就是目前「Goodlifer | 好好生活家」的平台，是一段十足寶貴的自我成長歷程，更深一層的認識自己，更進一步的看見自己，甚至是「創造自己」。所以，如果把經營社群當作自己的一個成長紀錄，是一件簡單且有意義的事情，甚至令人感到興奮的事情。因為那不僅是你的成長軌跡，更深一層意味的事，你想為自己寫下什麼樣的故事，你會發現這一條成長的路徑上，是你的每一個選擇，決定了你的故事走向，而這每一條分岔路徑都能看見自己不同的面向。

記得那一年大家很瘋迷經營網站可以創造被動收入等等的，我也一股腦從零學習起架設網站、經營網站、SEO流量導入等等，大概花了一年左右的時間我就把網站經營起來，被動流量當時就已達到近百萬，被該領域的各家領導品牌看見，創造了實質的主動與被動收入，有一段時間甚至只要寫一兩篇文章就超越當時的月收入，這樣的成果確實帶給當時的我很大的成就感，好像努力是有所回報這件事情是更加肯定的，也看到自己未來的一道曙光。

於是，有很一段時間我腦袋追求的只有數字，每天想著如何創造更多流量帶來更多實質的收穫。不知道哪個時候，我開始感覺到自己就像機器一樣的工作，這件事情並沒有持續的帶來持久的且踏實的成就感與快樂感，我問自己：「這件事情真的適合我的嗎？ 如果是為什麼我會不快樂？」但也因為這個困惑，我開始尋找起答案，開始透過自己較熟悉的閱讀方式裡試圖從中尋找到底什麼是幸福與快樂？

後來在心理學當中似乎看到亞里斯多德的指引：「真正的幸福快樂乃是基於努力自我實現而產生的。」自我實現指的是，個人在日常生活中，透過發揮自己內在的潛能優勢，以滿足自己所重視的需求與價值觀，進而創造出美好的生活狀態。（幸福/快樂 的古希臘字「eudaimonia」就是由「eu（美好）」與「daimon（真實自我）」兩個字根組合而成，換句話說，實現真實自我就能夠完成美好的人生，打造出真正的幸福快樂。）這個觀點啟發了我，我的真實自我是什麼？

於是我試圖從不同層面更進一步認識自己，我印象很深刻不知道哪一個瞬間，我內心突然有個念頭：「如果哪一天，我也可以幫助別人認識自己，去發掘自己更多的自我價值，那好像是一件蠻棒的事情。」沒想到，就是這樣的一個念頭，也為自己下一段旅程又埋下一顆種子。所以，很多時候，「不要小看你所種下的一個微小的念頭，它是會發芽的。」

因為這個念頭，讓我思考如果未來我希望成為支持更多人了解自己的角色，我似乎需要一項專業或技能，才能有所施展。在生命的指引之下，我成為英國Aura-Soma靈性彩油的諮詢師，這項專業主要是支持每一個人認識自己的靈魂本質、生命各層面的進展狀態，甚至帶來身心靈各層面的能量療癒。後來，再展開靈性彩油諮詢師的諮詢過程中，由於自己對於「自我理解」領域深感熱情，進一步研究自我理解相關的諮詢技巧，並不斷結合於每一次的諮詢過程，也在其中感受到自己對於幫助別人認識自己這件事情，不只是一項興趣而已，甚至感受到一股熱情的存在，你好像無形之中把這股熱情當成生命歷程其中一項使命，也或許是這樣使命感的形塑，不僅為自己牽引出更多條道路，甚至為自己拉高了更高的視角與視野。

生命中你能做什麼、可以做什麼的關鍵，絕非僅只是你是哪些性格類型，而是你對於某件事情、某個理念具有使命感。從那一刻開始，你開始不斷在追尋與實踐使命的歷程中，這個原本的「你」也在經歷著大幅的重組與創造，而且未來還可能持續創造著。

使命的概念：你在心中設立一個對你與對他人來講深具啟發性的目標，它源自你的內在渴望與信念，光是追求這個信念，就足以帶來創造人生的力量。

它是一個挑戰，但挑戰的背後也帶看見更多層面的自我價值與生命意義。」

使命感，不是「找到」，而是你的「選擇」，是你決定要讓自己投入其中。

使命感，是你在心中的高山上，向宇宙宣告這項目標。

使命感，是你接住自己、創造自己，甚至帶來一種幸福意義的強大能量。

使命感，是你透過這項目標讓自己和世界變得更美好。

所以，如果你能在心中找到一種使命感，由它來推動與指引你，你的生命也將變得高度的靈活與可塑性，你的每一個決定將不再只是為了逃避痛苦，而是能夠創造自己，甚至形塑你想成為的樣子。

回過頭看，沒想到就是當初那個在自己心中種下的一顆小種子，引領我成為英國靈性彩油官方註冊諮詢師、自我洞察諮詢師與教師、生命靈數解讀師、NGH催眠師等等身份，甚至在主持「我會好好生活」Podcast百大職人系列採訪各領域優秀職人，也帶我看見更多屬於每個人獨特的自我價值，形塑出一個又一個精彩的生命故事。

所以，在展開活出自我的冒險旅程之前，縱身一躍吧！你先行，宇宙會接住你的。如果你還在等待一個訊號或一個指引，看到這段文字就是你的訊號與許可證。請先好好深呼吸，勇敢躍進未知的世界吧。

自我洞察階段➊：檢視目前的生活狀態

接下來每一個章節的後面都有一條自我洞察的階段性思考與練習，希望帶大家在跳入未知世界之前、向外做出每一個選擇之前，都能先好好的「向內洞察」，藉此覺察生命歷程的每一個狀態，也在這過程中去感受那些生命的線索，哪怕只是一個感覺、一個體悟、一個想法、一個念頭，都很有可能是打開你生命之門的其中一把關鍵鑰匙。首先在進入正式自我洞察內向探索之前，希望先帶大家檢視一下目前的生活狀態、你身在何處、你要去哪裡等。

生命軸線上三個永遠的問題

◼️第一：我是誰？

◼️第二：我要去哪裡？

◼️第三：我要怎麼去？

這三個問題是生命軸線上永遠存在的三個重要問題，我們要時時刻刻覺察它們的存在和回應它們。無論你走在人生道路上的何時、何地，也無論你處在何種階段與視角，你都應該可以隨時做出回答。但是，你也要理解，即便現在的你暫時無法回答、又或者不斷修修改改，你也要開始有意識地在每日的生活之中，所做的任何事、所處的任何情境，試著開始探詢這些問題，也試著去自問自答，相信你會開始有不同以往的理解的。你會慢慢發覺這三個問題，會是你認識自己很重要的幾扇大門。接下來後面的每一條路徑都是依循著這個大方向而展開的，就讓我們一起展開一場自我洞察之旅吧！

時間用來做什麼，生活就是什麼

時間用來做什麼，生活就是什麼。生活累積了什麼，生命也就成為了什麼。但「你」是誰？更重要的不是管理了時間，而是管理了「生活的意義」。因此，好好認識自己，我們才能「更有覺知的」好好生活，「更有覺知的」活出那個內在真實的自己。

這世上最公平的就是時間的存有，每個人一天都擁有二十四小時可以運用，但是不同個性特質的人，在使用時間上的表現方式卻各有不同，有的人透過努力把時間轉化成財富、有的人把時間運用在冒險挑戰上、有的人把時間投資在健康、有的人把時間分享給親情、愛情、友情中，而有的人把時間待放在舒適圈、有的人把時間停留在過去的種種悔恨與錯誤失敗中，這些時間形式的轉化沒有對與錯，都僅只是一種轉化形式。所以千萬記住：「你把時間用來做什麼，生活就會是什麼。」它可以變成金錢、它可以變成健康、它可以精彩的生命歷程等等，全看你如何運用。