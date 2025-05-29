遇到侮辱會本能地反擊？「攻擊性的沉默」技巧 讓你不再被欺負

遇到侮辱時該怎麼辦

被侮辱的感覺並不好受，我們會本能地反擊，這是一種反射動作。然而，這種反射動作，並不能讓人快樂。與其反擊或抗議，不如試試看保持沉默。但不是那種帶著委屈的沉默，而是「冰冷的沉默」。用盡全套具有威脅性的肢體語言，一言不發地凝視對方，例如：皺眉、瞇眼、抿嘴、帶有威脅性的目光直視對方的眼睛等等。盯著對方看，眼睛眨都不眨。最重要的是：盡你所能想出最惡毒的念頭，但千萬別說出來！不然會破壞整場效果。科學家聲稱沒有心靈感應，但我可以向你保證：心靈感應是存在的！

至少在這種情況下，心靈感應是存在的：因為當有人用憤怒的眼神盯著你，並對你抱持最糟糕的念頭時，你也會感受到！這種感覺甚至會蔓延到胃部。所以，有意識地運用這種具有攻擊性的沉默吧。你經常會碰到這種機會，因為這個時代的人已經變得越來越難過、越來越無理，不顧他人感受。

在有些企業，惡劣的工作氛圍導致的自殺率，已經引起歐盟的關注。員工感覺自己像是受害者，無助、被隨意擺布。一名法國的IT工程師曾經告訴我：「老闆每天進來，都會說一些新的難聽話。我們只能坐在那裡，心想：「這不可能是真的吧！」他和同事都覺得無助，任人擺布。我建議他下一次不要只是坐在那裡想：「這不可能是真的吧！」而是想：「魔鬼把你抓走吧，你這個該死的奴隸頭子！」雖然這不太符合基督教教義，但其理由很快就立竿見影。這位當事人把這個建議也告訴其他同事，結果產生深遠的影響。當下一次老闆進來，準備發表新一輪的每日罵人言論時，他只罵了三句就停住了。

「然後他開始結巴了。」這名IT工程師事後半是驚訝、半是自豪地說：「他語無倫次，額頭上滿是汗水。突然，他就匆忙撤退了。我們一開始還不知道發生什麼事，直到大家相互看了一眼。」這些工程師看到了什麼呢？十四位同事，全都擺出一模一樣的姿勢：雙手交叉抱在胸前、兩腳張開、眼神殺氣騰騰、皺著眉頭、鼓著腮幫子、心中想著最惡毒的詛咒，即使是最頑強的人也受不了這樣。老闆終於不再那麼愛講難聽話了，而員工也擺脫了受害者的悲情，他們奮起反抗，取得了一場道德上的勝利，因而不會再被壓迫。順便一提，從這之後，老闆的口氣變得緩和了一些……

面對侮辱和挑釁，任何不想被欺負的人，都應該掌握這種「攻擊性的沉默」技巧。

這種攻擊性的沉默，是基層領導應對上司最有效的手段之一。經常有中階主管來接受輔導，抱怨上司讓他們不堪負荷：「不管我做什麼，都無法讓他滿意！」他們總是想知道，如何取悅一個根本不會滿意的上司。我都會指出，這種事根本不可能辦到，然後反問他們，當老闆交付過多的工作時，他們會怎麼回應？他們通常會說：「我怎麼可能做得完？我都已經忙到不可開交了！你為什麼不早點告訴我？」等等。這樣講有什麼用？當然沒有！所以我會建議每個學員採取攻擊性的沉默。

下次上司要求過分時：提出必要的問題反問上司，但盡量簡潔，不要抱怨，也不要評論，其餘的就用沉默來應對。這招百試不爽，為什麼？因為到目前為止，每個高階管理者都曾向我透露：「人非草木！我也不想讓人覺得我是奴隸頭子！」管理者對於被冷落的反應，比一般人想像的要敏感得多。更有趣的是，當高階管理者告訴我，下屬主管幾乎不再和他們交談、對他們冷漠以對時，我通常會問：

「一直都這樣？」 「嗯，沒有，其實不是……」 「那是什麼時候？」 「嗯，仔細想想，其實只有在我給他特別重的工作時。」 「然後他就不跟你講話？」 「是的。」 「那麼，每次你給他安排過多的工作時，他就用沉默來告訴你？」 「嗯，我倒是從來沒有這樣想過。」 「你應該感謝這個明確的訊號，而且要認真以對。」

圖為《51種沉默的技巧：提升溝通層次，更有效的說服》書封，先覺出版社提供

沉默有時候比起千言萬語的抱怨，可以傳達更多事。應該也有一些上司能自行意識到這一點……如果沒有，那麼使用這種攻擊性沉默的人，事後總比那些抱怨的人，感覺要好得多。沉默的人，就是領導的人。即便是基層對高層管理者，更是如此。

（本文出自《51種沉默的技巧：提升溝通層次，更有效的說服》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）