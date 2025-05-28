上司愛插嘴、打斷員工發言？不能保持沉默的人 往往充滿「害怕無法掌握局面」的恐懼

說話的人，表面上似乎掌握了一切

或許你在閱讀或瀏覽第2章時，曾經想過：「我從來不知道，沉默的力量竟然如此巨大！」當然，我完全同意你的看法，沉默確實能在溝通中產生真正的奇效。可是沉默的運用為什麼會這麼罕見呢？很遺憾，原因太多了，讓我們來看看其中最常見的一個原因。

我經常參加企業的團體輔導或培訓，往往聽到老闆、專案負責人或團隊領導人說：「這是關於團隊的問題，所以我先不說話，你們先從自己的角度說說看。」聽到這裡我總是在內心深深地嘆氣。

你也是嗎？為什麼？因為我們都知道接下來會發生什麼事：上司最終還是忍不住插嘴，打斷員工的發言。不用五分鐘，最多六十秒，他就會打斷第一個發言的人，然後用一篇原則性的講話，向大家解釋實際狀況，其中還會提到萬有引力，以及上帝在創世紀中哪裡犯了錯，因為他比別人懂的還多（這通常也是事實），而且完全不想把這些知識獨自珍藏（這也絕對合理）。大多數的管理者（當然也有例外）就是無法忍受沉默，為什麼？為什麼他們可以談成價值數百萬的交易、保障數千人的工作，卻無法做到這麼簡單的沉默呢？因為他們將說話和控制混為一談。這種混淆，是管理者、母親、父親、老師、教授、教練、顧問有時無法閉嘴的主要原因之一。

這一點在上述的輔導與團隊培訓中尤其明顯：團隊通常處於水深火熱裡，結果就叫我來當救火員。造成這種情況的原因之一，就是因為他們的老闆無法適時沉默、聆聽、顧及員工的意見和感受。為了修補這個問題，我才被叫來。可是找我來時，這個老闆又會忍不住插話！因為他害怕。害怕失去控制，害怕出現不可預料的發展，害怕在一個棘手的領導環境中失敗，害怕交出權力。

不能保持沉默的人，往往充滿恐懼。一個無所畏懼、自信、有主見的人，反而能保持冷靜、觀察狀況。因為他們知道，即使什麼都不說，也能掌握局面。

認為只有不停講話才能掌握局面，完全是一種誤解。其實這個人什麼都沒有掌握到，特別是在他講話的時候。因為員工並不傻，他們會像歌德所說的：一旦察覺到這種意圖，心情就會為此不悅。員工能清楚區分一個主管是言之有物，還是因害怕失去控制而不斷講話。這種狀況很矛盾：通常一個人（當然有很多例外）會成為主管，是為了彌補他潛意識中對於失去控制的恐懼。他的地位越高，就能掌握越多的控制權（至少他這樣認為）。因此他不想保持沉默，因為沉默就意味著失去控制或放棄控制。結論：我們有充分的理由，不去保持沉默。事實上，這些理由往往極其充分，甚至關乎生存。

如果（有些）管理者活著的目的就是掌控一切，並且將說話和控制畫上等號，那要求他們學會沉默，就顯得毫無意義了。甚至奢望他們保持沉默，都已經很荒謬。但我對於每個人的要求，包含管理者，就是具備反思的能力（這也是我們與動物的一大區別）。

當你又忍不住滔滔不絕時──內心深處會有何感受？是恐懼嗎？害怕失敗？良心不安？還是擔心失去控制？你又擔心些什麼？試著回想一個讓你無法閉嘴的場景，感受一下當時的情緒。然後撐著，維持一分鐘就很棒了。你在心中越常和越長時間回顧過去，在未來的現實中就能越常和越長時間保持沉默。恐懼會消失，你將學會沉默。

儘管有著充分且重大的理由不用保持沉默，但這不代表，我們可以逃避反思自己對於沉默的抵制。順便說一句，每次團隊培訓或是團體輔導結束時，我都會把每個領導者叫到一旁（如果我之前沒有這樣做的話）問道：「對了，為什麼你不讓員工講個五分鐘的話？」由此得出來的經驗分布雖然不具代表性，卻很有啟發性，也很平常。有三分之一的人說：「好問題，你有時間來給高階主管上課嗎？」另外三分之一的人認為：「但如果他們胡說八道，怎麼辦？」最後三分之一的人則說：「是是，我知道，但我能怎麼辦？我已經很難改變了。」你會把自己歸入哪一類？你希望自己屬於哪一類？為什麼？或者更確切地說，為了什麼？ 恐懼只是我們無法保持沉默的一個主要原因，此外還有其他原因。