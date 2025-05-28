為什麼「改變」那麼困難？五個關鍵問句 帶你擺脫「可是…但是…不過…」的猶豫不決

前腳與後腳，這個關於改變的治療概念，從三十五歲開始就一直在哈克的心中，在長長時光的諮商訓練工作坊現場經驗裡，我發現這個帶著畫面的概念，對於陪伴時的「如何使勁」、「如何施力」特別有幫助。

改變，像是要越過眼前的一道高牆，如果沒有準備好去提起那一口氣那一股勁，是越不過去的。助人工作者只要累積足夠的陪伴經驗，就會遇到有一種典型的困住，那是眼前的主角雖然口中一直說要改變，但是不管怎麼認真的陪努力的幫，主角都穩定而篤定的回到卡住的原點，然後說：「對啊，我知道。可是……」；「是啦，我是想改變，但是我覺得不可能。」

這種「要嘛就可是你、要嘛就句點你」的狀態，常常讓陪伴者忽然間挫折湧上，不知道該怎麼辦才好。所以啊，協助主角準備好那個真的能夠迎接改變的好狀態（get ready），是陪伴心理學的關鍵任務。換句話說，評估主角的「readiness」關注著主角是不是真的準備好要改變了，然後進一步協助主角一步步的越來越準備好，是陪伴者核心的關鍵能力。

這裡的評估和關注，有兩個視角可以著墨：一、來求助的人，都想改變；二、來求助的人，也常常都不想改變。

怎麼說呢？一個人會想改變，是因為困住難受，所以想改變；而一個人之所以其實不想改變，是因為舊習慣和舊系統特別強大，總會不知不覺把人拉回原來的位置。雖然受困不舒服，但是受困久了，挺熟悉。而熟悉，又和保險安心感有一份隱隱的連結，於是，「改變的盼望」通常會和「冒險的不安不確定」兩頭拉扯來拉扯去的。

的確啊，你想像一下喔～如果真的改變了，隨之而來的新天空新土地新世界即將是不熟悉的，是需要花力氣去適應的，是需要重新整頓自己的，那是需要甘願忍受未知的模糊不確定，才能打起精神來好好走下去的。因為這樣，我們陪伴主角的時候，會看到一個畫面：主角的一腳在前，一腳在後。

前腳說：「我好想改變，無論如何，這次我一定要突破！」在這同時，後腳偷偷的說：「現在這樣雖然不舒服，但是其實也挺習慣了，而且，改變這件事好可怕喔～你不覺得嗎？」

所以，陪伴主角的時候，眼睛要打得開開的又打得亮亮的，看見這兩隻腳：前腳，和後腳。於是，有機會發現找到那化「拉扯」為「拉抬」的關鍵轉折點。

前腳，你會很容易的看到前腳穿的鞋子那是什麼型號什麼顏色，會看到……「嗯，這是紅土球場專用網球鞋，是美規十號球鞋，灰綠色綁深藍色鞋帶而且剛買不久。」很像這樣的，前腳常常可以很清楚的看到和認出（identify/recognize），能快速又清楚搞懂它是什麼，因為它是生命的前景，因為盼望常常是明白清晰的，會有聚光燈直直的打在那邊說：「這是我要的，那是我要去的地方。」

澄清想改變的前腳，可以清楚的去問下面這五個問句：「如果沒改變，會怎樣？」（澄清想改變的原因）「你想改變成什麼樣子？」（未來景立體澄清）「改變以後會有什麼不一樣？」（把未來景像動畫似的細節描寫）「改變以後，誰會最為你高興？為你大聲拍手喝采？」（共同慶賀感）「是什麼，讓主角如此渴望，一心向前？」（去懂真正的底層動力，這一題可以只在心裡頭安靜的問，但不問出聲來；當然，合適的時機也可以問出口。）

圖為《改變心理學：用言語注入能量，用聲音啟動改變》書封，究竟出版社提供

那後腳呢？我們先來模擬一下後腳的內在語言！概念上很簡單，它常接在語法的「可是」或「但是」或「不過」的後面，像是：「我很想多接觸有趣的人，可是……我不夠勇敢而且又沒有力氣。」「我很想練出腹肌還有人魚線，但是……哎呀不可能啦。」「試試看去市集擺攤好像很不錯，不過……不知道朋友會怎麼看我……」「可是」、「但是」、「不過」，這三組兩個字的常用語詞的後面接的那些話語，就是後腳。

（本文出自《改變心理學：用言語注入能量，用聲音啟動改變》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）