醫師：路怒症不是單純的「脾氣不好」 而是大腦控制衝動能力出問題

您是否曾經在開車時突然情緒高漲、怒火中燒？或是一點小事就讓您猛按喇叭、加速逼車、甚至出口成髒？如果有，您可能經歷了所謂的「路怒症」（Road rage）現象。

雖然我們日常常用「路怒症」這個詞來形容開車時的暴躁行為，但在醫學上，這並不是一個正式的疾病診斷。它比較像是一種行為表現，一種情緒在壓力下的外顯。不過，值得注意的是，這樣的失控反應，背後有時可能潛藏一種較少被提及的精神疾病——間歇性爆發性疾患（Intermittent Explosive Disorder，簡稱 IED）。

患有IED的人，在情緒爆發時的反應強度，常常遠超過事件本身的嚴重性。例如：別人只是不小心切到車道，患者可能就出現激烈的暴怒、追車、甚至暴力行為。這不是單純的「脾氣不好」，而是大腦控制衝動的能力出了問題。

我們的大腦中，有一個叫「前額葉」的區域，負責抑制衝動、判斷是非；而「杏仁核」則是情緒反應的核心。當壓力過大、睡眠不足或心理狀態不穩定時，杏仁核過度活躍，而前額葉抑制能力下降，就容易情緒失控。這也是為什麼「趕時間」、「塞車」、「壓力山大」這些情境，特別容易觸發路怒。

那我們可以怎麼做呢？

其實，透過一些簡單的調節技巧，就可以幫助大腦「踩煞車」：

• 深呼吸：慢慢吸氣、吐氣，幫助副交感神經活化，讓情緒平穩。 • 轉移注意力：聽喜歡的音樂、播段輕鬆的廣播，別讓注意力只停留在壞情緒上。 • 想像愉快畫面：回想一次旅行、一場歡笑，能有效減緩杏仁核的活性。 • 提醒自己：「我現在的情緒是可以被管理的，這不是世界末日。」

如果您發現自己在駕駛時經常「變一個人」，甚至已經影響到生活、工作或人際，建議可以尋求專業協助。精神科醫師會協助判斷是否為IED或其他情緒障礙，並提供合適的治療方向。

開車不只是到達目的地，更是一次與自己對話的旅程。願每一位駕駛，都能找到心靈的平靜與安全的方向。

（本文經《身心科 李旻珊醫師》授權，原文出處「路怒症」，未經同意禁止轉載。）