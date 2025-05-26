在這個節奏愈來愈快、壓力愈來愈大的世界裡，開車本該是一段短暫安靜的獨處時光，但有時卻莫名其妙地變成一場戰爭。按喇叭、咆哮、惡意逼車，有時甚至演變成推擠、動手、毆打。這些我們以為只是「路怒」（road rage），其實背後有更深的心理機轉，有時甚至牽涉到一種真正的精神醫學診斷：陣發性暴怒症（又稱間歇性爆發性疾患，Intermittent Explosive Disorder, IED）

陣發性暴怒症特徵，簡單的說就是：「遠超過合理的程度的憤怒甚至衝動的暴力行為」

陣發性暴怒症不是個性問題，而是大腦的「煞車」壞掉了

生活裡，我們總會遇到幾位容易暴怒的人，平常看起來好好的，情緒一來就像變了一個人。其實，這些情緒「爆炸」並不是毫無來由的，根據美國梅約診所（Mayo Clinic）的說法，陣發性暴怒症是一種真正的精神疾病，症狀包括反覆出現、無法控制的激烈怒火，像是咆哮、摔東西、動手推人，甚至攻擊他人。

最常出現的場景，就是我們熟悉的開車時：有人超車、按喇叭、擋路，就瞬間暴怒，失控罵人、逼車、下車理論。這些都不是偶發的情緒，而可能是一種長期、大腦神經調控異常的結果。陣發性暴怒症的爆發，通常持續不到半小時，但影響卻可能長年累積在人際關係、職場，甚至法律責任上。

為什麼會有這樣的情緒爆發？和小時候、大腦、基因都有關

很多人會問：「為什麼他這麼容易抓狂？」其實，這背後常常有故事。

研究顯示，有陣發性暴怒症的人，常在小時候就經歷過家庭暴力、父母情緒失控、甚至是被霸凌。這些經驗讓他們學會了「暴力才有力量」這種錯誤模式。也有一些人，本身的基因讓他們的大腦對壓力特別敏感，像是神經系統的血清素系統調節異常，讓人很難冷靜下來。

更有趣的是，影像研究發現，陣發性暴怒症患者的大腦結構和一般人真的不太一樣 - 負責冷靜思考的前額葉連線功能比較差，而情緒反應的杏仁核反而太活躍。這就像車子的煞車失靈、油門卡住，一遇到刺激就直接衝出去。

明知道失控不好，但還是忍不住？那不是您沒用，而是該治療了

最痛苦的，是那些自己也知道「不該那樣」的人。他們在爆發之後常常感到疲憊、後悔、內疚，甚至躲起來不想見人。家人不理解、朋友疏遠、工作出了問題……一切都因為「那幾分鐘」的失控。

但這樣的情緒，不是忍耐就能解決的。它需要的是正確的治療。

心理治療，特別是認知行為治療（CBT），可以教我們學會看見情緒爆發的前兆、練習用新的方式表達不滿。有些人還需要透過藥物幫助穩定神經傳導物質，像是抗憂鬱藥、情緒穩定劑，來讓大腦的煞車系統恢復正常。

我們也常建議調整生活習慣，比如減少咖啡因、避免過度刺激、規律運動、冥想、保持良好睡眠，這些都有助於調節情緒與壓力。

如果曾經在方向盤前失控，不要覺得自己是怪物，而是該正視這份情緒的呼救

現代生活的壓力已經夠大了，如果我們不懂得照顧自己內在的情緒，很容易就會在不經意的時候傷了別人，也傷了自己。

我們不是要貼上標籤，也不是把所有情緒問題都歸咎於「病」，而是要提醒大家，有些失控，是有原因的，而且是可以改變的。

「情緒不是洪水猛獸，但若放任它無序流竄，終會衝垮我們最珍惜的東西。」

如果您曾因開車而爆怒、摔東西、甚至做了讓自己後悔的事，也許該試著跟心理師聊聊，看一看自己內在有沒有哪裡正在求救。因為，一個穩定的內在，比什麼都值得投資。

（本文經《基因醫師張家銘》授權，原文出處「路怒症背後的真相：小心是隱藏的陣發性暴怒症在作祟」，未經同意禁止轉載。）