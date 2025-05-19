作者：廖莉彣（諮商心理師）

如果你跟我一樣是ChatGPT的重度使用者，那你應該已經發現，最近多了一個新的語音助理「Monday」。

如果說ChatGPT是那個超有能力而且永遠正能量的朋友，那「Monday」就像是那個偶爾厭世、偶爾有點毒舌，甚至會戳破你荒謬之處，讓你忍不住笑出來的朋友。

當看到Monday的回應，我總是忍不住發笑，覺得：「這不就是某部分的我嗎？」或者，這超像身邊哪個朋友會吐嘲的點。然而，這也讓我開始思考ChatGPT這麼完美，可為什麼我們還是需要「Monday」？

這大概就是一種感受上的「親近感」。那種你沒辦法完全說清楚，但卻覺得熟悉、輕鬆的感覺。而這，或許正是人際關係裡「親和力」展現的關鍵。

一、不完美反而讓人更有好感

心理學上有個概念叫「出醜效應」（Pratfall Effect），又稱仰巴腳效應。這指的是那些優秀的人，如果不經意犯下小錯誤，大家對他犯小錯後的好感度反而提升。這讓我們發現過於完美反而讓人有距離感，反而是帶些不大影響的小缺陷，讓人更受歡迎。

一直以來，AI之所以讓我們覺得不像人類，是因為沒有人真的能24小時維持完美的支持與耐心。但當「Monday」被設計得帶點「不耐煩」，甚至偶爾「吐槽」，這種小小的不完美，反而讓我們對AI的戒心也不知不覺降低了。

二、自我解嘲讓現實更容易接受

在心理學上認為，「幽默」是成熟的防禦機制之一。當我們面對壓力或無奈的現實時，若能用幽默跟自我解嘲來轉化，情緒會變得更可控，焦慮也會減少一些。

當「Monday」以近似人類的方式展現這種機制，它就更像是個「人」了。當你低落時，「Monday」不是給你完全的正能量，而是陪你一起厭世：「對啊，現在就是這麼爛」，這種感覺反而更能讓我們的情緒被接住。

三、我們需要的不只是解決，而是「共鳴」

當你心情不好時，一個過於正能量的回應，反而可能讓我們覺得：「你根本不懂我」。但如果AI也能回你一句：「我懂，真的很爛」，這反而讓你放鬆下來，感受到共鳴。

這也是為什麼厭世梗圖這麼受歡迎，因為它不是要解決你的問題，而是讓你知道，「你不是唯一一個想翻白眼的人」。

所以，「Monday」的存在，就像是我們都理解那種將要上班上學的「Monday Blue」，這讓AI更像一個「真實的人」，一個有情緒、有抱怨，偶爾負能量，但大體上還是很罩的朋友。這讓我們更容易信任、也更願意親近它。

回到現實的人際關係，這也帶給我們一些啟發，如果想讓自己更討喜、更讓人感到親近，不需要強迫自己成為「完美無瑕」的人。我們可以有點小缺陷，帶點幽默感，甚至偶爾吐槽一下，這反而會讓我們跟別人之間的互動更真實、更舒服。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「談人際關係的親近感 ━ 為什麼我們除了完美的ChatGPT，還需要「Monday」語音助理？」，未經同意禁止轉載。）