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川普關稅政策、經濟危機…當世界不停推播恐慌 我們能為自己做些什麼

擁抱心理／ 陳惠婷（諮商心理師）
最近滑開手機、打開電視，新聞一則接一則地說：「川普的關稅政策」、「經濟危機」、「物價會再漲」…… 示意圖／Ingimage
最近滑開手機、打開電視，新聞一則接一則地說：「川普的關稅政策」、「經濟危機」、「物價會再漲」…… 示意圖／Ingimage

作者：陳惠婷（諮商心理師

最近滑開手機、打開電視，新聞一則接一則地說：「川普關稅政策」、「經濟危機」、「物價會再漲」……

每一條推播，像一個小警報，敲在心上，讓人不禁焦慮起來——是不是要趕快囤貨？我的積蓄會不會一夕縮水？未來，我是不是根本控制不了什麼？

我們活在一個：👉什麼都想掌握，卻什麼都掌握不了的時代

資訊太快，變動太大，人的心越來越浮，也越來越慌。

🧠 焦慮，是大腦在保護你

其實，焦慮本身不是壞東西，它是我們的內建預警系統，在提醒你：「嘿，可能有危險喔，要不要準備一下？」

但如果資訊太多、變化太快，這個警報器就會變得太敏感、太吵，連休息都變成一種奢侈。

而最讓人痛苦的，不是事情真的發生了，而是——

❓「我不知道會不會發生」

❓「我不知道該怎麼辦」

那種無法掌控的感覺，才是真正的壓力來源。

💬 有時你可能會懷疑自己：「我是不是太敏感了？」

想告訴你：你不是太敏感，你只是正在用自己的方式，適應這個太吵的世界。

🌱 你不必關掉焦慮，但可以學會安頓自己

🔹 不被推播牽著走

每天只看一次新聞，選擇你信任的平台就好。

讓自己有空間，從資訊風暴裡抽身出來。

🔹 把擔心寫下來，也寫下你能做的事

「如果經濟真的變差，我能怎麼準備？」

「如果物價繼續漲，我有哪些選擇？」

寫下來，你會發現——你不是毫無準備的。

🔹 讓身體帶你回到現在

去陽台曬個太陽、慢慢喝一杯熱茶、摸摸家裡的狗或貓。

那些再簡單不過的小動作，都能幫你穩住心裡的海浪。

🔹 給自己一個每天都能靠岸的小島

一杯早上的咖啡、擦桌子的十分鐘、晚上點一顆香氛蠟燭。

這些微小的儀式，會成為你與自己對話的節奏。

💛 最後想說的是：

你不需要時時刻刻都「很清醒」、很焦慮。

照顧好自己，就是一種溫柔的抵抗。

每一次安頓內心，都是在為未來的你，累積力量。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「當世界不停推播恐慌，我們能為自己做些什麼」，未經同意禁止轉載。）

關稅 川普

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