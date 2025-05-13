為聲音灌注好的能量…四個好的能量狀態 怎麼選擇和使用？

灌注能量的聲音

除了上一篇的三種經典語氣之外，二○二四年的這個春天，哈克正在書寫一個新的主題，是關於第四種語氣：「灌注能量的聲音」。聲音，除了柔軟快速之外，還有一份能量的質地，可以像是太陽的溫暖、可以像是好奇好玩可愛的明亮感、也能夠像大提琴般的低沉情感。一起來看看！

四個能量好狀態

常常在工作坊的下課時間，有學生走過來問我：「哈克，意識工作，和潛意識工作，很不一樣的地方在哪裡？」

嗯，意識工作，常常是認真的專心的要去釐清主角故事的內容和前後脈絡，而潛意識工作很不一樣，比較把心力投入到「讓本來停滯的，可以流動」，分類上頭比較偏向是一種能量工作取向。也因此，陪伴者的能量狀態變得十分重要。

潛意識工作之所以會那麼強調「愛裡沒有匆忙，匆忙裡沒有愛」，是因為我們盼望，讓陪伴的過程裡充滿流動的愛，像是清澈流暢的溪流，或是有力量的光束，這樣一來，才有辦法沖過洗淨本來停滯的點。

來看看下頭的四個好狀態，是和「匆忙」、「著急」的相反邊，可以在潛意識陪伴工作裡來準備的好狀態，分別是：

像太陽一樣的溫暖

太陽的溫暖，它是畏寒的相反。我們遇到困難的時候常常會有的第一個反應第一種感覺就是畏寒，因為肌肉會反射性的緊繃起來，所以會冷，所以啊，很需要溫暖來到，讓緊縮緊抓的花瓣花蕊願意因為迎著陽光的暖意，而自然舒展綻放。

像月光一樣的專注

Soft attention，像月光一樣柔軟，同時它是專注的，它的能量是投入而柔軟的。力量有很多種，在潛意識工作的運作裡，好的陪伴狀態的基底是一種柔軟又溫暖的力量。

像土地一樣的承接

土地是一份寬廣的接納，對於人世間的真假對錯、成功失敗，已經不拘泥於這些，而能夠依然去聆聽一個人、愛一個人，踏出了評判的法庭。土地的承接和compassion（慈悲的愛）有關，也和loving awareness（帶著愛意的覺知）有關。

像風一樣的自由

這四個元素中，像風一樣的自由遼闊又流動，常常是生命的季節裡最晚才終於來到的一種（也就是常常是年紀大一點才會來的意思）。關於像風一樣自由這個珍貴的好狀態，我們可以這樣問自己：「有誰，因為我的生命的存在而活得更自由?!」「此時此地，這個時刻這個時空，有沒有因為我的來到，我的碰觸，而變得更美好?!」

怎麼使用聲音？

陪伴的過程，怎麼用呢？我們以解夢為例，在解夢前的準備步驟，合適的時機裡可以這樣問主角：「等一會，陪伴你靠近潛意識、靠近你的夢的時候，你想要我用下面哪一個能量狀態陪伴你多一點呢……可以是像（柔軟語氣唸法）……土地一樣的接納，或者是，像風一樣的自由，也可能是……像太陽一樣的溫暖，或者是像月光那樣的專注……（在吐氣的後頭三分之二說出：像月光那樣的～專注）」

這個能量狀態的選擇，除了讓主角挑選以外，陪伴者也可以自己感受一下，想像是中醫師在開中藥，感覺眼前的主角感覺身體太寒，需要補一下氣，那就要來準備能補氣的藥材；那如果主角似乎感覺最近太煩躁太燥熱，那就可以準備能呼喚安靜帶來清爽的藥材。這樣選擇風土日月，很好玩喔！

這個技法的最後，來到了下頭這個大樹深根的引導冥想。這個引導冥想使用了幾乎所有聲音的訣竅和心錨，括號裡的內容，會帶領讀者體會到「哦～原來聲音可以這樣使用啊！」

同時，大樹深根這個引導冥想特別適合覺得自己思緒好多安靜不下來的朋友，也很適合這個生命階段盼望生長出穩定力量的朋友。這個引導冥想，可以在家裡自己唸自己體會，很有機會帶來兩個方向的同時並存，在內在心象中創造擁有grounding（著地扎根）和growing（生長）的兩個方向的好狀態，進而穩穩的安頓身心。

當然，如果天時地利人和，也可以後來找機會來哈克的東海岸工作坊現場，在真的大自然裡去感受，真的有天空，真的是草地，有直接的體感，那真的會很棒很棒！