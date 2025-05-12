少林精神教會我的事：放下，將囚禁於痛苦中的能量重新釋放

對大多數人而言，放下兩字聽起來非常抽象，令人無法想像如何擺脫那些發生在精神、內心或者身體之內的無形之物，譬如不得不讓一個人離開時所感到的痛苦，或者對傷害我們的人產生無法遏止的憤怒。以失去人事物為例，「失去」所導致的痛苦程度和感受，對於每個人來說都是主觀的，然而痛苦的根源都相同，都來自於「失去」，而且減輕或加深痛苦的條件也如出一轍。

可能因為我們有受傷的風險，或因為受到衝擊而陷入失衡狀態，所以痛苦的內心發出訊號，讓我們知道自己正處於非常時期。想要克服痛苦，可以靜觀其變，期望導致痛苦的根源自行消失，同時磨練自己的耐性，等待傷口逐漸癒合；或者學會將痛苦視為人生經驗的一部分，坦然接受並早日消除。

蹲馬步樁，正是幫助你鍛鍊耐心與體驗其中道理的方法。當你保持馬步姿勢的時間夠久，身體便會發出壓力訊號，對於訓練有素的人而言，這些訊號不外乎是一種正面壓力。在蹲馬步樁的同時，如果你能夠調整呼吸，先接受疼痛，然後在不改變姿勢的狀態下，藉助呼吸吐納把疼痛拋諸腦後，那麼在經過一段時間的修習之後，你將認識到自己的精神力量何等強大。你與馬步樁之間的關係將會改變，與痛苦之間的糾纏也將隨之改善。不斷修習馬步樁的最大收穫，便是你將能夠改變、調整自己。不要顧慮太多，不用擔心過程，只要開始練習，自然水到渠成。

練習「放下」是非常重要的，因為有捨才有得，新的機會才有可能向你開啟。況且「放下」能夠將囚禁於精神痛苦中的能量重新釋放出來，讓人明顯感受到心智恢復清澈的思維。

圖為《打造強韌內在的少林精神：歐洲掌門人給你的13個日常練習》書封，方智出版社提供

佛陀曾說：「生氣就好比自己喝下毒藥，卻指望別人痛苦。」企圖改變別人或周遭環境來達到目標，往往是一件耗盡心力卻徒勞無功的事。所以不如省下這些精力、腦力和心思，投入未來的下一步計畫以及心目中的理想生活。當你懂得運用身體放下痛苦時，你的心靈也能夠跟著放下。當別人的行為不再激起你的憤怒或痛苦時，你將洞察別人行為背後的動機，產生慈悲心，進而幫助自己從困境中解脫。佛陀如此說過，達賴喇嘛也在各處重申：憤怒、仇恨以及所有其他的負面情緒，不會因為以牙還牙而消失，唯有慈悲心才能化解。

學會放手，回到開放的心境，重新調整自己之後，再整裝待發、繼續前進。

（本文出自《打造強韌內在的少林精神：歐洲掌門人給你的13個日常練習》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）