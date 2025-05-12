練習「少林精神」活在當下：人生轉變的關鍵，就在此時此刻

在少林傳統中，任何形式的互動交流通常都從恭敬的鞠躬施禮開始。這個動作提醒我們，眼前與我們互動的這個人，就在這一刻與我們息息相關。此時此刻就是關鍵，就是活在當下，我們必須意識到此時與此地的意義，因為「此時」是人生的進行式，只有當下這一刻能夠發生轉變。

或許你正回憶起往昔的傷痛而感到痛苦，又或者你對未來幾天、未來一週和明年懷抱著憧憬。日復一日，我們總是周旋在念想和情感之間，然而我們真正能夠感受的卻只有現在，只有此時此刻。

每個人生都充滿著起起伏伏、高峰與低谷、健康與疾病、獲得與失去。在人生的波濤裡，你希望看見自己的定位在哪裡？是處於蒸蒸日上的拓展期，還是抵達成功的終點站？你是否意識到，潮起必有潮落，每一階段的發展都有終點，成功也不會永遠駐留？

無論出身、年齡與過往，世界上的每一個人都必須面臨生命的波濤起伏。但是面對這種高低起落有一個應對之道。如果你能夠在高峰與低谷、內在與外在、起起落落之間重建和諧與平衡，並且持之以恆，你將凌駕於波濤之上，達到隨遇而安的境界。當內心回歸寧靜時，人生中那些看似永無止境的跌宕起伏，也將逐漸趨緩平息。這種寧靜堅不可摧，它賦予你一種穩若泰山的力量，讓你無論當下身在何處都能以此為根基，在人生中建立穩定而長久的狀態。面對人生潮起潮落的應對之道，便是在這些看似互相對峙的外力之間保持平衡，認清它們能夠合而為一，並且徹底領悟箇中道理。當你掌握這個道理時就會明白，再也沒有讚美或侮辱能夠動搖你的心志，因為你身上沒有任何東西是別人可以褒貶的。因為你認清了自己，所以無可撼動。這種堅定不移的內心，便是少林武術的核心精神之一。

世間所有人都想追求一個既沒有痛苦，也沒有痛苦根源的幸福人生。然而只有少數人找到了這樣的生活。本書可以讓你深入了解少林精神的內涵，徹底改善你的人生。與此密切相關的便是少林武術中的品德修養，我將在後面的章節中詳述。或許你現在正納悶，高尚的品德修養如何使人生更豐富？不妨想一下「忠誠」。無論發生什麼事情，總是有人站在身後支持你，這種莫名的安全感是多麼美好。這個人可能是誠信可靠的伴侶、你信任的女老師、即使你被批評或者遭他人詆毀、甚至被攻擊時仍舊支持你的老闆。親身體悟到的忠誠，能夠讓你獲得一種深切的平靜，因為你確確實實的感受到自己不是孤單一人。

同理也適用於你的為人處事。譬如一位主管不欣賞、看不順眼團隊中的某人，便要求你開除他，在這種時刻，駐守在內心深處的忠誠感將幫助你，在面對自己和其他相關的人時能夠做出正確的抉擇。

尤其當我們處在流行病肆虐全球或者戰事迫近這樣動盪不安的年代裡—烏克蘭戰爭便是一例，若身邊能有幾個忠誠可靠的人，是再好不過的事了，因為不論發生什麼事，也不論你財富多寡、成功與否、健康或生病，都能確信他們的友誼出於真情真意。你知道無論在什麼情況下，這些人都會一直在你的人生路上不離不棄。為什麼人生擁有如此誠信可靠的事物這麼重要？因為這意味著你身上不但擁有了穩定恆久的東西，同時也擁有了可以放心依靠的支柱，所以像忠誠這樣的品德不可或缺。

和品德崇高的人相處，不只讓你的生活更美好，也使你見賢思齊，在他人面前表現出高尚的風範。少林僧人每日都致力於修身養性，終其一生。你還記得上一次清楚知道自己為人處事的準則是什麼時候嗎？你知道忠誠、紀律、信任、意志力對於自己以及你的人生具有什麼意義嗎？

品德修養是「少林精神」的重要元素。本書的核心主題是少林精神，接下來我將更進一步闡釋說明。我想透過本書讓無數人有機會接觸到這塊文化瑰寶，它不僅在過去一千五百年來蓬勃發展，而且從大眾目前對少林武術的興趣日益增長來看，未來也仍會繼續發揚光大。只要越多人了解這門知識，這個傳統文化就能夠越完整的保存下來。領悟少林精神核心並且躬行實踐的人，必能讓自己與周圍人的生活更加充實美好—對我而言，這具有非常重要的意義。

由於每一位讀者分別處於人生旅程的不同階段，對於本書中的詞句和闡述會有不同的解讀，獲得的啟發和結論也各有差異。每一個人都是非常獨特的個體，只能以自己的方式走出自己的路。這也就是為何我不想在書中提出任何承諾與保證，儘管這是現今書籍中極為普遍存在的現象，但向所有人保證並非我能力所及。武術界有一句流傳久遠的諺語：師父領進門，修行在個人。

（本文出自《打造強韌內在的少林精神：歐洲掌門人給你的13個日常練習》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）