你是人生中的主角，還是社會角色下的臨演？

作者：林少湲（諮商心理師）

我們帶著創造力的潛能來到這世界，隨著社會期待，真我可能因為渴望愛與安全感而選擇順從，陷入假我狀態，產生擔憂與疑慮。你是在演自己人生的主角，還是臨演別人眼中的你？

現在的心理名句為「做自己／愛自己」、「走出自己的路」，但，什麼是真正的「我」？是跟別人不同，還是過上讓人羨慕的生活，別人會忍不住說「我多麼羨慕你～」，才算成功地活出自己，到底，什麼是「自己」？

此次，我們藉著當代電影大師黃元懋寫的曲子「那些事情是真的有意思嗎」來談「自己」，歌詞裡主唱好似朋友在提出諫言，希望聽見真實的回應「你又是真的想要孩子嗎／你的成就來自豢養嗎／……」

害怕只有假的我可以被愛，順服世界棲身多數帶來的安全感

生而為人，我們帶著充滿創造力的潛能與天性來到這個世界。過程裡我們在生活中感受社會、關係與環境的種種期待，目標達成時，會得到讚美與掌聲，但也可能未達標而感到失望與不滿。當環境期待太過強烈時，真正的自己或許會覺得成就這些期待，才能被愛，因安全感而選擇了順從於環境，讓真實的自己逐漸模糊，於是容易與自己的感受與潛能脫節，而有假我（false self）的狀態，因而衍生許多的擔憂、控制與疑慮。這時，你究竟是在演自己人生的主角，還是在臨演別人眼中的你？

歌詞中描述生了孩子成為「誰的爸爸媽媽」、退休後要趕快「回饋社會」，如果達成期待會得到安全感與讚美，但，如果不是因為自己真心渴望與想做，只是為了外在的眼光與期待而做，那麼應是無法享受與擁有充實的感覺。

成為自己沒有公式，得要自己真實去體驗

歌詞似乎想撼動我們去想清楚「真正的自己」想要做些什麼，但要找到真實的自己——好難。我們可能會希望找個流程（SOP），就這樣一路跟著到終點的都是「自己」，該有多好。是很好，但有趣的是，每個人都獨一無二，因此，路徑五花八門，坊間很多「做自己」的方法，如獨自旅行、冒險、冥想、靜心、瑜珈、運動、社團、宗教……。但這些方法都需要自己真實地去體驗，在每個當下問問自己心靈的感受，並辨別其感受背後的自己——怎麼了。而有些嘗試的確能夠幫助我們向內且專注地體驗到自身，因而真正經驗了「自己」。但，有些可能只是表面的體驗，做了很多別人建議「做自己、愛自己」的練習方法，卻每次在體驗之後，感覺心裡空空的，好像少了什麼。如同歌詞所說的——「你最近也開始在網路分享旅遊裡獲得的成長，但真有成長的不是那種人吧 」。

在「做」（to do）自己之前，需要有「在」(to be)的狀態與能力

在溫尼考特的語言：《通往核心概念的23個關鍵字》這本書中提及，當人誕生在世界上，原本是富含天性與存在的狀態，但在身心發展尚未成熟時，需有夠好的環境與支持，才有辦法面對他人、文化、環境的各種考驗與侵擾。如果侵擾與考驗在可承受的範圍，就能建立起對自己存在的連續性（continuity of existence），以及自體感（the Sense of Self）的感覺。歌詞中的種種現象，更像是自體感還沒有發展足夠的穩定，就過早地對考驗與侵擾做出反應，或考驗與侵擾太多、太長時間的入侵，而改變與削弱了個人的存有狀態。其實，這首歌不斷地訴說著社會現象中的空虛，好像人跟真實的自己切斷了，變成虛假、不同的狀態。

擁有自體感能力的人，會讓人在經歷事物的本質上產生很不同的理解。他們處於「在」(to be)狀態，而非「做」（to do）狀態。

但什麼是「做」（to do）？什麼是「在」(to be)？如何區分呢？

歌詞中「投身藝術也只是堂皇的藉口」，如果投身藝術時是為了他人的掌聲、羨慕、認同、安全的路，但自己沒有感覺，那是「做」（to do）。如果投身藝術時能感覺到活生生的感覺，像是想要、好玩、挑戰、有趣、開心、平靜、幸福、豐富的感受、廢寢忘食，那是「在」（to be）的狀態與能力。光只要是「在」（to be）的狀態，就會帶給人一種經歷到自己與世界的充實體驗。

在關係的期待裡你是真實的自我，還是需要帶面具的假我呢？

歌詞中表達了一種沮喪，在社會的期待下，如果沒有能力藏拙跟偽裝，真實的自己會害怕失敗、不被選擇，而孑然一身。但，從創造力的角度來看，這些可被視為是溫尼考特（Donald Woods Winnicott）稱之為的假我（the False Self），假我得動員很大的努力與調整，主要是源於渴求著想獲得社會大眾與被喜歡的人所認同的行動，某部分來說，也代表我們有延展能力的韌性，只是「假我」有程度上的代價，改編Winnicott在「假我」的種類說明：

1. 極端的狀態：「假我」幾乎佔滿了自己，內心無法真實感受到充實與滿足，但被認同的滿足會讓人不去思考與向內探索，因為「假我」包括跟自己的感受、想法、關係都有距離，在這個極端的狀態中，「真我」是完全被隱藏的。

2. 不太極端的狀態：「假我」允許「真我」秘密的生活，並且隱約感受到真我的存在，像是自己投身藝術，如果是假我狀態，會不自覺地在酒後吐真言，或表達累了、病了，來讓自己在不自覺的情況下，表達、拒絕或滿足了自己其實不想做這件事情。而這些症狀，從功能與價值角度判斷，對這個人是有幫上忙的。

3. 更接近健康的狀態：「假我」感受到真我的存在，並試圖找尋環境、創造條件，讓「真我」能夠展現並成為可能的自己。歌詞中「在世上最棒的舞台拿起麥克風」的存在越來越清晰，那麼會有意無意地尋覓機會與創造，就如同當年的偶像男團ＥＮＥＲＧＹ站上舞台。

4. 部分的健康：「假我」建立在身份認同上，例如想成為「夠好的」爸爸、媽媽，因而了解親子關係的經營與成長。當關係越來越好，會更欣賞與悅納這樣的自己。

5. 健康狀態：真我能在想要的時候充分的展現，而「假我」能在社會化中有意識的隱藏「真我」的真實情感。也就是說在社會期待下，可以依據不同的需求與情境，有不同的展現，可以很勇敢也可以脆弱、能冒險也能兼顧代價、能善良也能有鋒芒，在這些不同的狀態中，富含著彈性、韌性與信任。

培養理解與評估真實自我的能力，做個自由且負責的生活冒險王

歌詞說到「你害怕金錢你害怕排名你害怕落人後／你害怕沮喪害怕歷史害怕認真沒結果」，這些害怕正是我們在練習做自己時，最真實的恐懼。當我們準備人生跳傘，為自己奮力一搏、縱身一跳時，腦海中揮之不去的會是「我會不會摔下來？輕傷、重傷還是粉身碎骨？」因此，我們需要克服很多現實、想像和資源上的困難，才能去「幹大事」。此時，為自己盤點代價與資源就十分重要：現實的人力、學習與經濟資源、關係支持對你的重要性、獨立作業能力、解決問題的能力、挫折耐受力、對能力與限制客觀的評估、是否願意接受協助與提供建議、創意與能力展現、被買單的行銷能力……，除了時運之外，這些都是不可或缺的因素。

但從更深層面來看，一個人是否能接受自己的天性、渴望、慾望，並為之付諸行動，往往取決於是否擁有足夠及完整的經驗累積。如果過往曾有做自己並獲得滿足與成就感的成功經驗，這將讓人更願意再去嘗試新的冒險，並進一步了解自己與增強自信，進而讓自己更具完整性。但若曾經多次因渴望超過自身能力或資源所能負擔的範圍，而經歷過大的挫折，這些經歷可能讓人深陷過去失敗的強烈情緒中，無法作為。

人生經驗的重點，是能夠將經歷轉化為有意義且對自己有幫助的體悟，即使是看似過去失敗的經驗，都有可能蘊含著很有意義的學習與啟發，不全然是否定真實的自己。請鼓勵那個已經很勇敢挑戰過的自己，並理解在接受挑戰的過程中，不可能做到完美無傷。因為每個人都有潛力，也有其限制，但能在自然的犯錯中學習，讓挫折不至於傷害到自尊，把挫折管理當作很重要的收穫，匍匐前進，有進有退也是一種人生走法。如果，你沒辦法靠自己做到，那很正常，請讓心理師陪伴你一起進行人生的身心冒險，然後，我們一起打人生的怪，在每一次的冒險中，逐漸成為真實的自己。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「你是人生中的主角，還是社會角色下的臨演？」，未經同意禁止轉載。）