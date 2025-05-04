作者：吳家慶（諮商心理師）

真正的自由，不是符合某個標準，而是擁有選擇與表達自己的空間

Ian是一名男同志，他的動作細膩，聲音高亢，笑起來的樣子總是很開朗，然而，他並不喜歡這樣的自己。從小到大，「娘」這個字就像一道陰影，緊緊跟隨著他。

國小時，他喜歡跟女生聚在一起聊天，結果引來男同學嘲笑：「你是女生嗎？」在體育課上，他跑步的姿勢被模仿成誇張的「扭腰」動作，引來全班的哄笑，老師在旁卻充耳不聞。

成年後進入同志圈，Ian依然逃不開這樣的評價。交友軟體上隨處可見「拒C」、「找直男樣」的字眼，有一次他主動傳訊息給一位心儀的對象，對方只回了一句：「我只找陽剛的，抱歉。」這句話像一道無形的針，刺進Ian的心裡。

某一天，Ian決定改變自己，他辦了健身房會員，每天下班後努力重訓，拼命想要練出結實的肌肉，因為他相信只有這樣才能擺脫「娘」的標籤。除了身體上的改變，Ian也試圖改變談吐與行為，他刻意壓低聲線，強迫自己接觸戶外活動，例如：潛水。

日子一天天過去，在一次健身後回家的夜晚，Ian對著鏡子端詳自己，胸肌與手臂線條已經相當明顯，他對自己感到驕傲，但也感到空虛。Ian倒在床上，四肢痠痛，陷入一種說不出的疲憊，他開始回想這一路的改變，忽然意識到自己早已迷失在這場追求陽剛的戰役之中。他想哭，卻哭不出來，所有的情緒像一張密不透風的網緊緊纏繞著他，讓他無法呼吸。

窗外的夜色深沉，他輕聲對自己說：「我好累。」

男同志社群的陽剛競賽

在男同志社群中，陽剛氣質經常被視為一種理想化的特質，例如：健壯的身材、低沉的聲音、穩重的動作，甚至是某種「男子氣概」的自信與果斷。然而，這種對陽剛的推崇並非單純的個人偏好，而是深受社會文化影響的產物。

長久以來，父權體制制定了「真正的男人」的標準，而這樣的標準也滲透進了同志社群，使得「陽剛」成為某種推崇的目標。

然而，為何男同志社群會強調陽剛氣質呢？有些男同志如同Ian一樣，在成長過程中經歷過性別歧視與霸凌，成年後為了避免再次被貼上陰柔的標籤，會極力強調自己的陽剛特質，以尋求社會的認可。或是在許多場域也能看到對陽剛氣質的追求，例如：男同志的交友軟體個人檔案會標註「拒C、拒娘」；同志影視作品的主角往往身材健壯、長相俊朗和行為陽剛；有些同志夜店會強調「肌肉、運動風」。這種對陽剛氣質的追求，使許多男同志被迫在這樣的框架中肯定自我的價值。

卸下陽剛的盔甲，擁抱真實的自己

擔心自己不夠像男人的恐懼與焦慮，迫使自己時刻繃緊神經，努力表現得更「陽剛」。刻意改變說話方式、強迫自己愛上健身、試圖擺脫任何可能顯得「娘」的舉動，就連舉手投足、說話方式、甚至眼神都小心翼翼地調整，只為了不被貼上「陰柔」的標籤。

可是這樣的追逐令人身心俱疲，因為每一個刻意塑造的動作，都像是一層層覆蓋在身上的盔甲，雖然看似堅固，卻讓內在逐漸窒息。

如果有一刻可以放下這些努力，會是什麼感覺呢？也許會有點不習慣，也許會有些不安，彷彿失去了某種保護色，但也許，那才是最接近自己的時候。

無論陽剛或陰柔，每一種樣貌都是獨特且珍貴的，不需要證明自己夠不夠「像個男人」，因為真正重要的，是能自在地成為自己，而那樣的自己，本來就值得被愛。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「拒C、拒娘、拒陰柔：男同志的陽剛戰役」，未經同意禁止轉載。）