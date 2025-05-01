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股市大跌怎麼辦？心理急救包教你5招面對投資焦慮

看見心理／ 賴聿軒（諮商心理師）
股市示意圖。聯合報系資料照片
股市示意圖。聯合報系資料照片

作者：賴聿軒（諮商心理師）

面對股市下跌，如何管理投資焦慮與情緒？

這幾天，全球股市像溜滑梯般一路下滑。不少人看著自己的投資帳戶，心也跟著沉了下去。你不是唯一一個這樣感覺的人。不只是數字在跌，我們的情緒，也正在經歷一場震盪。這時候，我們其實比平常更需要一點理解、更多內在的穩定。不是急著做出「正確的決定」，而是先陪自己度過內在那一陣陣湧上的擔心、懊悔、恐懼與無力。

今天，想送你一份「心理急救包」，不是教你怎麼判斷市場，而是陪你一起，在混亂裡找回一點點平靜。

股市大跌心理急救包：5個穩定情緒的方法

🧰 心理急救包一：允許情緒來，不急著解決它

市場劇烈波動時，腦海裡常會冒出這些聲音：

🌀「我怎麼那麼笨，早知道就該賣了。」

🌀「完了，我的退休金可能沒了。」

🌀「現在該加碼還是逃跑？」

這些聲音，其實不只是思考，更是情緒在說話：焦慮、懊悔、恐懼、羞愧……都是很自然的反應。這代表你在乎、你有責任感，但當情緒處於高峰時行動，往往容易讓人後悔。

📌 小練習：

在心中默念：「我現在正在焦慮／害怕／煩躁，這是可以理解的。這些情緒會來，也會走。我可以先照顧好自己，再決定要不要做什麼。」

🧰 心理急救包二：身體慢下來，大腦才跟得上

焦慮時，大腦會進入「戰或逃」模式，難以清楚思考。這時候，不需要逼自己想對策，而是先讓身體慢下來，幫助大腦回到理性狀態。

📌 小練習：4-7-8呼吸法

找一個安靜的角落，閉上眼睛：

• 吸氣4秒

• 屏息7秒

• 慢慢吐氣8秒

重複3～4輪，讓心跳和腦袋都慢慢沉靜下來。

這是哈佛醫師Andrew Weil設計的呼吸法，靈感來自瑜伽技巧，是一種「身心切換鍵」，讓我們從緊張，轉向放鬆。

🧰 心理急救包三：找回掌控感，從「我能做的」開始

我們無法控制市場的波動，但可以選擇，把注意力放在「我能做的事情」上。

📌 小練習：畫一個影響圈

拿張紙，畫兩個圈：

🔸內圈：我能控制的事（是否一直看盤、今晚吃什麼、要不要找朋友聊聊）

🔸外圈：我不能控制的事（市場漲跌、政策變化、他人情緒）

畫完後，提醒自己：「我把精力，放在內圈的事上。」這是種日常中的自我照顧。

🧰 心理急救包四：帳戶數字，不等於你的價值

我們對投資有期待、有付出，所以當帳戶下跌，情緒會被拉扯很正常。但請記得：帳戶的數字，不等於你的價值。你依然是那個努力生活、關心他人、為家人付出的你。

📌 小練習：寫下一句自我肯定

「即使今天市場下跌，我仍是一個努力生活、值得被珍惜的人。」

寫下來、貼在手機上、或傳訊息給自己，每看一次，都是一次溫柔的提醒。

🌿 最後，送你一段話：

「當一切混亂時，我們更需要的，不是答案，而是一個安靜的空間，讓自己重新呼吸。」

如果這幾天情緒很重，請不要獨自承擔。找朋友說說話、寫下心情，或尋求心理師的支持。

我們無法控制市場，但可以練習，在波動中照顧自己。願今天的你，也能在不安中，找到一點點內在的寧靜。

✨ 小小的後記｜寫給你，也寫給自己

寫這篇文章的時候，我也正在經歷一些情緒波動，不是因為投資，而是身邊的變化、新聞的訊息，讓我感受到那種說不出的焦慮與不確定。

我發現，當外在世界愈不穩，我愈想「快點做點什麼」來換回安全感。但慢慢地，我學著提醒自己：先不要急著做決定，先回來照顧這個正在發抖不安的心。

也許成熟不是強忍不安，而是願意在不安中，練習溫柔地陪伴自己。如果你也正處於一段不容易的時光，謝謝你願意停下來，看完這篇文章。願我們都能，越來越懂得照顧自己。

股市大跌常見心理問題FAQ

Q：面對股市大跌情緒崩潰怎麼辦？

A：情緒崩潰是面對重大財務壓力的常見反應，建議透過規律生活、減少市場訊息干擾，並尋求心理支持來協助穩定情緒。

Q：什麼情況下該尋求心理師協助？

A：當焦慮、失眠、情緒低落持續影響到日常生活與決策時，就是該尋求心理師協助的時機。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「股市大跌怎麼辦？心理急救包教你5招面對投資焦慮」，未經同意禁止轉載。）

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