心想事成總差一步？ 吸引力法則欠缺的「重要拼圖」首次公開

在追求夢想與實現渴望的路上，許多人聽過吸引力法則，但其實，那只是宇宙智慧中的其中之一。罕為人知的顯化大師阿布杜拉——同時也是啟發《祕密》、露易絲賀、內維爾、約瑟夫墨菲……等無數靈性導師的源頭之師，他透過系統化講解完整的「生命法則」，帶領渴望心想事成的旅人們，穿越吸引力的表層，深入「信念」與「假設」，補足吸引力法則缺失的重要拼圖。

首先，宇宙法則其實有很多，吸引力法則只是其中之一而已。

身為阿布杜拉的學生，我想向你介紹一個強大、統一的概念，它將成為一顆指導你的明星：生命法則，或簡稱為法則。無論你怎麼稱呼它，這個強而有力的宇宙法則，是你顯化之旅的關鍵。生命法則結合了兩個經得起時間考驗的原則—「假設法則」和「信念法則」的智慧，成為一個動態的法則，掌握著顯化你的夢想生活的關鍵。雖然假設法則和信念法則本身都很強大，但在本質上兩者是相互交織的，能夠共同塑造我們的現實。信念法則可以奠定基礎，而假設法則可以推動我們展開行動。

生命法則建立在兩大不可或缺的支柱上：

●相信它：第一步，是要深深地相信你的夢想。這些夢想不僅僅只是轉瞬即逝的想法，或異想天開的願望。這些夢想是你最深切的渴望，是與你的心靈和靈魂產生共鳴的願望。你的信念，是你現實的基石，是你渴望的沃土。

●假設它：基於你的信念，開始假設你的渴望已然成為現實。就彷彿你的夢想已經實現了那樣，去生活、行動和做出決定吧。這不僅僅只是假裝或否認現階段的處境，這是關乎將你的行動與信念結合，讓兩者齊心協力，推動你實現自己的夢想。

這是同一枚硬幣的兩面，兩者在顯化過程中都不可或缺。將這兩個支柱結合起來，生命法則就會成為你個人的共同創造工具。

生命法則，是我們在繞了一大圈之後，再次回歸到偉大的靈性導師阿布杜拉的教誨的方式。我們將阿布杜拉的教誨視為一個統一的概念，從而擁抱它的完整性。然而我必須指出，儘管我們將這些原則結合起來，但這兩個法則仍然各自存在，並且具有各別的重要性。如果你在「假設法則」或「信念法則」的語言中找到了慰藉和共鳴，請繼續使用這些術語，它們本身仍然是有效且強大的概念。 阿布杜拉的教誨不僅僅是言語，他鼓勵他的學生和我們發揮自己的力量，相信自身渴望的可能性，並過著彷彿這些渴望已然存在般的生活。

生命法則是開啟充滿無限可能世界的鑰匙。相信它的力量，遵循它的原則，並準備好體驗超越你期望的生活吧。

吸引力法則教你視覺化自己的夢想，並保持積極的心態，就像磁鐵一樣，以你的方式去吸引美好的事物。這麼做雖然很有幫助，但只是一個起點。生命法則又更進一步，它堅持要你深深相信，並假設你的夢想已然成為現實。你所做出的行為、感受和決定，就彷彿自己的渴望已經顯化了。這就是內維爾所說的「假設願望已然實現的感覺」。

許多發現吸引力法則有所欠缺的人，往往會錯過這個重要的內在轉變。他們只專注於吸引外在渴望，而忽略了內在的需要，也就是假設這些渴望已經得到滿足的心理狀態。這個假設至關重要，因為它能讓你的能量頻率跟你的夢想保持一致，表示你已經擁有了想要的東西。

圖為《從內在創造豐盛：靈性煉金術大師阿布杜拉的祕密顯化課和假設法則》書封，方智出版社提供

關鍵在於：透過擁抱生命法則，你可以積極參與塑造自己渴望的現實。這種方法將使你讓自己的想法、情緒和行動，與你已經實現自身夢想的狀態結合。透過這麼做，你不只會吸引到相關的經驗，你正在有意識地創造自己的顯化。

所以，如果你已經嘗試過吸引力法則，但沒有成功，請不要失去希望！這個觀點的改變，可以幫助你以從未想過的方式實現夢想。

生命總是站在你那一邊。

（本文出自《從內在創造豐盛：靈性煉金術大師阿布杜拉的祕密顯化課和假設法則》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）