快訊

力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

心想事成總差一步？ 吸引力法則欠缺的「重要拼圖」首次公開

方智出版社／ 文／雅碧歐拉．艾布瑞姆斯
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

在追求夢想與實現渴望的路上，許多人聽過吸引力法則，但其實，那只是宇宙智慧中的其中之一。罕為人知的顯化大師阿布杜拉——同時也是啟發《祕密》、露易絲賀、內維爾、約瑟夫墨菲……等無數靈性導師的源頭之師，他透過系統化講解完整的「生命法則」，帶領渴望心想事成的旅人們，穿越吸引力的表層，深入「信念」與「假設」，補足吸引力法則缺失的重要拼圖。

首先，宇宙法則其實有很多，吸引力法則只是其中之一而已。

身為阿布杜拉的學生，我想向你介紹一個強大、統一的概念，它將成為一顆指導你的明星：生命法則，或簡稱為法則。無論你怎麼稱呼它，這個強而有力的宇宙法則，是你顯化之旅的關鍵。生命法則結合了兩個經得起時間考驗的原則—「假設法則」和「信念法則」的智慧，成為一個動態的法則，掌握著顯化你的夢想生活的關鍵。雖然假設法則和信念法則本身都很強大，但在本質上兩者是相互交織的，能夠共同塑造我們的現實。信念法則可以奠定基礎，而假設法則可以推動我們展開行動。

生命法則建立在兩大不可或缺的支柱上：

●相信它：第一步，是要深深地相信你的夢想。這些夢想不僅僅只是轉瞬即逝的想法，或異想天開的願望。這些夢想是你最深切的渴望，是與你的心靈和靈魂產生共鳴的願望。你的信念，是你現實的基石，是你渴望的沃土。

●假設它：基於你的信念，開始假設你的渴望已然成為現實。就彷彿你的夢想已經實現了那樣，去生活、行動和做出決定吧。這不僅僅只是假裝或否認現階段的處境，這是關乎將你的行動與信念結合，讓兩者齊心協力，推動你實現自己的夢想。

這是同一枚硬幣的兩面，兩者在顯化過程中都不可或缺。將這兩個支柱結合起來，生命法則就會成為你個人的共同創造工具。

生命法則，是我們在繞了一大圈之後，再次回歸到偉大的靈性導師阿布杜拉的教誨的方式。我們將阿布杜拉的教誨視為一個統一的概念，從而擁抱它的完整性。然而我必須指出，儘管我們將這些原則結合起來，但這兩個法則仍然各自存在，並且具有各別的重要性。如果你在「假設法則」或「信念法則」的語言中找到了慰藉和共鳴，請繼續使用這些術語，它們本身仍然是有效且強大的概念。 阿布杜拉的教誨不僅僅是言語，他鼓勵他的學生和我們發揮自己的力量，相信自身渴望的可能性，並過著彷彿這些渴望已然存在般的生活。

生命法則是開啟充滿無限可能世界的鑰匙。相信它的力量，遵循它的原則，並準備好體驗超越你期望的生活吧。

吸引力法則教你視覺化自己的夢想，並保持積極的心態，就像磁鐵一樣，以你的方式去吸引美好的事物。這麼做雖然很有幫助，但只是一個起點。生命法則又更進一步，它堅持要你深深相信，並假設你的夢想已然成為現實。你所做出的行為、感受和決定，就彷彿自己的渴望已經顯化了。這就是內維爾所說的「假設願望已然實現的感覺」。

許多發現吸引力法則有所欠缺的人，往往會錯過這個重要的內在轉變。他們只專注於吸引外在渴望，而忽略了內在的需要，也就是假設這些渴望已經得到滿足的心理狀態。這個假設至關重要，因為它能讓你的能量頻率跟你的夢想保持一致，表示你已經擁有了想要的東西。

圖為《從內在創造豐盛：靈性煉金術大師阿布杜拉的祕密顯化課和假設法則》書封，方智出版社提供
圖為《從內在創造豐盛：靈性煉金術大師阿布杜拉的祕密顯化課和假設法則》書封，方智出版社提供

關鍵在於：透過擁抱生命法則，你可以積極參與塑造自己渴望的現實。這種方法將使你讓自己的想法、情緒和行動，與你已經實現自身夢想的狀態結合。透過這麼做，你不只會吸引到相關的經驗，你正在有意識地創造自己的顯化。

所以，如果你已經嘗試過吸引力法則，但沒有成功，請不要失去希望！這個觀點的改變，可以幫助你以從未想過的方式實現夢想。

生命總是站在你那一邊。

（本文出自《從內在創造豐盛：靈性煉金術大師阿布杜拉的祕密顯化課和假設法則》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

心想事成總差一步？ 吸引力法則欠缺的「重要拼圖」首次公開

在追求夢想與實現渴望的路上，許多人聽過吸引力法則，但其實，那只是宇宙智慧中的其中之一。罕為人知的顯化大師阿布杜拉——同時也是啟發《祕密》、露易絲賀、內維爾、約瑟夫墨菲……等無數靈性導師的源頭之師，他透過系統化講解完整的「生命法則」，帶領渴望心想事成的旅人們，穿越吸引力的表層，深入「信念」與「假設」，補足吸引力法則缺失的重要拼圖。

向宇宙下訂單總是失敗？靈性導師帶你走進「我就在巴貝多」的顯化魔法

正在嘗試顯化的朋友，一定都聽過「你所相信的，就會成為現實」——但你是否真的知道，如何讓自己達到「活在結果之中」的狀態裡？也許過去你閱讀過很多心想事成的書籍、嘗試過各式各樣的顯化法，但向宇宙下的訂單卻遲遲沒有到貨，那麼你可能忽略了顯化中最關鍵的「假設法則」。

ChatGPT還能看手相 他曝媽媽實測：淚流滿面

隨著生成式AI技術普及，越來越多民眾開始嘗試透過ChatGPT進行占卜、命理。一名網友近日在zuvio分享，媽媽透過ChatGPT看手相，沒想到不僅認為AI描述準確，甚至還因為一段溫柔的回應當場落淚。

情緒不是敵人：學會跟它當朋友才是王道

每天醒來，我們都在跟「情緒」打交道，有時像中了樂透一樣開心到要飛起來、有時氣到快要火山噴發、有時卻莫名沮喪低落，整個世界好像灰濛濛的。這都是日常生活中常見的情緒，它就像人內心的小天氣，平日晴時多雲偶陣雨、偶爾還會來場突如其來的閃電暴雨，但這些，都是身而為人再正常不過的生活經驗了。

國中漠視好友遭排擠 她「1舉動」網淚目：妳很棒

求學期間有留下遺憾嗎？一名女網友在Dcard發文透露「國中的時候，我曾經也做了一件很壞的事情」。表示原本有一位很要好的朋友，因為對方被班上大姐頭盯上，年幼害怕的自己選擇疏遠，這舉動卻像尖刺一樣扎在心裡，好在有老師的輔助，畢業前原PO鼓起勇氣道歉獲得原諒，國中生涯才沒留下遺憾。

如何順利離職跳槽？轉職不只是換工作 更是內在的探尋

年後，總是轉職的高峰期。許多人在這個時候開始思考：「我現在的工作，真的是我想要的嗎？」、「換個環境，會不會讓自己快樂一點？」這些問題既實際，又深刻，因為它們不只是關於職場，更是關於 我們如何看待自己、如何尋找內心的安定與方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。