向宇宙下訂單總是失敗？靈性導師帶你走進「我就在巴貝多」的顯化魔法

正在嘗試顯化的朋友，一定都聽過「你所相信的，就會成為現實」——但你是否真的知道，如何讓自己達到「活在結果之中」的狀態裡？也許過去你閱讀過很多心想事成的書籍、嘗試過各式各樣的顯化法，但向宇宙下的訂單卻遲遲沒有到貨，那麼你可能忽略了顯化中最關鍵的「假設法則」。

在《從內在創造豐盛》這本書中，記錄了一段「新時代教父」內維爾·高達德親身經歷的的故事。內維爾曾經身無分文、無法返回家鄉「巴貝多」過聖誕節，卻因為他的老師阿布杜拉傳授的「假設法則」，不僅實現了回家的渴望，還享受到了搭乘頭等艙的舒適旅途。

這段神奇又感人的故事，解釋了「假設法則」的真實力量：當作你想要的已經實現，活在結果之中，魔法就會開始發生。

內維爾是著名的舞者，他發現在自己身處的城市裡，百老匯演出不再是人們能夠負擔的奢侈品。但在黑暗之中，他發現了一線希望，他打掃了阿布杜拉的家，並藉此換取了成為形上學學徒的機會。

內維爾的家人從巴貝多前來探望他。他們一離開，十月的寒意隨之襲來，此時的內維爾想家了。他已經十二年沒有回巴貝多了。他向阿布杜拉坦言，他渴望在老家與家人一起度過聖誕節。唯一的問題是什麼？他徹底破產了。

阿布杜拉堅定的回應，讓內維爾嚇了一跳：「你人就在巴貝多。」

內維爾說：「我人在巴貝多？」

他說：「對。你現在就在巴貝多。所以呢……你看到巴貝多，你從巴貝多看到美國，你可以嗅到巴貝多島的熱帶土地氣味，你只看得到巴貝多那邊的小房子，你就做了這些事。今晚，你就睡在巴貝多吧。」

這就是想像力的力量。

「如果你想去的話，內維爾，你已經到了。」阿布杜拉堅持。

「我已經到了？阿布杜拉，你說這話是什麼意思？」

「你是真的想去嗎？」他問。

「對。」內維爾回答。

阿布杜拉用神奇的顯化公式回答他：「走進這扇門之後，你現在不是走在七十二街上，而是走在棕櫚樹和椰子樹成蔭的街道上。這裡是巴貝多。不要問我你要怎麼去。你人就在巴貝多。如果你人『就在那裡』，就不會問『怎麼去』。你就在那裡。現在走幾步路吧，彷彿你人就在那裡一樣。」

阿布杜拉指示內維爾，要像他人已經在那裡一樣地過生活，想像熱帶的氣味，享受島上家園的魅力，在母親的房子裡看到自己。

內維爾說：「嗯，我覺得他瘋了，真的……我的意思是，在當時，這一切感覺很……愚蠢。」

儘管阿布杜拉的建議讓他完全摸不著頭腦，內維爾還是照做了。他沉浸在想像中，尤其是每天晚上入睡前。他看到自己走過老家，感受加勒比海的微風，聽到海浪的聲音，沐浴在親友的歡樂之中。

幾週過去了，現實仍然沒有趕上內維爾的想像。他試圖與阿布杜拉討論，自己因為結果並未實現而沮喪。但阿布杜拉堅持自己的信念，當著他的面重重關上了門，表示沒有必要再去討論已經發生的旅行。雖然內維爾辦不到，但阿布杜拉代替了他，深信此事已然發生。

十二月到了，儘管內維爾努力去想像，但他仍然還待在紐約，他的信念動搖了。但阿布杜拉仍然立場堅定，充滿信心地認為，一旦你完全相信某件事將會發生，「如何發生」就變得無關緊要。在他眼裡，內維爾已經在巴貝多了。

然後，奇蹟般地，一封信寄到了。內維爾的哥哥邀請他回巴貝多過聖誕節，還寄了一張機票給他。雖然他哥哥只負擔得起三等艙，內維爾仍然欣喜若狂。他急忙去告訴阿布杜拉，預期他會感到驚訝。但阿布杜拉只是說：「是誰告訴你，說你會去巴貝多島的？是誰告訴你，說你去巴貝多只能搭三等艙？你去了巴貝多，而且是搭頭等艙去的。」

阿布杜拉已經用過去式在談論這趟旅行了。很快，內維爾就如他所想像的那樣，前往了巴貝多。由於在上機前的最後一刻，有人不知怎麼地取消了機位，所以他得以搭乘頭等艙，並在家中度過了幸福的三個月。

當然，阿布杜拉並不感到驚訝。

現在，輪到你了。完全沉浸在夢想已然實現的感覺之中。培養這種感覺，並好好地保護它，直到它成為你的物理現實。

這跟你要如何實現它無關。魔法的關鍵在於，你要活得好似自己的夢想已然實現。一旦種下夢想的種子之後，你就不要干擾它，讓它自然成長。

內維爾的巴貝多之旅，是個強而有力的例子，說明神性的想像如何改變你的生活。我已經運用同樣的公式，來顯化那些「不可能發生」的事情。阿布杜拉對內維爾的夢想所抱持的堅定信念顯示，想像不僅僅只是去想像最終目標，而是關乎生活在你想要的現實裡的每一個細節之中，直到它成為你的一部分。你成為了一個不一樣的人。內維爾成為了搭乘頭等艙去跟家人團聚的人，之後這一切就在現實中發生了。擁抱這種力量，需要堅定不移的信念，以及與自己的渴望合二為一。

圖為《從內在創造豐盛：靈性煉金術大師阿布杜拉的祕密顯化課和假設法則》書封，方智出版社提供

發掘你的神性想像力，這就是創造你的渴望的力量。生活可能會帶來挑戰，但你可以克服任何障礙。你的目標正在推動你實現自己的生命意義。

在夢想似乎遙不可及時，請提醒自己，阿布杜拉堅定不移的信念，以及神性想像力的力量。無論是夢寐以求的家園、一段戀情，還是一趟能夠讓你跟自己的靈性建立起更深連結的假期，如果你能看到它、感覺到它、想像到它，並相信它的存在，你就已經身在該處了。

（本文出自《從內在創造豐盛：靈性煉金術大師阿布杜拉的祕密顯化課和假設法則》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）