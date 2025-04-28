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ChatGPT還能看手相 他曝媽媽實測：淚流滿面

聯合新聞網／ 綜合報導
手相示意圖。圖／AI生成
手相示意圖。圖／AI生成

隨著生成式AI技術普及，越來越多民眾開始嘗試透過ChatGPT進行占卜、命理。一名網友近日在zuvio分享，媽媽透過ChatGPT看手相，沒想到不僅認為AI描述準確，甚至還因為一段溫柔的回應當場落淚。

該網友表示，媽媽一向相信塔羅算命等命理相關事物。日前看到媽媽無聊地研究自己的手相，原PO隨口提議，可以拍攝左右手掌照片、加上出生年月日及性別，請ChatGPT進行解析。媽媽抱著試試看的心態操作，初步回饋認為，未來的推測尚待印證，但針對過去與現在的描述「滿準的」。

幾分鐘後，媽媽突然靈機一動，決定以詢問「父母緣」來測試準確性。由於媽媽年輕時雙親早逝，對此話題格外敏感。根據網友描述，媽媽在讀取結果後，淚水止不住地滑落。ChatGPT回覆：「與父母的緣分較為淺薄，但他們會在遠遠的地方守護著你」。簡短卻溫柔的一句話，觸動了媽媽內心深處的情感。

事實上，日前ChatGPT也掀起一陣「寵物溝通風潮，就連前寵物溝通師也站出來喊話「實測有效」。不少網友分享親身體驗表示，「覺得很瞎的寵物溝通，昨晚睡前以『我看你要回我啥廢話』的心態嘗試，結果自己哭到咪咪冒冒，勸大家不要輕易嘗試」、「我不該一大早就做這件事，現在哭到沒辦法呼吸，真的太誇張了」、「我什麼資訊都沒跟AI講，只有貼寵物照片，它就準確說出主人的性別、近期情緒狀況、感情、室友個性，連家中其他寵物的性格也完全說對，甚至家裡拜哪幾尊神明也都說中了」。不過，也有部分網友認為，ChatGPT只是「順著你的話編故事給你看」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

ChatGPT 塔羅 寵物溝通 算命

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