如何順利離職跳槽？轉職不只是換工作 更是內在的探尋

作者：陳惠婷（諮商心理師）

轉職的季節，內在的探尋

年後，總是轉職的高峰期。許多人在這個時候開始思考：「我現在的工作，真的是我想要的嗎？」、「換個環境，會不會讓自己快樂一點？」這些問題既實際，又深刻，因為它們不只是關於職場，更是關於 我們如何看待自己、如何尋找內心的安定與方向。

這次，受和泰純青基金會的邀請，我連續兩週與大家分享了關於轉職與職涯探索的議題。原本以為這會是一場理性、結構化的分享，但當真正走進彼此的生命故事時，我才發現，這是一趟更深層的 自我對話。

我們為什麼想要轉變？

「如果現在的工作讓你感到疲憊、不開心，你認為是什麼原因？」這是我在第一場講座中問大家的問題。有人說，是薪水不夠；有人說，是職場人際太複雜；也有人低聲說：「我不知道，可能只是……沒有動力了吧。」

其實，很多時候我們覺得「想轉職」，並不只是因為外在條件不夠好，而是因為內心某個聲音開始動搖。可能是對現狀的不滿、對未來的不確定，或是單純覺得「現在的自己，好像並不是我想成為的樣子」。

我們都在尋找一種對齊感——內心的渴望、價值觀、能力與現實是否匹配？我們是否正在做一件，能讓自己感到有意義、並且願意持續投入的事情？

內在探索的勇氣

這也是為什麼，轉職之前，最重要的並不是「選擇哪一間公司」，而是先問問自己：「我是誰？我真正需要的是什麼？」

在講座中，我帶大家做了一些心理探索的練習，讓大家回顧自己過去最投入的一段經歷，無論是職場、學習、甚至生活中的某個時刻。這些經歷，往往能夠透露出我們最核心的價值觀。

我在演講分享案例時提到：「前不久有個案例，也面臨工作的瓶頸，他提到，他工作中讓他最開心的時候，是曾經在某個專案裡負責帶領一群人，看到大家的成長讓他很有成就感。但現在的工作卻讓他感覺像是個機器人，一直做重複性的事，沒有交流，也沒有成長的感覺。」這讓他意識到，自己真正需要的不是更高的薪資，而是能夠與人連結、創造影響力的機會。

當我們開始梳理自己的內在需求，很多答案會變得清晰。

轉變的路上，允許自己迷惘

轉職並不只是換工作這麼簡單，它是一場「內在重塑」的過程。我們必須承認，在改變的路上，迷惘與不安是必然的。

「如果轉換跑道失敗怎麼辦？」、「萬一新環境比現在更糟呢？」這些擔憂很真實，也很正常。因為改變總是伴隨風險，而我們的大腦天生抗拒不確定性。

但如果害怕迷失，就永遠無法出發。真正重要的，不是找到完美的選擇，而是允許自己去嘗試與調整。

在第二場講座中，有人問：「如果我不知道自己適合什麼，怎麼辦？」

我的回答是：「沒關係，先從『不適合什麼』開始排除。」

不確定時，先試著往可能的方向前進，過程中不斷觀察自己，哪裡讓你覺得自在？哪裡讓你感覺被消耗？每一次的體驗，都是在為你的方向校準。

這次講座裡，我也簡單介紹了MBTI和DISC。這些工具的確能夠提供一些參考，例如不同性格類型如何影響我們的決策方式、適合的工作模式等等。但我也提醒大家——這些測驗不是絕對的答案，而只是幫助我們更認識自己的起點。

真正重要的，還是我們在現實生活中的體驗與感受。因為 你永遠比任何測驗更了解自己。

謝謝每一位勇敢探索的人

這兩週的講座，讓我深刻感受到，每個人對自己的未來都抱持著不同的期待與憧憬。有人想要突破現狀，勇敢嘗試新領域；有人還在迷霧中，但願意踏出一步去探索。我想說，你們已經很棒了，因為願意思考、願意尋找方向，本身就是一種勇氣。

我們不需要一次就找到完美的解答，因為人生本來就是不斷嘗試、不斷調整的過程。最重要的是，願意傾聽自己的聲音，願意在變動的過程中，找到屬於自己的節奏。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「轉職，不只是換工作，更是內在的探尋」，未經同意禁止轉載。）