國中漠視好友遭排擠 她「1舉動」網淚目：妳很棒

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友講述國中疏遠朋友後道歉的故事，網友淚目。 示意圖／ingimage
一名女網友講述國中疏遠朋友後道歉的故事，網友淚目。 示意圖／ingimage

求學期間有留下遺憾嗎？一名女網友在Dcard發文透露「國中的時候，我曾經也做了一件很壞的事情」。表示原本有一位很要好的朋友，因為對方被班上大姐頭盯上，年幼害怕的自己選擇疏遠，這舉動卻像尖刺一樣扎在心裡，好在有老師的輔助，畢業前原PO鼓起勇氣道歉獲得原諒，國中生涯才沒留下遺憾。

原PO回憶，國一兩人馬上變得形影不離，朋友卻因性格古怪，成為班上大姐頭的眼中釘，處於青春期社交敏感的她很害怕被牽連，所以跟著疏遠對方。朋友就這樣陷入被班上的孤立的情況，而她也清楚是自己的冷漠將朋友推入深淵，直至畢旅朋友都沒有組別。三年來原PO都一直帶著愧疚，畢業前夕，導師指派作業「說出你這三年以來有什麼想感謝的人、想說的話或者想要罵的人」。

被愧疚壓得窒息的她把這件事情寫進了聯絡簿，導師私底問她要不要和同學道歉，面對猶豫的原PO也鼓勵「妳再這樣子拖下去就沒有機會了，妳要不要試試看」。就這樣一邊道歉一邊哭，哽咽地說出「對不起」，相擁後得到原諒，心中的大石頭才終於放下。原PO感嘆「謝謝這位女同學願意寬宏大量的原諒我，也很謝謝這位導師堅持的鼓勵我說出心裡話」。表示道歉讓她學會面對，也真正知道誠實和勇氣，從來都不簡單卻永遠值得。

貼文下方網友淚目「妳這個人也太棒了吧，妳的班導也很棒」、「意識到自己的課題就很不容易，願意說出來更需要勇氣」、「妳的班導很好，妳很有勇氣 也十分不容易」、「妳成功為妳同學補上了一小塊缺失的拼圖」、「那位願意原諒的同學真的很棒」、「很感動妳們兩位的勇敢跟寬容」、「我沒有道歉而我會記得一輩子，我的愧疚是對我自己懲罰」。

國中生 霸凌

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