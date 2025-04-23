從《媽媽得了癌症》談年輕照顧者的處境：相愛難，相處更難！談疾病照顧的情感磨合與自我寬容

作者：方敏（諮商心理師）

照顧親人過程中，年輕照顧者可能會經歷到與親人的價值觀、需求、照顧方式等等面向的磨合，因著這些衝突也容易產生疲憊感受，而有苦難言。除了表面事件引起的不愉快，這些衝突也可能與家庭關係、權力、責任等有關，究竟這些衝突內涵是什麼？有哪些因應與調適方式？本篇持續透過影片＜媽媽得了癌症＞為例，與大家聊聊疾病照顧下的衝突磨合與自我照顧。

疾病砸下來，快速就定位：扛起責任的孩子，可以被信任嗎？

許多年輕照顧者在經歷親人罹癌或者重病的訊息，往往會有種「一夕之間長大」的感受，而這個「長大」具有特殊的內涵。

在過去成長歷程中，父母打點著家裡的大小事，是養育子女與照顧長輩的角色，在家庭中往往具有較高發聲權。然而當父母成為病人、子女成為照顧者，彼此將經歷「責任」與「權力」的交接轉換，逐漸進入新的角色分配，由子女承擔起更多照護行程與決策。

在相處上，父母與子女可能會主動、直接溝通協調，討論可能的因應方式；溝通也可能是隱晦、間接而緩慢地進行，子女可能在旁觀父母承受不適、脆弱，或者感受到父母不再能負擔過往勝任的事務時，使子女意識到得承擔起父母重病事實，父母可能也會期待子女投入金錢與照顧等，進而形塑出彼此關係的定位。

面對這些醫療情境、家庭位置轉移，明明是陌生且需要時間調適的，但隨著緊急、衝擊的狀況發生，往往又得相當快速得接手，進而產生心理壓力。

年輕照顧者也時常經歷「我負責，但缺少實際權力」的為難，進而懷疑自己投入的過程，是否能受到父母的信任。例如，《媽媽得了癌症》影片中的主角肩負起媽媽的治療開銷、下班後親自照顧、陪伴回診等，但在面對媽媽對醫療作為的既定印象，甚至有既定作法的期待，主角即使表達了不認同，卻很難撼動媽媽的堅持。

一方面是重視媽媽身為病人的自主，一方面是媽媽仍緊握「身為長輩」的發言權，也很難讓子女有發聲的空間；再加上，媽媽將過往生養子女的照顧經驗，順勢套用到目前癌症疾病照顧中，卻是不合時宜的。子女在反駁、否定母親作為下，互動一來一往，場面更加劍拔弩張。

照顧者傾力照顧，也會期待自身想法可以參與其中，然而當雙方溝通流於「勸導vs.堅守」的攻防戰，照顧者難以自身期待的方式提供照顧，感受到不被信任，卻又無可奈何。在這些心情下，照顧者可以在心境上如何因應呢？

1. 會犯錯、會沮喪，都是正常的，你已經做得足夠好！

當疾病突然到來，無論是面對陌生的診斷、直擊治療現場的畫面、總是在旁等待的煎熬，或者是親眼見到親人的苦痛，你卻感到幫不上忙…這些好衝擊的時刻，好多好多的第一次，是多麼鮮明又失控，面對「疾病」與「生死」已經感到很陌生了，更何況是發生在重要他人身上，會感到慌張、害怕，不曉得該怎麼做，又怕自己做錯事，使家人更不舒服，這些起起落落的感受都是相當正常的。

請把「對自己寬容」放在心中。在變動之下，你試圖和家人站在一起，已經很不容易！對自己寬容的練習，可以嘗試減少將「我做錯事」這個念頭連結到「我這個人不好」（例如：我真是不孝！我的疏失讓媽媽更痛苦，我很壞！等）。又或者，收到病人或者其他家人，甚至外人究責或指點，你不需要將這些聲音立刻「收」下來，試著問問自己：

．他覺得我做的不好，那我自己覺得呢？

．這個「不好」，我認為是跟什麼狀態有關？例如初次學換藥，還不熟練，這就等於「我是不夠細心的人」嗎？

．有沒有一些「其實也做得還不錯」或者「我已經試圖修補」的地方？

．下次我可以如何修正？或者我選擇保有原本的方式，只要做微調就好？

人在面臨變動、危機的時刻，都是需要吸收新的經驗，慢慢學習勝任的。旁觀者容易看到的是事件所呈現的結果，但這不能忽略你在陪伴過程中付出的努力和心力，也請允許自己有多些時間、空間，長出屬於你面對疾病與照顧的方式。

2. 當焦急著想改變對方，可能錯失核對空間

疾病照顧歷程往往並非總是合作愉快，往往會充斥些許意見不合的時刻。這時往往會在溝通過程中發生疾病價值觀或者需求的磨合，過於用力將自己的「好意」帶給對方，一方又哄又勸，一方左閃右逃、硬是不配合，最後彼此都好累，無法將心意傳遞給對方，還有「溝」沒有通。

以《媽媽得了癌症》影片為例，主角想保護媽媽，相信遵從主流醫學，可以讓媽媽得到最好療護，爭取更多時間，讓媽媽待在身邊久一點。媽媽對於西方醫學抱持懷疑，蒐集各種偏方，所抱持的是「不放過任何一線希望」的控制感。在看似衝突的價值觀下，其實主角與媽媽都想在最後一哩路，用自己的方式努力到最後，他們擁有很類似的心事：恐懼死亡，恐懼無法再活下去，恐懼無法再陪在彼此身邊。

那份「想要為對方好」的心情是珍貴的，然而當它很快轉換成行動，用力展示給對方，在撞擊到彼此觀念差異時，容易變成「正確與否」的爭論，可惜了彼此都無法說出心裡真正想說的話。

在生死當前的焦急下，仍然很需要停下來問問自己，這些急著付出背後，自己的心情是什麼？恐懼失去嗎？對於媽媽的心疼與擔憂嗎？也可以試著思考、核對，媽媽何以那麼堅持？她的心情是什麼？有沒有一些想法是很難說出口的？

在這個核對過程是不容易的，可能會觸及對於疾病，甚至生死的感受與價值觀，也可能勾動雙方的不諒解、不滿或困惑等來自過往累積的情緒，故很需要關係的安全，彼此不帶預設與目的，放下防衛或批判，嘗試好好聆聽對方、表達自己，釋出真實的想法，這是需要仰賴雙方的意願，來來回回的、經歷一些碰壁，慢慢累積信任以打開內心。

3. 透過尋求諮商，梳理家庭情感的糾結

當疾病到來，家人之間進入到備戰狀態，在高壓的氛圍裡，容易掀起相處的紛爭。而這些衝突衍伸的矛盾、情緒張力，有時並非是來自於當下的事件本身，也有可能與過去家庭裡長期累積的關係糾葛有關。

當你留意到，在照顧長輩過程中，即使已經很努力釋出善意，仍難以表達自己的想法與期待，或者有強烈的匱乏感、失衡感、被犧牲感，可以考慮透過走入諮商室，由心理師一同陪伴你整理這些感受，探索家人之間的溝通與權力關係，除了是一份支持的力量，也幫助自己打開面對家庭關係的新眼光。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「從【媽媽得了癌症】談年輕照顧者的處境：相愛難，相處更難！談疾病照顧的情感磨合與自我寬容」，未經同意禁止轉載。）