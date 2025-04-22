從《媽媽得了癌症》談年輕照顧者的處境：他是我家人，我不應該喊累！照顧歷程的矛盾心理

作者：方敏（諮商心理師）

兼顧「關係」與「自我」的兩頭燒：沒能守住界限，是我的錯？

年輕照顧者可能面臨「維護自我需求」及「順應家人期待」的兩難。在《媽媽得了癌症》影片中，女友提點主角應該守住界限、多為自己著想，而不該讓家人予取予求，將主角辛苦打工賺來的錢拿去買不必要的保健食品。主角也無奈於對媽媽行為勸也勸不動，仍持續投入比預期更多的金錢支援家人。主角的情緒與行為看似矛盾，但在每個「過度付出」的背後，真正的心聲或許是：

「媽媽生病已經很痛苦了，我怎麼捨得讓媽媽再承受失望？」 「家裡明明有困難，我卻只想到自己，是不是很自私？」 「如果媽媽就這麼走了，那些我有所保留的、少做的，都會成為遺憾吧！」

透過這些心聲，可以發現病痛與死亡衍伸的不安情緒，環繞在照顧者的生活中，無論是病情變化，又或者照顧過程的疏失，甚至是與家人發生衝突等，都可能加重照顧者的愧疚感，對於「失去、傷害親人」的恐懼與焦慮無從安放，以至於在行動上，盡可能多做、多忍讓、多體諒家人，卻不小心犧牲了自己，只能將情緒往肚裡吞。

「督促照顧者應該與家人劃清界線」無形中可能形成一種「不該那麼努力」暗示，與照顧者想為親人付出陪伴的心意有所背離，且可能激發了內心深層對於「錯過付出的機會」、「失去親人的恐懼」的焦慮感受。然而，持續燃燒自己、將親人的需要放在第一優先，而剝奪了自身的事業、興趣與休息，所累積的耗竭感、疲憊感，也是真實存在的。

對照顧者來說，無論過度捍衛自我需求，或者過度親力親為付出，都可能帶來失衡的感受，這也是雙方需要一同面對的責任。

1. 談談照顧者的「愧疚感」：為什麼是我vs.非得是我

「愧疚感」是很複雜的情緒，也是照顧者時常會感受的。看著親人從還可以自理、有朝氣的樣子，一夕之間變得孱弱、仰賴他人，「失落」狠狠攤在眼前。你不禁想問，如果以前多花時間顧他的健康，這一天是否不會來得那麼快？如果我做些什麼，多陪他、多幫他，他能回到以前的狀態嗎？還有多少時間，或者明天就會失去一切？無限的「為什麼？」及「我能做什麼？」夾雜在心裡，感受到親人如今承受的苦，你無法置身事外。在這些來回反省的過程中，愧疚感往往也伴隨其中。

你可能也會問，「為什麼是我要做這些？」，明明有自己的生活與前程要顧，為什麼是我被「困在」這裡？但出於身為子女身分、情感、義務責任，面對可能失去親人，好難說走就走。而當一次次病情加劇的宣告，一次次旁觀親人難受，面對他人接手時的搞不清楚狀況，你無奈嘆氣。因著在照顧時光中，你與親人朝夕相處，如今最懂親人需要的人，也只有你了，於是你會告訴自己，「必須是我。」

愧疚感有時會拉著人們更加努力靠近，出於「應該」或「不應該」的語言，來督促著再努力多做些什麼、自行扛起責任，試圖捍衛著親人，盡可能減去他的不舒服；但同時，在愧疚的情緒裡，也使人們感到疲憊，因為過度關注他人的需要，認為需要用自己的努力來換，進而剝奪掉自己的聲音。

綜合以上，照顧者內在苦難是在「為什麼是我？」及「非得是我。」之間擺盪，這往往也牽涉到個人在「獨立自主」以及「關係連結」之間的掙扎。當照顧者感受到既無法好好專注捍衛自己的需要，又無法在照顧過程中達到面面俱到、不讓任何人失望或受傷，夾處兩者之間產生的失落感、失衡感，成為愧疚感的發跡之處，虧待了自己，也愧對了他人。

2. 面對愧疚情緒，可以怎麼做？

面對愧疚的情緒，你可以試著緩下來，試著聆聽自己內心的聲音。

➤感受「愧疚」的感覺浮現，聽聽「愧疚」會說些什麼話，例如：不陪在家人身邊的我很不體貼！我怎麼可以讓媽媽失望？我好自私…

➤從關係層面尋找愧疚的「線索」，發生了什麼事、對方說了什麼，或者什麼表情等，讓我感受到愧疚？當我經歷什麼情境，特別會勾起我有愧疚的感覺？這個「愧疚」跟過去與家人互動的事件有關嗎？

➤將「事實」、「期待」以及「我這個人」分開：例如，我沒辦法在特定時間點陪家人（事實），家人希望我多付出時間心力（家人的期待），而我想要保有我自己的界線（我的期待），但無論作何決定，這都不代表我是個糟糕、自私或者背棄家裡的人（自我概念）。

➤最後，試著問問看，你希望以怎麼樣的方式好好照顧「愧疚」的感受？

透過以上跟愧疚接觸的過程裡，你或許會發現，「愧疚」或許有其他「朋友」（其他情緒）跟在身邊，或許是一份對於親人的心疼，或是對於關係逝去的不捨，它們很努力在推動著你，譴責任何犯錯的可能，以避免發生難以挽回，或者讓親人受傷害的結果，然而當愧疚過於沉重，也不小心讓你繃得太緊。情緒沒有對錯，它在關鍵時刻，給予我們重要的提點，請允許好好傾聽它，與它同行。

3. 衝突也可以是破冰！無法釋放的憤怒，隱含想要被看見的需求

「憤怒」也是很多照顧者感受到難以表達的情緒，例如，《媽媽得了癌症》影片中，媽媽不聽醫生與家人勸說，不斷使用偏方，反而把病情弄得更嚴重，花大錢還影響到身邊的人，但主角很難真的對媽媽表達生氣，頂多只能好言相勸，忍下不滿。

憤怒常被視為「具有破壞性、傷害性」的情緒，一方面是在疾病脈絡下，「病人為大」的信念、虛弱的刻板印象，若是傷害到病人、惹病人生氣，或者對病人生氣，那往往會帶來罪惡感；一方面是來自過去關係品質、家庭互動規則、社會價值觀（例如重視孝道、權威）等，可能是抑制憤怒情緒表達的，故即使在疾病壓力下，仍需維繫著平和狀態。

其實在憤怒情緒的背後，隱藏著一些難以言說的需要，例如，感受到窒息感，好久沒有「自己一個人」的時光，需要喘氣；當自己投注心力、付出金錢，卻沒有花在刀口上，感受到不平衡、沒有被重視等。這些情緒會告訴我們解答，一方面體現於被對方「踩線」時，以憤怒發出警告、表達內心訴求，一方面也理解到，自己並非全然地「只希望家人快樂、平安就好」，當意識到自己不一定得是「無私」、「溫順」、「盡孝道」的人，也是種鬆綁，能夠對自己更誠實。

請你試著理解，身為照顧者的你也只是一位普通人，並非只有病人才能擁有情緒，你的感受也是真實的，也是重要的。

可以試著探索看看，你對於「憤怒」的感受或主觀印象是什麼？表達「憤怒」可能會帶來怎樣的後果？這個後果是你的預期，有哪些線索可以證實嗎？真實情況又會有怎麼樣的後果？「憤怒」除了一種表達姿態，有其他可能性嗎？如果「憤怒」僅是代表著「表達自我需求」的一種可能，而非刻意破壞關係，你會怎麼看？

憤怒不一定要與「罪惡感」綁在一起，憤怒也不一定是傷害或者背棄對方，而是有些心聲很需要彼此先停下來、好好重視與討論。不過，若是面對自己或者對方都難以表達憤怒的心情，也避免責怪自己，或者感到困惑，人的情緒組成是複雜的、獨特的，你也絕對有權力選擇要用什麼樣的姿態呈現自己。

寫在最後…

面對家人重病，年輕照顧者投入的歷程裡，隨著各種疾病症狀的波動、關係的矛盾與拉鋸，你試著在風雨中試圖維繫著一份穩定陪伴，但點滴心事埋心底，你知道當中是有壓抑、徬徨與狼狽的，而這些往往無法輕易攤開於外人眼下。

晦暗不明的疾病路徑，伴隨著辛苦，卻往往在這些好靠近苦難的時刻，感受到生命有限，重新檢視與家人的關係中，深邃而複雜的情緒感受。好困難、好困惑、好不舒服，卻也很珍貴，因為這是一次機會，試圖以長大的自己，面對眼前熟悉而陌生的家人，一起走一段名為「生命」的旅程。

在這段旅程中，會有窒息，失控常在，或許保有一絲愛與不捨。無論如何，請好好感知著自己，學習用自己可以的步調，回應著無常與牽掛，練習支撐他者的同時，也觀照自己的每個需要。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「從【媽媽得了癌症】談年輕照顧者的處境：他是我家人，我不應該喊累！照顧歷程的矛盾心理」，未經同意禁止轉載。）