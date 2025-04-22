從《媽媽得了癌症》談年輕照顧者的處境：生活不是只有照顧重病親人 如何守護其他重要人際關係

作者：方敏（諮商心理師）

人際與親密關係的脫節：說好的「下次再約！」，會不會就沒下次了…？

在家人重病下，年輕照顧者面臨原本參與約會、社交的時間，受到挪動甚至剝奪，以騰出心力時間陪伴家人。面臨抽身困難，不得不在收到朋友聚會邀約時，跟朋友們說聲：「拍謝！下次再約…」，但實在擔心，這段感情能夠承受多少「下次」呢？我下次還會被揪、被記得嗎？會不會因為這次拒絕，我們的關係就疏遠了呢？這份對於情誼「脫節」的擔憂逐漸形塑而成，甚至累積成愧疚感。

身兼照顧也直接衝擊到與親友相處的品質。除了社交時間受到壓縮，已累積龐大體力負荷下，也使照顧者難以好好投入於其他人際相處，甚至會因為自己的「享樂」、「放鬆」卻沒有守護在重病親人身邊，感到有負擔、罪惡感。

照顧者的「脫節」也體現於，長期處在疾病經驗中，與親友生活產生落差。照顧者投入各種瑣碎的事務與流程，且可能長時間往返家裡與醫院，處於相對封閉、單調而規律的環境中，這些體驗往往是獨特卻也孤單的，並參雜著對於疾病與生死的焦慮感。有別於身邊朋友生活的多采多姿，充斥著有趣、成就、刺激等等元素，在彼此難以產生共鳴的情況下，話題難有交疊，可能使關係逐漸疏離，照顧者可能會產生難以被理解的感受。

1. 想靜靜又想被關心？釐清自己人際中的真正需要

兼顧陪伴家人以及生活中各項事務，已感到心力交瘁，面對人際社交形成的感受，往往是有些矛盾的。面對人際當中的不確定，是否可以如實展現自己的疲憊？別人會想聽這些瑣碎的「陪病」話題嗎？有時勉強出席，感覺好像只是「為去而去」，戴著面具跟別人相處，還不如自己一個人好好休息、消化…

這時，可以試著思考當前自己對於人際相處的期待是什麼：

辨識需求：現在的我，想要一個人好好休息靜靜，或者跟朋友玩樂耍廢？

篩選對象：哪些朋友可以讓我好好放鬆？哪些朋友比較可以聽我說心事？

表達期待：面對照顧處境，若是對方不知道怎麼關心自己，我可以表達，自己需要什麼，不需要什麼。例如，我想要你靜靜聽我說，可以告訴我哪些地方做得不錯、看到我付出哪些努力、我很棒的特質，但不需要給建議或教我什麼。

為選擇負責：面對別人邀約，我真的想去嗎？如果不太想去，或者感覺有潛在壓力，那我可以接受自己「因為看重這段關係，而選擇出席，但可能很難完全輕鬆自在」嗎？我可以為我的情緒與選擇負責嗎？

若是急於立刻回應別人的邀約、照顧他人的期待，也會少一些空間去看見：「出席與否」不一定與「是否在意彼此」直接相關，用哪些方式同樣可以表達這份重視？除了「尋求被體諒」，我還希望這段關係有哪些可能性？在彼此生活中經歷困難時，如何可以相互調整，仍能彼此保有連結，是需要關係雙方共同努力的。

2. 在疾病中撐起一片小天地：「替代方案」的重要性

有時候，在被各種任務壓得喘不過氣時，不知不覺間，容易將各個行程當成是彼此互斥衝突的。例如，在伴侶關係中，需要陪伴家人回診，不得不犧牲掉與伴侶約會的時間，只能二選一。可以試著與伴侶訴說目前需要陪伴家人的處境，並核對彼此對於當前困境下，彼此的想法、限制與期待是什麼。

伴侶彼此釐清雙方真正需要什麼，並試著共同協商出可能的「替代方案」是值得嘗試的。你們可以一起回顧，尋找在過去兩人相處中，彼此所注重的是什麼，例如，一方喜歡專屬的相處時光，一方喜歡深刻的話語交流；而相處形式，可以如何調整，以對應彼此的期待？如同《媽媽得了癌症》影片中，男主角因分擔治療開銷，暫時無法實現陪女友出國旅遊的承諾，如何能夠彼此調整，仍能維持保有深刻交流、屬於彼此的感覺？重點在於關注於了解雙方的需求，有意願得彼此調整，帶著創意、有趣的眼光，為約會激發不同可能性。

以上討論，也可以適用於照顧者與生病親人的相處，關係可以不設限於「照顧」與「被照顧」的關係，或者僅限於疾病、治療、身體感受等話題，而是可以練習這段時光裡，彼此互相交流、認識對方生活中喜歡的、有興趣的事物，試圖在緊繃的疾病氛圍下，彼此撐起一個空間，打開對關係的好奇，為相處注入不同色彩。

3. 共同面對彼此的失望，也是一種關係的靠近

疾病照顧歷程中，常觸碰到的情緒是「失望」。失望也可能出現在病人與照顧者以外的關係，身兼了不同重任下，在不同關係中往往面臨分身乏術與失控，照顧者可能承受他人對自己的失望，例如，女友對於男主角無法履行承諾而失望；照顧者也會對於他人感到失望，例如男主角對於女友無法看到他的盡力、體諒他的為難而失望。

許多人認為「失望」是具有破壞性的，畢竟無法讓重要的人感到滿足、開心，或者受到對方的支持，會讓關係產生一種動搖、難以信任或依靠的感覺。然而，失望背後也有某些期待存在著，渴望被理解與聽見，若是能夠在接收到關係出現失望情緒時，不需要馬上武裝起來，立刻解釋或者指責對方，打開內心嘗試聆聽彼此的想法、詢問未被回應的「希望」，或許有機會各退一步、彼此澄清真正要表達的話語，而不一定要透過既定形式來滿足彼此。

「失望」並不一定來自於關係中的雙方做錯了什麼，而是在面對唐突而巨大的疾病到來，過往熟悉的默契與相處方式受到影響，進而產生關係的震盪。這需要勇氣共同消化、攤開對彼此不舒服的感受，即使最終難以完美回應最初的期待，但因為被陪伴、尊重了這份失望感受，關係可能反而更為靠近，而不至於使關係落入各自委屈與隱忍的境地。

4. 透過諮商會談，成為你的樹洞

陪病經驗相當獨特，面對人際與自我需求的左右為難，箇中滋味是你無時無刻都體會著，當中有些勉強、為難的心情，親友可能無法輕易理解，或者給予合適的回應，也或者礙於身分、擔心造成他人承接的負擔，而難以忠實表達自身感受。

你可以透過尋求諮商會談，透過這段專屬的空間與時間，好好安放照顧歷程中的心情起伏。透過諮商關係，你的感受會得到接納，撥開任何價值批判，尋找因應疾病風暴的力量，回到現實中持續支撐自己。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「從【媽媽得了癌症】談年輕照顧者的處境：生活不是只有照顧重病親人！如何守護其他重要人際關係」，未經同意禁止轉載。）