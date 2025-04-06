維繫親密關係需要勇氣…尋找伴侶時 問自己的10個重要問題

回顧會談的過程，我發現我只是見證了助人關係中，那種很常見的「依賴感」。

我明白，馬克個性的改變已經表現在他和我的關係中，他從一個消極而有攻擊性的人，變得堅定、自信又有勇氣。

馬克冒著風險與我分享他的感受，我也受他的勇敢鼓舞。一段關係的存在與維繫，是需要當事人具備「勇氣」的。我離不開我的案主們，想要和他們在一起，無條件地接受他們，這個過程也帶給我新的力量與男性相處。

在此，我不只想告訴各位讀者要給予伴侶支持、互相依靠，也想建議大家勇敢地冷靜行事，不要過於自大、自我感覺良好，貪戀安全感。想要有一段感情是人之常情，因為我們可以享受對方的陪伴和被愛。然而，「給予愛」意味著有風險，並且要接受不確定性。

維繫親密關係需要勇氣。馬克或許也知道會遭到我拒絕，但還是讓我知道他的想法，真希望我能表揚他這樣的行為。

圖為《男人的祕密只跟心理師說：一名性諮商師與那些男人不言的欲望迷霧》書封，寶瓶文化提供

許多案主無法接受自己真正的改變，很難表達自己的欲望。為什麼呢？因為表達會引起對方的懷疑，也因為我們害怕被拒絕，害怕出現自己不能接受的結果。這也是性諮商通常會變成「培養自信的過程」的原因，因為掌握親密關係需要自信。

馬克向我展露對我的感情，這表示他跨出了「接受自我」的第一步，而這一點將幫助他開展一段戀情。

我認為從一定程度而言，男子氣概就是希望在任何感情關係中都能獲得成功。了解男性希望在感情關係中成為什麼樣的人，我也就明白女性在尋找伴侶時，應該問自己的幾個重要問題：

1.他是如何面對感情和情緒的？ 2.他能夠處理好憤怒和悲傷的情緒嗎？ 3.他是會發脾氣，還是將這些情緒掩藏起來？ 4.他是會主動處理，還是會嚥下這些情緒？ 5.他如何因應生活中無處不在的壓力？ 6.他能夠接受愛和給予愛嗎？ 7.你們能夠相互扶持嗎？ 8.你們能成為彼此的避風港嗎？ 9.即使你讓他感到挫敗、你們的生活過得並不如意，他也能保持對你的愛嗎？ 10.他能否不沉迷於愛裡無法自拔，而是「在愛裡找到自己」？

（本文出自《男人的祕密只跟心理師說：一名性諮商師與那些男人不言的欲望迷霧》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）