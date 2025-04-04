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「心理師，我對你動心了」…當案主與心理師建立理想助人關係

寶瓶文化／ 文／布蘭蒂．恩格勒、大衛．蘭森
示意圖／Ingimage
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馬克是一位令我難忘的案主。他因為性功能障礙來找我，表示：「在日常生活中，我自認是個敏感而浪漫的人，但女人讓我驚恐。」熱情、風趣、溫和又有禮的馬克，看起來是個典型的「好好先生」，諷刺的是，這可能是他的問題的一部分，也是性功能障礙的原因之一。

經過一段時間的諮商，他已經逐漸能在生活各方面堅持自己的意見、主張權利。這天他來諮商，我想給他支持，對他說：「現在我和你互動更輕鬆、更親近了。這也有助於你處理其他的人際關係。」

「嗯，提到這個，我有件事想告訴你……」他說著，突然雀躍起來，「我對你動心了。」

「是嗎？」我臉紅了，好不容易才擠出這句話。

我有點愣住，但是並不意外，因為原本就心裡有數。老實說，我對馬克也有點動心。進行諮商好幾個月了，我期待著每次的會談，有一次見他快到了，還先查看自己是否需要補妝。

我心想：是我造成的嗎？老天，希望不是我給了他什麼鼓勵。難道我無意間撩撥他？我快速回想著自己是否這麼做過。

接著，我決定把思考焦點從自己身上移開，繼續關注他的事情。

「詳細地跟我說說你的感覺。」

「我覺得你很懂我。」

我感到飄飄然。「聽起來，這對你而言是一種新鮮的體驗。有人想要了解你，你有什麼感覺？」我問。

「我覺得從沒有人這樣關心過我、在乎過我。跟其他女人在一起時，我從來都沒有這種感受，和我母親相處時也沒有。」

圖為《男人的祕密只跟心理師說：一名性諮商師與那些男人不言的欲望迷霧》書封，寶瓶文化提供
圖為《男人的祕密只跟心理師說：一名性諮商師與那些男人不言的欲望迷霧》書封，寶瓶文化提供

在馬克看來，我是個堅強的女人，可以冷靜地平息他的怒火。這是他母親沒有做到的，因為她一直沉浸在丈夫過世的悲傷情緒裡。

「是的，我們這樣的關係很重要。」我說：「有人能夠真的理解你，這點讓你開心。而我無條件地接受了你，這正是你一直渴望和追尋的。」

我希望馬克能夠明白，這種「動心」表示我們之間建立了理想的助人關係，因為我真正了解，並接受了他內心的自我。

（本文出自《男人的祕密只跟心理師說：一名性諮商師與那些男人不言的欲望迷霧》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）

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