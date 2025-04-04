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男人表露感情代表脆弱？臨床心理師：能夠表達感情 表示你成長了

寶瓶文化／ 文／布蘭蒂．恩格勒、大衛．蘭森
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

身為臨床心理師，我發現自己越發享受與男案主進行心理諮商的過程，只不過，「性諮商」會談的特性往往與男人對「男子氣概」的觀念相衝突，一旦衝突加劇，我會先停下來，問一個重要的問題：「做一個男人有什麼意義？」

我問這些男人為什麼不表露感情，他們通常會回答：「這種行為是脆弱的。」我想他們大概都想當超人吧。

大部分男人會捍衛自己堅毅的形象。當我告訴他們應該表露感情時，有人覺得我瘋了，有個案主曾這樣對我吼道：「你是要我像女人一樣說話！」

我回他：「表達感情有什麼不好？這很正常，是每個人都需要經歷的。這表示你的成長。」

我知道有些男性會忽略這種觀念，也明白男人參與的許多競爭都不能分享感情。但接受心理治療的人談到自己的個人感情時，完全可以將厚厚的盔甲脫掉，坦露自己的情緒，不用那麼堅強。

這種脆弱並不只適用於悲傷的情況。通常有不安全感、恐懼感或感受到愛的時候，也可以有這種脆弱。有些男性會抑制自己表達愛意，擔心這樣顯得很懦弱。

然而平常拒絕表露感情的人，會將未表達的感情和未滿足的需求，表現在生理反應上。因此，這些男人是透過性愛「追尋」男子氣概，而不是運用性愛「展現」男子氣概。

我知道一般而言（雖然這些屬性表現得並非如此涇渭分明），果決、負責任、知道自己要做什麼、有男子氣概、能夠自然表達自我的男性，的確更受女性歡迎。女人愛的是既富有熱情，也有細膩感情的男人。

圖為《男人的祕密只跟心理師說：一名性諮商師與那些男人不言的欲望迷霧》書封，寶瓶文化提供
圖為《男人的祕密只跟心理師說：一名性諮商師與那些男人不言的欲望迷霧》書封，寶瓶文化提供

因此，我提出「做一個男人有什麼意義」這個問題，是想讓案主盡情表達感情。雖然我很難開導其中的某些人，但最後他們還是真的開始展現自己了，只是還有點綁手綁腳。

再也沒有比看起來冷冷的人說他「覺得對自己更好」或「感覺有點悲傷」更令我開心了。我會跟他說：「這很棒，恭喜你。你現在是一個真實的人了。你能夠感受、能夠去愛，沒必要過度擔心。」

（本文出自《男人的祕密只跟心理師說：一名性諮商師與那些男人不言的欲望迷霧》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）

寶瓶文化 心理諮商 臨床心理師

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