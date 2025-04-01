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最容易榨乾高敏感人能量的三種人！關鍵特徵、應對方式一次看

擁抱心理／ 林聖峯（臨床心理師）
高敏感族天生共感力強，能快速感知別人的情緒，這是一種天賦，但如果沒學會管理，這份天賦也可能變成能量流失的破口。 示意圖／Ingimage
高敏感族天生共感力強，能快速感知別人的情緒，這是一種天賦，但如果沒學會管理，這份天賦也可能變成能量流失的破口。 示意圖／Ingimage

作者：林聖峯（臨床心理師

高敏感族天生共感力強，能快速感知別人的情緒，這是一種天賦，但如果沒學會管理，這份天賦也可能變成能量流失的破口。

特別是遇到這三種類型的人，高敏感人可能會發現自己越來越疲憊，甚至漸漸迷失了自己。

1️⃣ 自戀型人格——無底洞般的索取者

自戀者往往魅力十足，剛開始讓你覺得自己很特別，甚至被捧上天。但相處久了，你會發現這段關係變成你拼命付出，他卻不斷索取，甚至讓你懷疑：「是不是自己做得不夠好？」

- 關鍵特徵

極度渴望關注，剛開始熱情無比，但一旦得不到想要的回應，就可能冷漠、操控，甚至讓你內疚。

- 應對方式

✅ 察覺這種模式，避免掉入「無止盡付出」的陷阱。

✅ 設立明確界線，不讓對方的需求無限放大。

✅ 記住：健康的關係是雙向的，而不是單方面的消耗。

2️⃣ 憤怒型人格——用情緒壓制你的能量場

你是否遇過這樣的人？當他生氣時，整個氣氛瞬間變得壓迫，而你不自覺地開始收斂自己，試圖安撫對方，甚至開始反省：「是不是我做錯了什麼？」

- 關鍵特徵

憤怒是一種強烈的能量，而高敏感族特別容易被這種情緒影響，甚至會忍不住想要修復關係，卻忽略了自己的感受。

- 應對方式

✅ 分辨對方是在「抒發情緒」，還是「情緒勒索」。

✅ 告訴自己：「這是他的情緒，不是我的責任。」

✅ 當對方情緒失控時，深呼吸、拉開距離，別讓自己被捲入。

3️⃣ 受害者心態——讓你內疚，逼你承擔他的問題

這類人總是抱怨生活不公平，別人對他多不好，當你不幫助時，他就讓你感覺自己「冷漠無情」。高敏感族因為共感力強，最容易陷入內疚感，拼命想幫助對方，卻發現無論你怎麼做，他的狀態從未真正改善。

- 關鍵特徵

他們並不是真正尋求解決方案，而是想找個情緒的「垃圾桶」，讓別人替他承擔痛苦。

- 應對方式

✅ 當你感到內疚時，先問自己：「這真的是我的責任嗎？」

✅ 幫助應該有界線，而不是讓自己變成對方的情緒容器。

✅ 真正健康的支持，是幫助對方學會為自己負責，而不是你無限承擔。

高敏感是一種天賦，但學會管理這個天賦是我們的責任，希望大家都能有意識地保護好自己的能力。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「最容易榨乾高敏感人能量的三種人」，未經同意禁止轉載。）

高敏感人

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