不做愛會死嗎？性的拒絕跟對關係的不滿是否有關？

作者：陳巧翊（諮商心理師）

長期伴侶性慾產生差異，或是長期沒有性生活，是很常見的困擾！其中有哪些對性的誤解可能會造成更嚴重的衝突，那又該如何解決呢？

性的誤解

1. 做愛有標準次數

實際上「性愛的品質比次數更重要」！如果用科學數據試圖讓對方知道做愛次數太少，不僅不會讓對方提起「性趣」，反而會造成更大的壓力喔！

2. 不能自慰解決嗎？

性愛不只是「慾望的宣洩」，還有藉由性關係來感受對方的愛，伴侶之間的性愛是包含多元的情感需求。

3. 男人時刻想做愛

實務經驗中，不想做愛的男性還真不少！每個人都不一樣，要找到喜歡或能夠互相配合的人，並不是那麼容易。

4. 有性慾就要做愛

性欲並非要有生理反應才叫做性慾，像是看到對方帥氣漂亮的樣子，或是親密的肢體互動等等，而產生「感覺好」，那這些也都可以是性慾。伴侶間對性慾的想法更彈性，也能為關係帶來轉機！

那伴侶關係中出現了性愛的問題，應該怎麼辦？

如果只是一昧地「要做愛」，會讓伴侶覺得「你和我在一起只是為了性」，很容易產生誤解和衝突，破壞親密感更不想要做愛。因此，向對方好好說出性生活對自己的意義，才能讓對方理解在你們的關係當中，性所包含的「情感需求」。

性生活的意義是什麼？

1. 親近愛人，締結彼此的連結

2. 身體接觸，感受性方面的飄然和快樂

3. 舒緩緊張，透過性關係解壓

4. 從伴侶身上獲得特別與受照顧的感覺

5. 表達愛意，讓伴侶感受特別與備受照顧

性的拒絕跟對關係的不滿有關嗎？

有時候性不只是性，無論性別，都可能用「拒絕做愛」來表達關係裡的抗議。因此在改善性生活之前，關係的這門課也需要做處理的！

性與關係息息相關，若無法靠「性知識」、「性技巧」改善性生活，就需要回頭來思考伴侶間的關係怎麼了、溝通怎麼了。

改善性生活和改善關係一樣重要！伴侶之間應該坦誠地討論性需求、理解彼此的感受，重建健康而滿意的性關係。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「不做愛會死嗎？－無性婚姻」，未經同意禁止轉載。）