霸凌是什麼？被霸凌怎麼辦？一文看6大霸凌種類、有哪些後遺症？

作者：擁抱心理 編輯部

被霸凌怎麼辦？孩子在學校遭受霸凌問題該如何處理？校園霸凌不應該被忽視，本文將說明被霸凌徵召有哪些，並解析被霸凌後遺症問題，同時分享父母應該如何幫助被霸凌者走出陰霾，帶你解決被霸凌走不出來的問題！

霸凌是什麼？怎樣算霸凌？6大霸凌種類介紹

（一）霸凌定義

根據「校園霸凌防制準則」，「霸凌」的定義意指個人或集體持續以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作、電子通訊、網際網路或其他方式，直接或間接對他人故意為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為，使他人處於具有敵意或不友善環境，產生精神上、生理上或財產上之損害，或影響正常學習活動之進行。

簡單來說，霸凌是指個體或群體透過惡意、持續性的言語、行為或社會手段，刻意傷害、恐嚇、羞辱或排擠他人，導致受害者身心受到影響。霸凌通常發生於學校、職場、網路或社交環境，且具有權力不對等的特徵，施暴者通常比受害者擁有更多的社會影響力、體能優勢或心理操控能力，使受害者難以反抗或擺脫困境。霸凌需符合至少1個以上條件：

⬩持續性：霸凌並非單一事件，而是連續發生的行為。

⬩惡意性：霸凌者具有傷害他人的意圖。

⬩權力不對等：霸凌者在力量、體型、社會地位等方面優於受害者，使受害者難以反抗。

⬩造成傷害：霸凌行為對受害者造成身心上的傷害。

（二）6大校園霸凌種類

肢體霸凌

肢體霸凌指的是以實際的身體接觸為手段，對他人進行傷害、推打、踢踹、推擠或破壞個人物品等。這類霸凌往往表現為直接的暴力行為，容易造成明顯的身體傷害，並在受害者心中留下恐懼和無助感。

言語霸凌

言語霸凌是指透過辱罵、嘲笑、挖苦、侮辱或散播謠言等語言手段，對他人進行心理上的攻擊。這種霸凌形式通常沒有明顯的身體傷害，但對受害者的自尊心和情緒造成極大打擊，長期下來可能導致焦慮、抑鬱或自我價值感低落等問題。

網路霸凌

網路霸凌主要利用網路平台進行攻擊，常見形式包括散播不實信息、公開羞辱、社交媒體上的惡意評論、惡搞照片或影片等。由於網路的匿名性和廣泛傳播特性，這類霸凌可以迅速擴散，並且受害者往往難以找到解決或求助的出口。

關係霸凌

關係霸凌主要針對人際關係進行操縱，表現為有意孤立、排擠、散布謠言或操控社交圈等。這種形式的霸凌會直接破壞受害者與同伴之間的信任與友誼，讓其在群體中處於孤立無援的狀態，從而對個體的心理健康造成傷害並留下陰影。

舉例來說，在班級中，一些學生可能會故意不邀請某位同學參加集體活動，並長期在背後散播該生不實的流言蜚語，使其在學校中逐漸失去朋友，變得孤僻、缺乏自信，甚至產生自我否定的情緒，即為關係霸凌。

反擊霸凌

反擊霸凌指的是被霸凌者因長期受壓迫或遭受不公平對待，在某些情況下選擇以暴力或其他霸凌手段來進行反抗，試圖改變自己在群體中的地位。雖然初衷可能是為了自保或尋求正義，但反擊行為會往往演變成新的霸凌行為，讓個體從受害者變成加害者，進一步複雜化校園內的暴力循環。

性霸凌

在學校裡，有學生可能會遭到同儕以性暗示、下流笑話或不適當的觸碰來調戲，甚至被迫參與不情願的性行為。這些行為使受害者在心理上產生創傷，常常伴隨著自責和恐懼，並可能導致持續的焦慮和抑鬱狀態，極為性霸凌。

簡單來說，性霸凌主要是以性為手段的霸凌行為，包括不當的性言論、性騷擾、性接觸甚至性侵等。不僅侵犯受害者的身體自主權，更會對其心理造成極大傷害，使受害者產生羞愧、恐懼和自我否定，並對未來的人格發展和人際關係造成長遠影響。

被霸凌怎麼辦？從被霸凌徵兆到申訴方法，教家長如何處理！

（一）霸凌徵兆有哪些？

霸凌的徵兆可能因人而異，且會受到霸凌類型、環境等因素影響。以下列出一些常見的徵兆：

身體徵兆

⬩身體經常出現不明原因的瘀傷、擦傷、傷痕或其他外傷

⬩食慾與睡眠出現變化

⬩身體不適的頻率增加

⬩出現失眠、做噩夢等睡眠問題

情緒徵兆

⬩情緒波動激烈、不穩定

⬩經常出現焦慮或恐懼

⬩對自己沒自信、覺得自己沒價值

⬩長期心情低落，卻不願意與家人說明

行為徵兆

⬩找藉口不想去上學

⬩學業一落千丈

⬩生活用品經常不見或遭到毀損

⬩金錢需求變大，甚至出現偷錢狀況

⬩出現攻擊性行為、自殘行為，或物質濫用等問題

（二）小孩遇到霸凌怎麼辦？該如何處理？

1. 細心觀察，主動關懷

霸凌不分年紀，就學期間，家長應密切注意孩子的行為與情緒狀態。若孩子經常表現出情緒低落、焦慮、恐懼、不願上學或變得格外沉默，都可能是校園霸凌的徵兆。當上述徵兆至少出現兩項時，便很有可能是已經遇到了霸凌問題。

建議家長在平日裡主動關心孩子在學校的生活，營造開放、信任的溝通氛圍，讓孩子知道，無論發生什麼事，家人都會支持他。

2. 溫和詢問，耐心傾聽

當發現孩子疑似遇到霸凌問題，可以先以溫和、關懷的語氣詢問孩子在學校的狀況，例如課堂互動、與同儕的相處、以及有無發生讓他感到不安的事情，了解事情的來龍去脈。提問時應採用開放性問題，讓孩子有說話的機會，避免帶有指責或評判的語氣，也能增加其打開心扉說出真實情況的意願。

盡可能地鼓勵孩子詳細描述被霸凌的經過，包括時間、地點、人物、事件等。此階段家長需要耐心傾聽孩子的感受，表達理解和支持，一味的責怪可能會導致孩子封閉自我、逃避問題，導致日後出現創傷問題。

3. 教導正確處理方式，蒐集證據

當孩子一五一十將事發經過說明清楚之後，首先可以教育孩子霸凌是不正確的行為，並告訴他們遇到類似的問題應該如何保護自己，包括記錄霸凌事件的詳細經過，如時間、地點、人物、事件等；並蒐集相關證據，如霸凌者傳送的訊息、照片或影片、同學或老師的目擊證詞、受傷的照片或醫療紀錄等，這些證據將來在向學校或相關機構申訴時非常重要。

雖然孩子可能會因情緒激動而想要報復，但家長應該告訴孩子，報復只會使情況惡化，甚至可能引起更多衝突，應該通過合法、合理的渠道來解決問題，而非以暴制暴的反擊霸凌。

4. 透過正式申訴與專業介入尋求解決

如果霸凌情況持續存在或變得嚴重，向學校老師、輔導室或相關單位提出正式申訴通報，要求學校介入處理；若校方處理不當或消極，可向教育局或相關機構申訴。同時也應考慮尋求心理諮詢或法律援助。這不僅有助於保護孩子，也能讓學校和相關機構重視問題，進而採取有效措施。

⬩各學校反映信箱與專線電話

⬩各縣市反霸凌專線

⬩教育部反霸凌專線1953

家長必看！小孩被霸凌可能會有哪些後遺症？

當小孩遭遇霸凌後，可能會在多個層面產生長期的負面影響，這些後遺症不僅影響他們的當下生活，也可能延續至成年成為心理創傷，以下針對霸凌後可能會出現的後遺症說明。

（一）心理健康問題

⬩焦慮與憂鬱：被霸凌的小孩常常會產生持續的緊張與恐懼感，這種焦慮情緒可能轉化為長期的憂鬱。孩子可能變得沉默寡言、失去興趣，甚至出現自我價值感低落或自殺念頭。

⬩創傷後壓力症候群（PTSD）：部分孩子在經歷霸凌後會出現創傷後壓力症候群，當日後遇到與霸凌事件相關的觸發因素時，他們可能出現回憶閃回、噩夢、情緒失控等症狀。

（二）社交迴避

長期遭受霸凌會讓孩子對同儕關係產生恐懼，擔心再次受到傷害，進而選擇避開社交場合或集體活動，出現性格改變的狀況。這種孤立狀態會使孩子缺乏必要的社交支持，影響其社交技能的發展，嚴重甚至會影響到日後的職場生活；同時，孩子也可能難以建立信任關係，對親密關係感到恐懼。

（三）衝動與攻擊性行為

被霸凌的小孩有時可能會因為長期累積的憤怒和無力感，而表現出衝動或攻擊性的行為。這種行為既可能是對霸凌經歷的反抗，也可能是情緒失控的結果，但往往會使情況變得更加複雜，像是出現攻擊性、易怒、暴力等行為，或是難以控制情緒，容易與人發生衝突。

（四）學業與職場適應問題

霸凌所帶來的心理壓力可能使孩子在學校中難以集中注意力，導致學業表現下降。有些孩子甚至因為害怕被欺負出現逃學現象而誤入歧途。這些情緒和行為上的影響如果未能及時矯正，可能會延續到成年後，影響其職場表現與人際互動。例如，可能會因為過度敏感而難以與同事建立正常信任，或者在團隊合作中表現得過於防備，導致職場升遷和合作受到阻礙。

（五）睡眠障礙

霸凌帶來的心理壓力也會影響孩子的睡眠品質，導致失眠、頻繁驚醒或噩夢連連等。長期睡眠不足不僅影響身體健康，也會進一步加劇焦慮和憂鬱情緒，使得孩子的情緒變得更加不穩定，也會直接影響到隔天在校的學習狀況。

霸凌對孩子的影響是全方位的，從心理健康到社交能力，從行為模式到學業與職場適應，乃至基本的睡眠質量都可能受到影響。及時識別這些後遺症，並通過家庭、學校及專業心理支持的多方合作，能夠有效幫助孩子緩解痛苦，重建自信，並促進健康的成長與發展。

如何幫助被霸凌者？父母親的陪伴是重點！

霸凌可能對孩子的心理與行為發展造成深遠影響，但若能在受害者最需要的時候提供支持，可以有效幫助他們走出陰影，重建自信。其中，父母的陪伴與理解是最重要的關鍵，因為孩子最需要的是一個安全的避風港，讓他們感受到被愛、被支持，而不是孤單地面對霸凌的痛苦。

（一）父母要如何陪伴被霸凌的孩子？

1. 主動關心孩子的情緒變化

當孩子遭受霸凌後，可能會變得沉默寡言、情緒低落，甚至拒絕上學。此時父母應該主動給予情感支持，讓孩子知道自己不需要獨自面對，家人會永遠站在他這一邊；同時保持耐心，不逼迫孩子馬上開口，而是讓他知道「任何時候爸爸媽媽都在這裡聽你說」。

2. 傾聽孩子，不責備、不否定

許多孩子不願意向父母求助是因為害怕被責怪或被認為「太軟弱」、「沒單當」，又或是害怕父母不願站在自己這邊。因此，當孩子願意開口訴說霸凌經驗時，父母應該用開放的態度傾聽，避免責備或指責：「你怎麼不反擊？」、「是不是你做錯什麼？」，而是適當表達同理心、關懷，確保孩子感受到安全感，讓他知道父母會和他一起找到解決辦法，而不是讓他孤立無援。

3. 陪伴孩子建立自信與心理韌性

霸凌可能會大大影響孩子的自尊心，因此父母的陪伴與鼓勵格外重要。當遇到霸凌之後，可以鼓勵孩子發展興趣與專長，提升自我價值感，例如參加運動、音樂、藝術等活動；並提供積極的家庭氛圍，透過共同活動，如一起做飯、運動、旅行等，讓孩子感受到家人的愛與支持，強化正向思維，讓孩子明白「被霸凌不是你的錯，你仍然值得被愛與尊重」。

（二）被言語霸凌怎麼辦？面對被霸凌的孩子哪些話不能說？

當孩子經歷霸凌時，他們已經承受極大的心理壓力，父母或師長的回應可能決定孩子是否願意繼續求助。如果說出錯誤的話，可能會讓孩子感到被責怪、被忽視或被否定，甚至影響自尊心與心理健康。

1. 「你是不是做了什麼，才讓別人這樣對你？」

這句話會讓孩子覺得在學校遭到霸凌是「自己的錯」，產生自責感、沒自信，甚至可能不再願意說出自己的遭遇。

✅可以這樣說：「這不是你的錯，你是爸爸媽媽的寶貝，沒有人可以這樣對待你。你願意跟我聊聊發生了什麼嗎？」

2. 「不要理他們就好，久了他們就不會再欺負你。」

霸凌通常是持續性的行為，忽視並不會讓問題自動消失，反而可能讓孩子覺得自己無法獲得幫助，導致反擊霸凌的狀況出現，反而讓事態變嚴重。

✅可以這樣說：「我知道這件事讓你很困擾，不過爸爸媽媽會跟你一起想辦法解決，好嗎？」

3. 「打回去就好了，讓他們知道你不好欺負！」

父母應以正確的方式教育孩子，以暴制暴不僅可能讓孩子陷入更多衝突，也可能讓他們面臨學校處罰，甚至成為霸凌者的一部分。

✅可以這樣說：「我們來討論一些方法，讓你在安全的情況下保護自己，並讓霸凌停止。」

4. 「這只是小事，不要太敏感。」

霸凌對孩子來說是非常嚴重的事情，也可能會嚴重影響日後的生活，這句話會讓他們覺得自己的感受不被重視，甚至懷疑自己的痛苦是否合理，甚至出現傷害自己的行為。

✅可以這樣說：「爸爸媽媽都很在乎你的感受，這件事對你來說很重要，我會陪你一起面對。」

5. 「你應該要勇敢一點，不要這麼懦弱。」

被霸凌的孩子已經承受很大的心理壓力，父母應同理孩子並讓他們覺得自己不是孤單的；這句話會讓他們覺得自己不夠堅強，甚至更加自卑。

✅可以這樣說：「你已經很勇敢了，願意告訴我這件事就是很棒的第一步；接下來也我們一起努力好嗎？」

6. 「你怎麼不早點說？現在才講有什麼用？」

許多孩子正是因為害怕父母的責怪或不理解，所以一直才隱忍、受委屈，當他們終於鼓起勇氣說出口時，這句話只會讓他們更加內疚與害怕。

✅可以這樣說：「謝謝你願意告訴我這件事，不要擔心，我們現在一起來想辦法解決，好嗎？」

7. 「每個人都會遇到這種事，忍一忍就過去了。」

霸凌並不是正常成長過程的一部分，所有孩子都應該接受平等的教育與對待，霸凌者的行為不應該被合理化或淡化，這會讓孩子覺得自己的痛苦不被重視。

✅可以這樣說：「這件事很嚴重，爸爸媽媽會陪你一起找到解決辦法，讓你不再受到傷害。」

8. 「網路上的事不用理，別那麼在意就好了。」（針對網路霸凌）

除了校園霸凌之外，網路霸凌的傳播力也十分強大，會對孩子的心理健康造成嚴重影響，不應該被輕視。

✅可以這樣說：「我知道這些話讓你很難受，我們來看看可以怎麼處理，避免他們再傷害你。」

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「被霸凌怎麼辦？教你如何幫助孩子擺脫霸凌陰影，捍衛權益！」，未經同意禁止轉載。）