誤會大了！？佛洛伊德說的「我」竟然不是我們以為的那個「我」？

這裡所討論的，是我在《超越快感原則》（1920g）一書中開啟了某些思路之後的進一步發展，並且，我在其中已註明，我的態度是乃是一種良性的好奇。在下文中，這些想法會連結到分析觀察的若干事實，以及在其中試圖把這個節點推向新的結論；然而，本文不會用借自生物學的新觀點，且在此的說明中，比《超越快感原則》要更接近於精神分析。在本質上，這更是一種綜論而非僅是臆測，且在觀點上似乎帶著更具野心的目的。不過，我意識到，這只是一篇綱要的草稿，其有限的程度也距離我能完全滿意的目標尚遠。

本文所觸及的東西尚未成為精神分析思考的題材，並且不可能避免冒犯到在此之前的某些理論──某些由非分析師，或先前曾為分析師但退出精神分析陣營者，所提出的理論。在其他地方我總是會承認我受惠於其他的理論工作者；但在此處我就不必再負有那種恩情債務了。精神分析在此之前如果沒有顯示出對某些事物的賞識，那從來不是因為它忽視了那些成就，或有意拒絕其重要性，而是因為它所遵循的特別路徑尚未能帶領到那麼遠的境界。然而在終於抵達該境界時，對於所有事物的看法也就會和其他人頗為不同了。

意識以及何謂無意識

在本章的緒論中，所說的不是什麼新鮮事，並且難免會重複先前常說的東西。

把心靈區分為意識和無意識，是精神分析的基本前提；僅此即足以使精神分析有可能理解心靈生活中的病理歷程，以便在科學的架構中為它找到一個很普通也很重要的地位。換個說法來再說一遍：精神分析不能只讓心靈的本質座落在意識之中，而必須把意識視為心靈之中的一種性質，它可以額外地以其他性質呈現，或甚至就缺席不現身。

如果我可以假定每一位對心理學有興趣的人都會讀到本書，那我也得準備好，會碰上一些讀者，走到這裡就停步不前了；因為我們在此碰到的乃是精神分析的第一道測試關卡（shibboleth）。對於大多數曾受過哲學教育的人而言，任何屬於心靈的事物如果不是同時屬於意識，這樣的觀念簡直難以理解，因此認為這等謬論光憑邏輯就可予以否證。我相信這是因為他們從未研究過和催眠以及夢有關的現象，這些──相當不同於病理的顯現──就會使得他們必然持有上述的觀點。他們的意識心理學實不足以解決夢與催眠的難題。

「有意識」首先就只是個純粹描述的字眼，存在於對大多數直接體驗與某種狀態的感知中。體驗的繼續發展就會顯示出心靈的元素（譬如一個念頭）在常規上本不能延伸到一定長度。相反地，有意識的狀態，其特性就是非常短暫；一個意念的呈象（Vorstellung）在此一時是有意識的，在彼一時就不再如此了，雖然在某種條件下它很容易有辦法使它再度變回如此。而在這中間的時刻，意念乃是──我們其實不知其為何物。我們可以說它是隱伏的（latent），以這樣的說法，我們意指它在任何時刻都有辦法變成有意識。或者，我們說它是無意識的，這樣，我們也算是給了一個正確的描述。在此，「無意識」就跟「隱伏以及有辦法變成有意識」相當了。哲學家無疑會持反對說：「不對，『無意識』這字眼不能這樣用；只要意念處於隱伏狀態，那就根本不算是心靈現象。」到此，若僅僅指出他們的矛盾，那就只不過是一場毫無意義的口舌之辯了。

但我們之所以會抵達「無意識」這個字眼或概念，乃是循著另一條路徑，沿路推敲著某些體驗而來，其中心理動力學扮演著要角。我們的發現──也就是說，我們是被迫做出這個假定──即有甚為強而有力的心理歷程或意念呈象存在（在此有個量性的或經濟的因素首度闖入問題之中），它可在心理生活中產生所有的效應，正如平常的呈象也能如此（包括一些效應反過來可變成有意識的意念），雖然它本身不會變成有意識。這裡沒必要在細節上重複先前常被解釋的東西。這樣說已經足夠：精神分析理論在此步入了、也肯定了一個理由，即為何這樣的意念呈象不能變成有意識，那是因為有某種力量在跟它作對，否則它就可能變成有意識，然後，很顯然地，這和我們所知的心靈元素其實沒什麼不同。事實上精神分析在技術上已發現一種手法，可藉以移除對立的力量，而問題中的意念呈象也可使之變為有意識，這樣就可使此理論堅不可摧了。 在有意識之前存在的意念，我們稱之為壓抑（repression），我們認定樹立與維持壓抑的力量，在分析工作之中可感知為阻抗（resistance）。

因此我們是從壓抑的理論中獲得無意識的概念。受壓抑者（the repressed）對我們而言乃是無意識的初型 （prototype）。然而，我們看出我們有兩種無意識──其一為隱伏的，但有辦法轉變成有意識；另一則是受壓抑的，它本身不會、也懶得來變成有意識。這麼一點洞識進入心靈的動力學中，定然會影響到術語的使用以及描述的方式。其隱伏者，之為無意識乃是在描述上如此，而非在動力的意義上如此，我們就稱之為前意識（preconscious）；至於無意識一詞，我們將它限於指在動力上受到無意識壓抑者；於是現在我們就有了三個術語：意識（Cs.）、前意識（Pcs.）、無意識（Ucs.），而後者的意思就不再是純粹描述性的。以我們的假定來說，Pcs.大部分較接近於Cs. 而非 Ucs.，而既然我們已把Ucs.稱為心靈的，我們就更不該猶豫把隱伏的 Pcs.也稱為心靈的。但是，我們為何不乾脆跟哲學家維持一致，即反過來同意把Pcs. 跟Ucs.都從有意識的心靈中分劃出去？然後，哲學家就會主張Pcs. 和Ucs.應該描述為「精神病屬的」（psychoid）兩類物種，或兩個階段，這樣就可在兩陣營之間建立起和諧關係。然而這麼一來，在往下的說明中就會出現無休無止的難題；且其中有個重要事實，即這兩種「精神病屬的」成分幾乎在每一方面都剛好跟我們已知的心靈無異，於是它們就會被趕入背景，我們也會被迫回到以前的偏見年代──當時對於這些精神病屬，或其中最重要的部分，還都是未知的。

現在我們就更可敞開心懷地來玩玩我們的三個新術語：Cs.，Pcs.，以及Ucs.，只要我們沒忘記，以描述的意謂來說，有兩種無意識，但在動力的意謂中，則只有一種。為了攤開來展現，這種區分在某些情況下可以忽視，但在其他狀況就當然是不可避免的。在此同時，我們也或多或少習慣了無意識的這種曖昧性質，也能夠處理得十分得當。以我到目前的所知，要避免這種曖昧是不可能的；在意識與無意識之間的區分，說到底就是感官知覺上的問題，我們只能回答「是」或「不是」，而感知的本身也沒有任何理由可講，何以有些事是感知得到或感知不到的。任何人都無權抱怨，因為實際的現象只能以曖昧的方式來表達這種動力因素。

不過，在精神分析的進展之下，連這些區分都可證明是不足的，並且在實務的目的上看來，就是不夠用。可有一種以上的方式來使這一點變得更加明白；但具有決定性的顯例如下。我們已經形成一個觀念，就是每個人的心靈歷程之中有一套連貫的組織；我們稱之為該人的「我」（ego, das Ich ）。人的意識就是依附在此「我」之上；「我」控制了運動的路徑──也就是說，控制了激動量向外部世界的釋放；它是心靈的行事者，掌管著本身所有歷程的成分，到了夜裡它就會睡著，但即令如此，它仍繼續對夢執行審查之務。在此「我」中也進行壓抑的作用，所透過的途徑就是把心中的某些傾向予以排除，不只排出意識之外，還包括產生其他種種形式的效能和行動。在分析之中，這些被封鎖的傾向就站在「我」的對立面，而分析所面對的任務就是要移除「我」對其自身的壓抑所產生的阻抗。我們在分析之中發現：就算我們對患者實施了一些治療，他仍然陷在困難之境中；每當他在挨近壓抑之時，他的聯想就會使不上力。至此，我們會告訴他，他被阻抗所支配；但他對此事實卻相當無感，就算他能在這種不快的感覺中猜測到有阻抗在身，但他仍不知那是什麼，也不知要如何描述。因為，無論如何，這種阻抗無疑是發自其「我」，且也歸屬於它，然而我們卻發現我們自己陷入未曾料到的情況中。我們碰上了「我」本身之中也屬無意識的東西，其行徑與受壓抑者恰恰是同一門路──也就是說，它能產生有力的效果但卻不能意識到自身，而這需要特殊的工夫才能使之變成有意識。由分析實務的觀點來看，此一發現的後果就是，我們已經迫降在這樣一塊陸地上，其中有綿綿無盡的曖昧與難題，設若我們還一直維持習慣性的表達形式，譬如，把神經症視為來自意識與無意識之間的衝突。因此我們應該要把這種衝突的正反對比之論（antithesis）替換成另一個──亦即在連貫的「我」與從其中分裂而出的壓抑的「我」，這兩者之間的正反對比。

圖為《我與它：附麥肯拓昔對於佛洛伊德「自我」概念的進一步論述》書封。心靈工坊提供

無論如何，就我們對無意識的想法來說，我們的發現有更重要的後果。動力的考慮致使我們做出第一道修正；我們的洞識又隨之引導出第二道，讓我們修正出對於心靈的結構。我們認出Ucs. 並不與受壓抑者兩相重疊；反過來說仍是對的，亦即所有的受壓抑者都屬Ucs.，但並非所有的Ucs. 都是受壓抑者。「我」當中有一部分──天曉得這一部分有多重要──也可能是Ucs.，它無疑就是Ucs. 而這個Ucs. 之屬於「我」，並不像隱伏的Pcs. 那樣；設若就是那樣，那它就不可能不變成Cs. 而竟能有發動的功能，並且要變成有意識就不至遭遇那麼大的困難。當我們發現自己所面臨的必然性，就是要設定不屬於受壓抑者的第三種Ucs. 時，我們必須承認，所謂在無意識中的特性，對我們而言就會開始失去意義了。它會變成一種性質，可能帶有許多意義，而這種性質無法像我們所期望的那樣，作為基礎來導出能夠往遠處延伸的結論。然而，我們必須小心不要忽略這種特性，因為認清有意識或沒有意識的屬性，乃是我們在深層心理學的暗黑領域中，最後的一座燈塔。

※本文為心靈工坊出版的《我與它：附麥肯拓昔對於佛洛伊德「自我」概念的進一步論述》，未經同意請勿轉載。