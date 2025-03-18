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過去真的不能改變了嗎？其實你是放不下那個舊的自己

看見心理／ 陳靖妃（諮商心理師）
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

作者：陳靖妃（諮商心理師

有人會問我：「過去家庭對我的傷害都已經造成了，那我現在能改變什麼嗎？父母不就是這樣嗎？」

這真是個好問題。確實，過去的傷害已經造成了。我們的確好像有很多理由可以去怨恨我們的家庭。

現在的我們可能還是會因為生活中的種種而感到受傷。雖然外表長大了，有一個我們似乎還停留在過去某個年紀的自己。

為什麼會放不下過去的傷痛？其實更深來看，是放不下那個舊的自己。

過去的自己習慣緊緊的抓著那些痛苦與記憶，因為那是讓我們感到熟悉的，甚至成為我們身份認同的一部分，即使那讓我們感到不舒服。就像即使原本舊的衣服已經不合身了，但是因為種種因素，我們仍捨不得把它丟掉。這也就是俗稱的「不舒服的舒適圈」。

我們以為過去對現在有絕對的影響力。事實上，面對過去的同一件事情，現在的狀態會影響到我們如何去看待過去那一件事。

例如：一個人事業成功的人，他就會看待過去的挫折與辛苦是一種歷練、是成就現在的養分；而如果對一個事業失意的人來說，他可能會怪罪過去的那些經歷讓他今天變得如此。

不論我們現在的狀態如何，把自己的狀態照顧好，是我們當下能為自己做的。

回到諮商室裡，雖然在晤談過程我們也會去處理過去的創傷事件帶來的影響，但我自己比較傾向的觀點是：重心仍然是放在「現在」。

我們的意圖不是要回去挖過去的創傷，或是一直不斷的回去重複經驗過去的負面事件，而是透過現在的自己，從生活中的事件去經驗到了有些過去的事情浮上來、需要我們去面對了，而現在長大後的自己，有力量帶著自己找到資源，讓兩者都能夠得到支持與協助。

在晤談中所做的，是希望幫助來談者透過現在更有覺知的自己去改寫過去的創傷經驗，並帶著過去的自己重新走出來。用另一個比喻來說，就等於是過去的自己來找現在的自己求救，而現在的自己已經可以有能力去救他了。

這兩個概念乍看之下有點像，但是其實不大一樣。

總而言之，現在的自己可以為自己重新掌握生命的方向盤，做出最適合現在的選擇。分享一句我朋友告訴我、我很喜歡的一句話：如果我們願意的話傷痛是可以到此為止的

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「過去真的不能改變了嗎？」，未經同意禁止轉載。）

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