「等我成功後再快樂」？ 研究：最幸福的人不會做這7件事

摘要 1.幸福的人不會讓錯誤定義自己，而是讓它成為自己進步成長的動力。 2.心理學研究顯示，「等我成功後再快樂」的心態，往往會讓我們一直感到不滿足。

史蒂芬妮·哈里森（Stephanie Harrison）花了十年時間探索「幸福科學」的奧秘，並將研究成果發表在著作《新幸福》（New Happy）中。結合科學與個人經歷，她發現幸福並非遙不可及的目標，而是人人都可以學習的能力。

她指出，有7種常見的行為會讓我們陷入不必要的焦慮與挫折，阻礙我們過上快樂的人生。

1. 不知道什麼對自己來說最重要

幸福的人清楚自己的價值觀與人生目標，他們知道什麼對自己來說最重要，並以此做為生活的核心。相反地，人們忙於回應外界的期待，卻忽略了自己內心的聲音。

史蒂芬妮指出，我們在「完美」、「事業成就」、「過度獨立」與「高競爭」的社會價值觀中成長，當我們盲目追隨社會的標準，卻忽略自己內心真正重視的事物，就會感到迷失與壓抑。

美國知名商業雜誌《Inc》的人氣專欄作家傑夫．海登（Jeff Haden），著有暢銷書《動機迷思》，同時也是追蹤人數破百萬的LinkedIn意見領袖。

他同樣提倡，真正幸福的人，會擁抱真實的自己。他表示，最快樂的人懂得接納自己，了解自己真正要的是什麼，並專注於成為更好的自己，而非與他人的價值觀做比較。

2. 不將夢想分解為可實現的目標

夢想是美好的，但如果只停在空想，往往會讓人感到無力。事實上，任何偉大的成就都是從微小並且可實現的步驟開始的。

史蒂芬妮建議大家，試著把夢想拆解成短期目標，例如設定一到兩個月內可以達成的具體里程碑。這樣不僅能減少壓力，還能讓自己在過程中持續獲得成就感。

3. 從未學會管理情緒

幸福的人並不是沒有煩惱，而是學會如何面對與處理情緒。在追求目標的路上遇到挫折，焦慮、恐懼、困惑等負面情緒會湧上心頭。很多人選擇忽視或壓抑這些感受，但這反而讓我們更難前進。

史蒂芬妮表示，可以試著每天進行 「情緒檢視」，花幾分鐘停下來深呼吸，觀察自己現在的情緒，並試著用語言為它貼上標籤（例如：「我感到焦慮」、「我有點沮喪」）。這能幫助大腦更好地處理壓力，讓我們更理性地面對挑戰。

4. 凡事都靠自己

社會強調個人成就，讓我們誤以為「成功」必須靠自己單打獨鬥。但實際上，每個人的成長與進步，背後都少不了他人的支持幫助。獨立固然重要，但最幸福的人總是懂得適時尋求幫助。

他們明白，沒有人能獨自完成所有事情，與他人合作能減輕壓力，並進一步建立更深厚的人際關係。例如，你可以問身邊的人：「你有什麼建議嗎？」或「你可以幫我看看這樣做是否可行嗎？」適時尋求幫助，是聰明而非軟弱的表現。學會信任與依賴他人，是通往幸福快樂的重要一步。

5. 將錯誤視為失敗的證明

每個人都會犯錯，但我們卻常常對自己特別嚴苛，認為錯誤代表自己不夠好、不夠聰明。然而，錯誤其實是學習與成長的機會。

史蒂芬妮認為，最幸福的人不會將錯誤視為失敗的證據，而是將其視為學習的機會。專欄作家傑夫跟史蒂芬妮有著同樣的觀點，他強調，失敗除了能提供寶貴的經驗，還能讓我們待人更寬容、更有耐心，並意識到自己與他人並無不同。這種覺悟，正是幸福的關鍵。

6. 不懂得休息

許多人忽略休息的重要性，以為越拼命，成功就越快到來，但事實正好相反。過度工作會影響身體健康，還會降低創造力與動力。

最幸福的人懂得平衡工作與生活，他們知道，適時的休息能讓身心恢復活力，並提升工作效率。史蒂芬妮建議大家適時休息，例如：

●設定固定的下班時間

●遠離電腦螢幕好好吃頓飯

●午後安排一點運動或讓自己在公司附近散散步

●參與讓自己快樂的興趣或與親友共度時光

7. 認為「到達某個目標後才會快樂」

例如：升職、賺到更多錢、買車買房或達成某個成就時「就會快樂」。心理學研究顯示，這種「等我成功後再快樂」的心態，往往會讓我們一直感到不滿足。幸福，其實是一種過程，而不是未來的結果。最幸福的人會享受日常生活中的每一刻，並懂得感恩現在所擁有的一切。

史蒂芬妮鼓勵大家試著：

●尋找日常中的小確幸

●在工作中找到意義與樂趣

●保持與親友的連結

幸福不是遙不可及的，從現在開始，試著改變一些習慣，生活中的美好就是幸福。

資料來源：CNBC、Inc、New Happy

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《原文研究：最幸福的人不會做這7件事》