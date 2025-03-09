「不讓」聽者有多重解釋的機會 核心訊息一定要「簡單扼要」

「不讓」聽者有多重解釋的機會

反過來說，如果沒有核心訊息，整段談話會變得支離破碎，有時候連自己都搞不清楚到底要講什麼，聽者當然也無法理解談話的主旨。聽者可能會逕自理解談話的意思。

前面的壞範例中，每句話都讓聽者可以對說話者的意圖做各種解讀：「組織有問題嗎？」「是叫我們接受新的挑戰嗎？」「是要我們照現在的步調往前吧？」

優秀的電影或小說會開放讓讀者自由解釋，然而，有目的的談話卻要完全相反。

要知道，說出口的話會隨著時間一同消逝。因此，想要傳達的事，必須確實傳達給聽者，並留在他們的記憶裡，所以一定要以「核心訊息」的形式明確地表示。

二○二三年世界棒球經典賽，日本對美國的決賽中，大谷翔平在賽前的簡短談話，引起了熱烈的討論。

我要說的只有一件事。不要崇拜。一壘有高施密特，中間有麥克．楚奧特，外野還有穆奇．貝茲。這些打棒球的人都耳熟能詳的選手都在這裡。只有今天，光是崇拜是無法超越的。我們今天是為了超越對手、成為頂尖而來，所以只有今天一天，放下對他們的崇拜，只想著勝利。走，上場吧！

「不要崇拜」這個核心訊息，就是這段談話的總結。

在即將與全是明星球員的美國隊決戰之際，這個訊息是在向隊友強調：眼前的對手不是你要崇拜的對象，而是要戰勝的對象。

核心訊息一定要「簡單扼要」

接下來，將具體說明將談話目的轉化成語言，打造核心訊息的方法。

在打造核心訊息時，首先要注意的是「精簡文字」。核心訊息越短，越容易留在記憶裡。

BAD：

現在我們需要的是「藉由互相幫助，讓彼此保有持續下去的力量」。

GOOD：

現在我們需要的是「持續下去的力量」。

圖為《說話的戰略：一生受用的思考與技術》書封。先覺出版社提供

第一句雖然比第二句詳細，卻不容易立刻抓住重點，留下印象。第二句更簡單扼要，聽者更容易記住。那麼，句子的長度該如何拿捏呢？

以我從事撰稿人及說話講師的經驗，一句話大約三秒以內可以說完的長度，聽者容易聽到重點，也才容易留在記憶裡。因此，核心訊息一定要「簡單扼要」。這是打造核心訊息的大前提。

（本文出自《說話的戰略：一生受用的思考與技術》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）