說話要達成目的…「核心訊息」不可或缺 如何用一句話表達「真正想說的事」？

將「想傳達的事」轉化成語言

說話要達成目的，有個不可或缺的要素。那就是「核心訊息」。

所謂核心訊息，是在確立說話目的之後，將「想傳達的事」轉化成具體的詞句。

我們看過許多雖然有明確的說話目的，卻遺漏核心訊息的例子。為了將真正想傳達的事，轉化成能留在對方記憶裡的話語，核心訊息是不可或缺的要素。

假設部長在會議中，暢談下一期的抱負。以下兩個例子，請大家比較看看：

我是部長山田。這一期，我們達成輝煌的業績。大家都辛苦了。關於下一期，正值事業發展的現在，我們要冷靜審視組織問題，同時繼續往前邁進，我認為這很重要，而且，保持冷靜的同時，也要自問能不能接受新的挑戰。我希望每個人都能享受工作，同時壯大團隊。大家一起努力！

「冷靜審視組織」「接受新的挑戰」「享受工作」……這些訊息都很空泛，對聽者來說，只會留下「應該是叫我們向前看吧」這樣的印象。

如果有明確的核心訊息的話：

我是部長山田。這一期，我們達成輝煌的業績，大家都辛苦了。下一期，有特別重要的任務。那就是：正值事業發展的現在，一定要冷靜。希望大家不過度自信，要積極向前。唯有保持冷靜，才能認真面對組織問題，迎接與過去相同高品質的新挑戰。現在，一定要冷靜。每天的樂趣也會由此而生。大家一起加油！

圖為《說話的戰略：一生受用的思考與技術》書封。先覺出版社提供

接連不斷的訊息，總結成一句「現在，一定要冷靜」，清楚地傳達給聽者。

核心訊息，就是用一句話表達「真正想說的事」。有了核心訊息，整段談話才算有總結，想傳達的事、重要的事也才能留在聽者的記憶裡。

（本文出自《說話的戰略：一生受用的思考與技術》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）