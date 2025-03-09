快訊

NBA／柯瑞25000分！格林關鍵外線 勇士退活塞奪4連勝

到男友家吃飯 「1細節」讓她果斷喊：絕對不嫁

沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

說話要達成目的…「核心訊息」不可或缺 如何用一句話表達「真正想說的事」？

先覺出版社／ 文．千葉佳織
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

將「想傳達的事」轉化成語言

說話要達成目的，有個不可或缺的要素。那就是「核心訊息」。

所謂核心訊息，是在確立說話目的之後，將「想傳達的事」轉化成具體的詞句。

我們看過許多雖然有明確的說話目的，卻遺漏核心訊息的例子。為了將真正想傳達的事，轉化成能留在對方記憶裡的話語，核心訊息是不可或缺的要素。

假設部長在會議中，暢談下一期的抱負。以下兩個例子，請大家比較看看：

我是部長山田。這一期，我們達成輝煌的業績。大家都辛苦了。關於下一期，正值事業發展的現在，我們要冷靜審視組織問題，同時繼續往前邁進，我認為這很重要，而且，保持冷靜的同時，也要自問能不能接受新的挑戰。我希望每個人都能享受工作，同時壯大團隊。大家一起努力！

「冷靜審視組織」「接受新的挑戰」「享受工作」……這些訊息都很空泛，對聽者來說，只會留下「應該是叫我們向前看吧」這樣的印象。

如果有明確的核心訊息的話：

我是部長山田。這一期，我們達成輝煌的業績，大家都辛苦了。下一期，有特別重要的任務。那就是：正值事業發展的現在，一定要冷靜。希望大家不過度自信，要積極向前。唯有保持冷靜，才能認真面對組織問題，迎接與過去相同高品質的新挑戰。現在，一定要冷靜。每天的樂趣也會由此而生。大家一起加油！

圖為《說話的戰略：一生受用的思考與技術》書封。先覺出版社提供
圖為《說話的戰略：一生受用的思考與技術》書封。先覺出版社提供

接連不斷的訊息，總結成一句「現在，一定要冷靜」，清楚地傳達給聽者。

核心訊息，就是用一句話表達「真正想說的事」。有了核心訊息，整段談話才算有總結，想傳達的事、重要的事也才能留在聽者的記憶裡。

（本文出自《說話的戰略：一生受用的思考與技術》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

說話要達成目的…「核心訊息」不可或缺 如何用一句話表達「真正想說的事」？

說話要達成目的，有個不可或缺的要素。那就是「核心訊息」。

童話故事下集：當王子無法傳宗接代 公主該何去何從？

「趁年輕趕快生，不然以後會後悔。」這句話，幾乎所有女人都聽過。但男人呢？有誰問過他們：「你準備好當爸爸了嗎？」

當「壞」情緒來敲門：如何面對自己和他人的情緒波動

有不少人可能有感覺，隨著氣候的變化，身邊的人以及自己在情緒上的波動也相對的變大。如何的面對自己的「壞」情緒以及陪伴朋友、家人的「壞」情緒？

你曾經跟內在小孩交手過嗎？要怎麼知道內在小孩需要什麼？

你有聽過「內在小孩」這個詞嗎？你對於「內在小孩」的理解是什麼呢？你曾經跟自己的「內在小孩」交手過嗎？

你可以有底氣的向別人說「我就爛」嗎？

前陣子我想起曾經跟朋友、來談者討論過的一個話題：什麼樣的人可以理直氣壯地說出「我就爛」？「我就爛」到底是好還是壞？

諮商心理師：你的心靈不需要速效課程 而是穩定踏實的成長

前陣子我新認識了一名網紅，名叫錫蘭，我會知道他，是因為催眠訓練師的朋友，轉貼了他的YT長影片「你的心靈不需要課程」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。