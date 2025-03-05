作者：陳惠婷（諮商心理師）

「趁年輕趕快生，不然以後會後悔。」這句話，幾乎所有女人都聽過。

但男人呢？有誰問過他們：「你準備好當爸爸了嗎？」

童話故事的下集：幸福，並非從此過著幸福快樂的日子

林宜玲原本不想生孩子，但在婆婆的催促下，她開始嘗試。朋友生子後，她「聽見子宮的聲音」，告訴她：「我已經等很久了。」這股來自內在的召喚讓她動搖，她害怕錯過時機會後悔，於是開始積極備孕。

然而，當兩人遲遲無法懷孕，婆婆與長輩們開始介入——跳繩500下再做愛、性愛後抬腳、換風水、喝符水……所有的方式都試了，卻依然無果。

最後，宜玲與丈夫曾學友到醫院檢查。起初，所有目光都聚焦在她身上——她做了無數檢查、打了針，忍受著親友的關切與建議。直到所有報告顯示她一切正常，醫生才開口：「接下來，需要先生做檢查。」

這句話，打破了所有人對於「不孕＝女人的問題」的刻板印象。

在壓力重重的取精室內，學友經歷了難以啟齒的尷尬。最終，檢查結果出來了——他患有「無精症」，完全沒有生育的可能。

這一刻，童話故事的「王子」不再是所有問題的解答者，而變成了「問題本身」。

榮格心理學中的「陰影（Shadow）」指的是我們壓抑、不願意面對的部分。而對學友來說，他的陰影，就是「無法生育」與「害怕自己不夠男人」。

當婆婆發現住院單據，以為兩人去醫院「拿小孩」時，學友仍然選擇隱瞞。直到長輩們開始介入，風水、符咒、中藥接踵而來，才終於爆發。

「我有無精症，我不能生！」

這句話，讓場面瞬間凝結。

婆婆愣住了，然後才拿起學友小時候的照片，輕輕地說：「我只希望他能健健康康地長大……」

這一刻，學友的「陰影」浮現了。他以為母親只會因為他不能生而責怪他，卻從未想過，母親真正的願望，或許只是希望他能夠平安、快樂。

但這些壓力，卻是從小到大累積在他身上的，讓他誤以為：「只有傳宗接代，才能證明我是個值得被愛的兒子。」

女人，永遠是生育問題的承擔者嗎？

在這場不孕的風暴中，宜玲的角色同樣艱難。即便不孕的原因來自學友，她卻仍然是那個「被要求解決問題」的人。

🔹 所有的檢查，都是她先做的。

🔹 所有的壓力，都是她先承受的。

🔹 當問題浮現時，她甚至得幫丈夫撒謊，來保護他的自尊。

這就是傳統文化中「大地母親原型」的枷鎖——女人，總是被期待成為孕育生命的象徵，當她無法完成這個角色時，就會被視為不完整。

然而，宜玲並不想被這些期待綁住。她曾經聽見自己子宮的聲音，也曾經努力想要懷孕，但在這一切過程中，她更想找回「我想要什麼？」這個答案。

💭 如果沒有孩子，我們的婚姻還算完整嗎？

💭 如果無法成為母親，我的價值會消失嗎？

這些問題，不只是宜玲在思考的，也是每一位面臨生育壓力的女性，都曾經在內心問過自己的。

不孕，從來不是一個人的問題，而是關係的考驗

🔹 男性不孕，不等於男性的價值消失

🔹 女性不該是生育問題的唯一承擔者

🔹 婚姻的核心，不在於孩子，而在於兩人如何面對挑戰

最終，學友與宜玲要面對的，不只是「能不能生孩子」，而是「我們能不能在沒有孩子的情況下，仍然好好愛彼此？」

或許，這才是童話故事真正的結局——

不是「從此過著幸福快樂的日子」，而是「即便沒有孩子，我們依然能夠選擇幸福。」

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「童話故事下集：當王子無法傳宗接代，公主該何去何從？」，未經同意禁止轉載。）