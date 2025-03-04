作者：陳惠婷（諮商心理師）

有不少人可能有感覺，隨著氣候的變化，身邊的人以及自己在情緒上的波動也相對的變大。如何的面對自己的「壞」情緒以及陪伴朋友、家人的「壞」情緒？

我們今天就來聊聊這本《壞心情》的繪本。

獾某天起床後，發現自己心情很糟，原本想待在家，後來因為想獲得朋友們的注意，決定出門去找朋友。他在路上不斷把負面情緒帶給朋友們，直到情緒發洩完才覺得輕鬆。然而，當他回過頭來，才發現自己帶給朋友傷害。

情緒其實沒有所謂的好壞之分，但為了方便起見，我們還是習慣將帶給我們不舒服的情緒稱之為「壞」情緒。這個故事提醒我們，有時「壞」情緒不僅僅影響自己，甚至還會迅速地擴散到周遭的人。情緒就像一顆石子投入水中，會產生漣漪效應，我們需要學習如何對待自己的「壞」情緒，同時在朋友情緒低落時提供適當的支持。

面對自己的「壞」情緒：接納與釋放

「壞」情緒無法避免，它們總會在某個不經意的時刻出現。面對這些負面情緒，我們應該學會：

1. 覺察與接納自己的情緒

當「壞」情緒來襲時，不需要急於擺脫它。先承認自己心情不好是正常的，允許自己感受到這些情緒，因為它們都是人性的一部分。接納自己的情緒狀態，才是開始釋放壓力的第一步。

2. 找到健康的宣洩方式

不要像獾一樣把情緒發洩在朋友身上。我們可以選擇運動、寫日記、聽音樂等方式來舒緩心情，甚至簡單地出去散步，也能幫助我們放鬆並重整心情。

3. 不要過度苛責自己

當情緒低落時，我們可能會對自己過於苛刻，覺得不該有這些負面感受。請記住，情緒本身沒有對錯，它們只是內心狀態的反映。適時地放下對自己的批判，學會接納不完美的自己。

4. 設立界限，保護自己的心靈

如果發現自己容易被他人的情緒感染，可以嘗試設定界限，例如暫時抽離或進行自我照顧，保護自己的情感狀態，避免陷入無盡的負面循環。

當朋友有「壞」情緒時：陪伴與支持

當朋友情緒低落時，我們可以扮演那個能夠提供溫暖的角色，但不需要成為拯救者。以下幾點建議能幫助你更好地支持朋友：

1. 給予空間與時間

每個人處理情緒的方式不同，有些人可能需要更多的時間獨處。尊重他們的需求，讓他們知道你隨時願意陪伴，不需要急於讓對方振作起來。

2. 傾聽而非給建議

當朋友選擇和你分享「壞」情緒時，專心傾聽，而不是急著提供解決方案。很多時候，他們只是需要被理解和接納，而非被指導。

3. 表達同理心而非安慰

簡單的話語如「我能理解你的感受，這真的很困難」比「別擔心，一切都會好起來」更能讓朋友感受到被理解，讓他們在這段過程中得到真實的陪伴。

4. 尊重朋友的情緒波動

情緒波動是一種自然現象，不要強迫朋友迅速從低潮中走出來。即使他們情緒反覆，也要保持耐心和支持，幫助他們度過難關。

5. 鼓勵他們參與放鬆的活動

根據朋友的喜好，建議他們參與一些能讓心情放鬆的活動，如運動、繪畫、冥想等，這些都能有效地釋放壓力，但要注意不要強迫他們。

面具與陰影：認識真實的自己

在生活中，我們經常戴著「人格面具」，掩蓋內心的真實感受，表現出符合他人期待的樣子。然而，「壞」情緒就像我們的「陰影」，是被壓抑或忽視的部分。一旦壓抑過久，這些陰影可能會突然冒出來，像獾一樣無法控制地對他人發脾氣。

與其逃避這些陰影，不如學習與它們共存。「壞」情緒是一種提醒，提醒我們內心深處有未被看見的需求和情感。學會認識自己的陰影，並接納不完美的自我，這正是與自己和解的關鍵。

最後的提醒

壞情緒並不可怕，它們是生活的一部分，也是自我成長的契機。我們能做的，不是消滅「壞」情緒，而是學會如何在「壞」情緒來敲門時，與它們共處，並且照顧好自己和身邊的人。

希望每個人都能在情緒波動的時候，找到屬於自己的安定與力量。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「當「壞」情緒來敲門：如何面對自己和他人的情緒波動」，未經同意禁止轉載。）