你曾經跟內在小孩交手過嗎？要怎麼知道內在小孩需要什麼？

作者：丁嘉莉（諮商心理師）

你有聽過「內在小孩」這個詞嗎？

你對於「內在小孩」的理解是什麼呢？

你曾經跟自己的「內在小孩」交手過嗎？

內在小孩的概念

1. 溝通分析學派-PAC理論

我最早聽到內在小孩這個詞，是在李素芬老師內在小孩的工作坊中，當時是以溝通分析學派的PAC理論去理解內在小孩。

PAC理論認為，一個人會有三個自我狀態，分別為父母（代表權威）、成人（代表理性成熟）、兒童（代表依賴的需求）。

而在工作坊當中，我們會在引導的過程中看見自己在面對不同對象時的自我狀態，更了解自己、更照顧不同狀態中自己的需要。

2. 榮格-許皓宜《情緒陰影》

認為內在小孩有五個分身，分別是神奇小孩、孤單小孩、貧窮小孩、創傷小孩與永恆小孩，每個小孩可能在不同情境、不同事件中出現，反映了我們內在的需求。

內在小孩概念的核心精神

其實不管是哪一個學派或是理論出發的「內在小孩」，我認為共同的精神與核心就是「看見自己身上需要被照顧的部分」，有時候我們很難呈現自己的脆弱、看見自己需要被照顧，因為我們早已習慣承擔與負責，所以這個概念可以幫助我們在堅強中，獨立出一點「幼稚」的空間、對自己溫柔一點。

我與內在小孩互動的經驗

在我和自己的「內在小孩」交手的經驗中，我曾經有過兩個狀態：

1. 聽不見也看不見內在小孩，不知道他需要什麼 2. 找到打開內在小孩心門的方法，知道他需要什麼

我有很長的一段時間不知道怎麼接觸內在小孩，甚至在每一次的被引導與老師協助的探索中，都可以在接觸的過程「睡著」。

一直到我參與了哈科米的工作坊，在安全、成熟的環境中，透過三人小組，逐步貼近我的內在小孩，才找到了跟內在小孩連結的方法，而在連結上的那刻，我很自然的就聽到了內在小孩的呼喚、知道他希望怎麼被照顧。

要怎麼知道內在小孩需要什麼？

要與內在小孩取得聯繫，其實並不是簡單的事，就像你跟幼童（或貓）玩的時候，你很可能無法在第一時間親近，往往需要一段時間培養信任與熟悉。

而我們的內在小孩也是，他需要一段時間的觀望，確認你是一個足夠安全的對象、可以承接他的需求跟感受，這時你的內在小孩才會浮出水面。

所以如果你很想靠近自己的內在小孩，第一件事情就是嘗試著對自己溫柔，而這份溫柔可以讓你心中的內在小孩，得到更多的安全感、準備好跟你見面。

在溫柔之後，我也提供幾個可以嘗試靠近內在小孩的思考方向：

1. 我在什麼時候（或做什麼事情時）會覺得自己被看見、覺得被記住、很安心、很滋養？ 2. 在這個滋養的時刻，我被回應的需求是什麼？這個需求讓我想到什麼回憶、經驗？ 3. 在這個事件/行動中，有哪些行為、語言讓我感受到被滋養？

如果我的內在小孩不願意出現…

也許有人在經歷了許多嘗試之後，感受到還是無法接近自己的內在小孩，我想跟你說：請別懊惱自責。

很多時候，內在小孩之所以不願意出現，是帶著保護你、避免混亂的好意，他擔心現在的你沒有足夠的身心空間可以照顧他，所以他選擇先躲起來，等待著你準備好迎接。

寫在最後：

接近內在小孩並不是一個別人做、自己也要做的趨勢，因為每個人都有不同的節奏與安排，所以當你發現你身邊有很多人，好像都在討論內在小孩，也請別焦急，我相信你的內在小孩會在合適的時空與你見面。

期望我們都可以讓彼此的內在小孩很幸福。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「你曾經跟內在小孩交手過嗎？」，未經同意禁止轉載。）