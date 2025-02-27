你可以有底氣的向別人說「我就爛」嗎？

作者：丁嘉莉（諮商心理師）

前陣子我想起曾經跟朋友、來談者討論過的一個話題：什麼樣的人可以理直氣壯地說出「我就爛」？「我就爛」到底是好還是壞？

事情的起因：

當時我們聊到，在就讀研究所、實習的過程中，因為要投入很多的時間、精力，所以通常很難在學習之餘可以有一份正職的工作，也因此，生活費、房租、進修費用，除了依賴兼職工作或是過去的存款，有時不得不需要家人的支援。

當我們在生活中需要家人的支持、資助時，我們展現出截然不同的兩種狀態：

我的朋友-覺得已經成年的自己還要開口跟家人拿錢有點羞恥、尷尬，也擔心家人會奚落、否定自己，所以有很多的擔心、不安。

我-覺得現在的自己就是在學習、進修的處境裡面，雖然有點挫折、無奈，但如果現階段有需求，我覺得跟家人求助也是解決問題的方法。

而在討論的最後，我說「如果我表達我的需求、跟家人求助，但是家人覺得我不夠好、我很糟糕，那好吧、對啊、我就爛啊」。

不過我也意識到，我所說的我就爛，並不是打從心底的覺得自己糟糕、不好、很廢，而是我相信自己有很多地方做得不錯，不過現階段有些地方的確還在成長中。但別人說出「我就爛」是抱持跟我相似的心境嗎？還是有其他的心態、心路歷程呢？

從心理學的角度看「我就爛」

我認為當一個人說出「我就爛」這三個字時，可能有兩種心態：健康的「我就爛」或是可能有傷害性的「我就爛」。

心態健康的「我就爛」：

1. 承認自己有限制/不夠好，但也能看見自己的亮點

2. 接納自己在某方面並不完美，但不因此自我否定

3. 以幽默、輕鬆的態度回應生活中的失敗

4. 透過幽默讓自己或他人笑一笑、減少焦慮

可能有傷害性的「我就爛」：

1. 帶有自我貶低、自我攻擊的意圖

2. 預先表達對自己的不滿意，避免他人的指責或是檢討

3. 帶著「破罐子破摔」的心態，反正我就是不好，改變也沒有用

4. 習慣性、下意識的語言反應，不經自己的思考與消化

5. 心中並沒有覺得自己不好，但是為了呈現出與他人類似的價值觀或喜好、不成為異類，而依照他人傳遞出的訊息，先表現對自己的不滿意

6. 逃避責任，希望別人不會再要求或期待更多，減少外界的壓力

心態健康的「我就爛」跟可能有傷害性的「我就爛」怎麼區分？差異是什麼？

有一個很關鍵可以檢核的重點，就是說完「我就爛」之後，心中有沒有因此否定自己的全部、否定自己的價值。

我們是有血有肉的人，即便我們再努力、再謹慎，都還是可能會有一些我們無法100%掌控的事情，而當這些不完美出現的時候，如果你心中因為這些失誤，否定了自己過去的付出、認為自己無力改變劣勢，甚至用這次的失誤預期了未來的失敗，這時你很可能就會落入「自我應驗預言」，也就是預告自己失敗，最後真的遇到挫折的惡性循環，讓未來再次面對這個挑戰時，有更多的失敗回憶被你記住。

怎麼認識自己說出的「我就爛」，並試著照顧自己？

1. 觀察自己使用「我就爛」的時機：

「我會在什麼情境、跟誰互動、遇到什麼事情時，說出我就爛？」

例如：如果我發現同學/同事做得比我好，同時他又讓我感受到在檢討我時，如果我不知道可以怎麼解釋或是澄清，我就會說出我就爛。

2. 覺察自己內心的動機

「當我說出我就爛的時候，我希望事情的發展、互動是什麼樣子的？」

例如：我希望我說出我就爛之後，對方可以停止這個話題、不要繼續批評我，或是讓我感覺我很愚蠢。

「我可以避開什麼樣的困境，或是讓事情往什麼樣的方向發展？」

例如：如果對方真的停止話題，我就可以沒那麼羞恥、丟臉，覺得自己跟對方落差很大。

3. 接納並擁抱自己心中的想法

透過前兩項的提問與覺察，你可能會發現說出「我就爛」背後的用意，這些用意中很可能原先是希望保護你、避免他人的評價，只是在避免他人評價的同時，也會讓自己有些挫折。當我們可以更深入的了解自己、看見自己的保護機制，這些保護機制往往才能放鬆下來，改變才有機會發生。

4. 思考對自己自我價值威脅較小的Plan B（或是讓話題的結束不是全盤的自我否定）

當我們知道「我就爛」背後的用意，我們可以依照自己面對的情境思考其他互動或是回應的方式，讓自我價值、信心不會在互動的過程中成為犧牲品。

例如：當同事在討論某個專案或是任務，而這件事情自己並不是那麼擅長，或是之前的成果不理想，你可以試著表達「的確比起＿＿（自己擅長的部份），＿＿我比較不擅長，也有在修正、調整可行的方向，如果我有什麼問題，我再請教你。」透過這樣的表達，既可以幫助自己記得自己的優勢，也可以向他人展現出自己對於不擅長事件的積極面對，很多時候就可以避免他人持續的檢討或討論。

寫在最後：

在文章寫到這邊，我發現其實「我就爛」的背後有時隱藏著很多「保護」的初衷，我也很喜歡在網路上看到的一個角度「我就爛這句話的誕生，似乎反映了當代社會中對完美主義的反彈與拒絕，讓我們試著以一種不那麼嚴肅的方式來面對挫折」。

所以當你下次發現自己說出「我就爛」，請別忘了也要告訴自己後半句「但我爛得漂亮、爛得有功能」，在檢討與幽默之外，也記得自己身上的優勢、長處、亮點。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「你可以有底氣的向別人說「我就爛」嗎？」，未經同意禁止轉載。）