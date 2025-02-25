諮商心理師：你的心靈不需要速效課程 而是穩定踏實的成長

前陣子我新認識了一名網紅，名叫錫蘭，我會知道他，是因為催眠訓練師的朋友，轉貼了他的YT長影片「你的心靈不需要課程」。

影片非常長，而且考證詳細，同時也引發許多人的恐慌、憤怒與議論，也有正在認真學習催眠助人的學生，對此表達擔憂，擔心身心靈課程是不是會用一些催眠或是NLP的技術，洗腦學員。

我創立明鏡催眠（前身叫對話式催眠）時，將催眠定義為進出內外世界的橋樑，因此我認為在思考身心靈課程到底有沒有必要存在、對學員是否真能帶來好處，以及催眠對人的危害時，需要同時從至少這兩個方向去思考。

首先我覺得錫蘭的影片之所以會引發很多人的共鳴，是因為他指出三階段課程過度隱藏活動內容，以及刻意不提進行活動的目的，違反了知情同意的倫理規範。

如果你曾經參加過一些身心靈課程，可能會同意我的觀察，有一些講師在面對學員的好奇、困惑與質疑的時候，永遠只會要求：

「你相信就好」

「放下你的腦袋，那是一種阻礙」

「這是目前科學無法解釋的，因為這來自超越人類的智慧。」

簡單來說，就是不解釋，同時要求學員無條件相信自己，或自己所宣揚的方式。

在過去20年來，蠻多身心靈課程都是以此方式做宣傳的，於是信者恆信，不信者恆不信，相當神秘。

我想這是讓許多人會對錫蘭影片有共鳴的一大因素，因為即使不是三階段課程，類似的說法其實還是蠻常見的。

我在看錫蘭的影片時，身心都感受到強烈的不適，甚至需要中斷幾次才能看完，因為裡面提到三階段課程的各種內容，都帶有喚起強烈情緒，甚至刻意引發參與者身心創傷的可能性。

例如透過信任感遊戲，來質問學員的人性觀，或是運用催化情緒的音樂，讓人回想起生命裡不愉快的經驗。

我認為這是錫蘭影片推出後，在許多社交媒體引發議論的最主要原因：身心靈課程夠安全嗎？

我參加各式身心靈課程與培訓，發現這類課程在台灣發展得非常好，但品質差異很大。

有些課程對於學員的隱私與安全非常看重，也有些課程採取疲勞轟炸，而且要求學員嚴格遵守所有規範。

身為資深催眠訓練師，我對於課程的自我要求是：先確保學員的安全，然後才講求效果。

例如帶領線上催眠的環節時，我會邀請學員開啟鏡頭，好讓我能夠根據他們的表情或身體姿勢變化，適度給予協助，同時在帶領經驗性的活動後，關心學員們反應。

如果是團體進行催眠或任何體驗性的活動，我會先思考確保安全的幾個方式，甚至安排助教協助，儘可能讓學員可以用安全的方式，來進行未知的體驗。

身為探索成長課程的講師，我也避免強調學習催眠可以用無法察覺的方式影響他人，或是植入讓人無法拒絕的暗示。

除了這些都是常見的催眠誤解，最重要的是，這種行銷方式雖然可以給學習者帶來權威感，卻會對其他尚且不認識催眠的人散播恐懼感，而且這兩種宣傳方式，恰好都違反知情同意，以及安全優先的考量。

知情同意以及安全優先這兩個原則，是我認為從外在現實來評估身心靈課程是否值得信任的兩大原則。

明鏡催眠是連接內外世界的橋樑，所以接下來我想繼續跟你聊聊，往內覺察的部分。

如果看完錫蘭影片後，你發現心中有一股強烈的情緒，也許是強烈的悲傷、擔憂、憤怒、或焦躁，而你其實沒有參加過所謂的三階段課程。

那麼我認為這股情緒會是一個重要線索，是潛意識正試圖提醒你回到自己身上，看看是什麼讓自己有這麼強烈的情緒？

或許是因為影片中的一些描述，讓你想起了重要親人曾經被欺騙的往事，或是勾起你曾經被他人背叛與傷害的痛苦，也或許你雖然沒有上過三階段課程，但曾經在其他課程裡，被同儕輕視或講師批評的經驗。

針對這些情緒的源頭去覺察與梳理，這些情緒才能真正得到平息，相反地如果只是把情感投射到我們根本沒有參加過的這個課程上，不只會讓情緒更混亂，長久來看，對自我保護與內在成長都沒有幫助。

我在觀看錫蘭影片時，可以明顯感受到幾個層次的不舒服：

1. 影片裡的一些聲音、光線變化，本身就讓人感到不適 2. 這些課程對學員帶來的傷害與操弄，違反了我身為心理師的倫理信念 3. 課程活動讓我回想起一些過去曾經受過的傷害

所以我很有意識地在部分段落暫停，起身喝個水，活動一下身體，做幾個深呼吸，讓身心都恢復到穩定狀態後才繼續觀看。

同時我也順著自己的情緒起伏，問問自己：「我怎麼了？這些情緒在過去哪些生命經驗裡也出現過？」

透過深入覺察這些情緒線索，讓我能夠針對引發情緒的不同層次進行處理，陪伴自己重新回到身心安定裡。

看到這裡，我相信你已經發現了，有些身心靈課程或成長探索課程，對我們是可以帶來幫助的，決定會不會被洗腦的，其實不一定是這個老師使用了什麼技術，而是他設計課程時背後的心態。

甚至我們需要停下來問問自己：是什麼讓我這麼迫切在尋找一個速效的解決方式呢？我是在尋求情緒宣洩的出口，還是真正想解決自己的困擾？

尋求宣洩沒有不好，但這就未必需要付錢參加課程，而是可以有許多不同的辦法，而如果是認真想陪伴自己改變，參加值得信任的課程，甚至找專業心理師做諮商，就是合理的決定了。

最後，身為擅長催眠的心理師，我想與你分享幾個挑選課程的原則：

1. 找有專業資格的帶領人，雖然政府執照跟帶領人的品格無法直接劃上等號，但至少是一個可以辨識能力的基本門檻。 2. 課程文案該有的要有，像是帶領人介紹、課程目的等等，這是現代商業課程裡最基本的條件。 3. 可以觀察這個老師一陣子，例如文章書寫的觀點、體驗課程時跟學員的互動，老師的風格不一定要是溫暖的，因為有些時候老師也需要很嚴厲，但他不能用恐嚇或違反自主權的方式帶領。 4. 觀察這個老師是要求你相信就好，還是願意進行解說，如果時間不夠用來解釋複雜的議題，他是否能提供你自主學習的其他參考方式，還是他不允許所有人表達自己的意見。 5. 思考自己期待從課程得到什麼？是情緒支持、情感宣洩、還是替改變負起責任，深度探索與改變成長？這會決定你該報名哪一類課程，或是甚至不需要上課，而是尋求心理諮商。

這五個原則同時兼顧內外世界兩個不同層次，知情同意、安全優先以及自我覺察。

在這個身心靈百花撩亂的時代，上課確實需要仔細挑選，畢竟我們上市場買蘋果都要挑了，為什麼上課不需要呢？

同時，我們也值得相信一件事，再多的操弄或話術，只要我們能夠不貪快，願意尋求一條踏實平安的探索路徑，那麼即使進展比想像中得慢，卻一定可以抵達自身期待的終點。

祝福你，能夠平安踏實地成長與改變。

（本文經《幽樹的療癒客棧》授權，原文出處「你的心靈不需要速效課程，而是穩定踏實的成長」，未經同意禁止轉載。）