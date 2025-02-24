孫生事件 心理師揭「3大錯誤想法」：可惜在第一時間選擇切割

來聊聊孫生事件吧！

當一個人犯錯並遭受公眾批評時，他的本能反應通常會是證明自己的清白，或者渴望獲得大眾的原諒。然而，在這樣的時刻，若身邊有成熟且理性的朋友能夠陪伴他，幫助他整理思緒，他或許能做出更妥當的公關回應。可惜的是，孫生的朋友們第一時間選擇了切割，甚至發表混亂的言論，使事態更加失控。反倒是YouTuber DK陪伴他，並進一步揭露內情。

這件事的關鍵不只是個人行為的對錯，而是整體社會對於性騷擾與性別平權的認知仍然嚴重不足。我們可以從孫生的角度來看，他可能抱持著以下想法：

1. 「我以為摸女生屁股是打招呼方式」

孫生可能真的不知道這樣的行為是錯誤的，因為在他的生活環境中，這類舉動可能被默許，甚至視為理所當然。當環境缺乏明確的性別意識教育，他可能認為自己的行為無心傷害。當他被大眾撻伐後，他開始意識到這件事的嚴重性，並願意承認錯誤，未來可能也會避免再犯。

然而，這裡顯現出更深層的問題——社會對於性騷擾的界定仍然模糊不清，甚至存在文化上的縱容。過去曾有人爆料，孫生在女性家中脫褲子，試圖發生性關係，然而他的朋友卻未曾阻止，甚至可能有人認為這是「風趣」或「正常」。這反映了他的成長環境缺乏性別意識，甚至可以說是一種集體性的失職。

當然，孫生已經是成年人，必須為自己的行為負責，「我不知道這樣不對」並不能成為藉口。與其將問題歸咎於成長背景，他更應該採取負責任的道歉方式，例如：

「感謝DK的揭露，讓仍心存僥倖的我深刻意識到自己的錯誤。未來，我會積極學習性別平權觀念，尊重不同性別的界線，並且接受專業輔導，不再以過往的成長背景為藉口。我誠摯向受害者道歉，並承諾在不造成二度傷害的前提下，盡力彌補對方的傷害。希望大家能再給我一次機會，讓我成為一個真正善良的人。」

這樣的道歉才更具誠意，而像「我不是故意的」、「我成長環境不好」這類說詞，應該留在心理諮商室內討論，而非公開場合。

孫生在發生了一段他認為「正常」的性行為後，對方卻站出來指控他，這讓他感到崩潰，甚至在社群媒體上失控發言。他可能認為自己遭到「仙人跳」，覺得自己無辜，甚至憤怒地質疑：「為什麼當初是合意的，現在卻變成指控？」

然而，這類事件的複雜性在於——許多受害者往往事後才意識到自己被侵犯了。有些人在回家後，或與朋友討論後，才發現自己其實並未真正同意，甚至被對方的權勢、語言或氛圍所壓迫，無法拒絕。這點對於許多人來說可能難以理解，但卻是真實存在的現象。

最令人震驚的，是孫生的發言中提到：

「女生主動去洗澡，雙方拍了很多段性愛影片，女方還說『把我X壞掉』，最後我還對DK說可以隨時給他看影片。」

這樣的發言顯示，他可能已經失去了對事件本質的判斷能力。他沒有意識到，無論如何，他都沒有資格散播性愛影片，甚至連提及影片內容都已經是錯誤的行為。若他的身邊有理性的朋友或心理師能引導他處理情緒，他或許不會選擇這樣的方式來「自清」，反而讓自己陷入更深的泥沼。

在性侵案件的討論中，我們應該注意——許多受害者並不會在第一時間察覺自己被侵犯，甚至可能因社會氛圍而質疑自己的感受。例如，曾經有一個案例，法院根據監視器畫面，認為受害人在性侵後「還能整理瀏海」，因此判決不成立。然而，這種刻板印象忽視了受害者可能的創傷反應，導致許多真正的受害者不敢站出來。

這並不是為B女辯護，而是指出當人們開始質疑受害者時，可能會讓更多潛在的受害者失去說出真相的勇氣。孫生若能在更穩定的情緒狀態下回應，或許可以這樣表達：

「關於B女的事件，我感到震驚與遺憾。我承認自己過去對性關係的理解有所偏差，導致雙方的認知產生落差。我尊重對方的發聲，也願意在合適的環境下溝通，甚至透過司法程序澄清事實，並全力配合。我會深刻反思自己，避免未來再次造成類似的傷害。」

這樣的回應，既保留了法律層面的澄清空間，也展現出對事件的尊重，而非單純的防衛與憤怒。

當公眾人物面對危機，冷靜比辯解更重要

在情緒高昂的狀態下，無論是公開發言還是社群互動，都可能讓自己陷入更大的困境。衝動的辯解與自清，往往會讓事態變得更失控。與其在網路上激動發言，不如暫時冷靜幾天，並交由可信任的專業人士協助處理。

這不只是對個人形象的維護，更是對大眾負責任的態度。畢竟，作為公眾人物，他們所說的每一句話，都將被放大檢視。而這樣的事件，也提醒了我們——社會對於性別意識的教育，仍有很長的一段路要走。

（本文經《心理師的歡樂之旅》授權，原文出處「來聊聊孫生事件吧」，未經同意禁止轉載。）