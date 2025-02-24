善用三階段溝通法 「好的壞話」也會受人喜愛

換個傳達方式，壞話也會受人喜愛

我說過壞話有兩種類型，具體來說有什麼樣的差別呢？

我會根據壞話是否有依照某種順序傳達來進行分類，有依照這個順序傳達的「好的壞話」，不僅對方會比較能夠接受，甚至會成為受到喜愛的魔法壞話。

我以I小姐的例子來解釋。I小姐總是很穩重，對每個人也都很溫柔。有一次，I小姐因為我在講座中說「I小姐有會用自己改寫的意識（在「壞話筆記」裡會進行意識的改寫），折磨自己的模式呢」而不高興。事後I小姐用筆記寫下：「我那時為什麼會不高興？」正視自己的心情，並把她的心情坦率地傳達給我。如果是以前的I小姐，她一定不會說出來，而選擇忍耐，但她其實希望能和我有更真誠的交流。

I小姐是用怎樣的順序傳達給我的？那就是三階段溝通法，這是一種把「思考、情緒、真正的願望」分成三個階段，再來傳達心中想法的作法。

三個項目的說明如下。

•思考：一般常識，應該要怎麼樣，例如男人就該如何、母親就該是這樣等。 •情緒：對事情產生反應後感覺到的情緒。 •真正的願望：心底深處真正的聲音。

I小姐的例子。

•思考：我為了那麼小的事情生氣，不是一件好事。要是我說出來，會被她討厭。 •情緒：我感覺被瞧不起了，我明明也很努力，她好過分。 •真正的願望：我想要有更真誠的交流。

像這樣在心中做分類，然後把內容全部傳達出來的方法就是三階段溝通法。舉例來說，內容會像這樣：「前陣子清美小姐說，我有用自己改寫的意識折磨自己的模式，其實我很不高興。我明明也很努力，卻瞬間有種被瞧不起的感覺。雖然我很擔心告訴你這些會被討厭，但我想要和你有更真誠的交流，所以我決定要告訴你。你那時為什麼會那麼說呢？希望你能告訴我理由。」

我不只不覺得討厭，還會覺得I小姐是個坦率又可愛的人，更喜歡她了。不管是負面情緒的部分，還是她其實想要好好相處，也就是相反的另一端「愛」的部分，兩個部分都有傳達到了，沒有撒謊也沒有含糊帶過，是段非常符合原意的對話。

告訴對方的最大理由，是因為這麼做可以把負面情緒與自己分開來，單純當作「事件」傳達給對方。承認「瞬間有種被瞧不起的感覺」的情緒，再透過直接說出自己瞬間感覺到了那種情緒，讓它變得像「事件」一樣，對方也會比較好理解。不僅如此，坦率地承認感覺「被瞧不起」的態度，將以會讓對方產生「好感」的方式傳達出去。

面對筆記本後，再照著這個順序說出的壞話，可以好好把你的想法傳達給每一個人，請你一定要試試看！

圖為《壞話筆記的魔法：釐清負面情緒，沒想到好事就這樣發生了》書封。如何出版社提供

那麼，「不好的壞話」是什麼樣的壞話呢？那就是沒有在內心整理過，只拿出「我被瞧不起了、過分、我也很努力啊！」的情緒，單憑情緒就自認為被害者在和別人說話的狀態。類似「清美小姐的那種說法讓我很不高興，我明明都這麼努力了，不覺得她很過分嗎？」這樣的感覺。

關鍵在於明確地區分情緒和事件，這是「壞話筆記」的步驟之一，也是很重要的部分。非常多人會在這時把兩者混在一起，所以要特別留心！此外，關於身體方面和就算努力也於事無補的人身攻擊，是絕對不可以說出口的壞話。

（本文出自《壞話筆記的魔法：釐清負面情緒，沒想到好事就這樣發生了》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）