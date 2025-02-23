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「壞話」的定義：因聽者而改變 沒感到惡意就不算壞話

如何出版社／ 文．石川清美
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

壞話」的定義

以下是字典對於「壞話」的定義。

「把別人講得很難聽，說別人的不是，以及說出的內容。」（《廣辭苑》）

在別的字典中也有寫到「提及人或事物，刻意用貶低的方式闡述評論，以及該評論的內容。」（《新明解國語辭典》）這些定義感覺都很嚇人呢。

我也用字典或手機的搜尋功能做了很多調查，感覺上呈現方式雖然各有不同，理解上會因為用詞而稍微產生差異，但它們的共通點是取決於自己心中是否有「惡意」的意圖。

除此之外，還有羅列出兩百個壞話的網站。你也可以趁著這個機會查查看，現在的人常講的壞話都是些什麼樣的話。

其中從非常令人感到不愉快的話到很獨特的話都有，除了你可能聽過的壞話外，也有會讓人覺得「這算是壞話嗎？」的話語（不乏難以理解的壞話……）。

以下是我問客戶○小姐對於壞話的印象時，她說出的話。

「我以前會避免說壞話，但透過寫筆記，我變得能夠看見過去沒有留意、沒有看見的自己真正的心情。此外，我寫的雖然是壞話筆記，可是在我的心中好像把說出反對意見這件事，也歸類到了壞話的範圍內。」

對○小姐來說，「說出反對意見和自己的主張，就是說壞話」，所以即使她覺得「似乎哪裡不太對」，仍常常沉默不語。

我聽完她這段話，明白了原來清楚表達意見這件事，也會因人而異，給人在說壞話的印象。

壞話的範圍會因為聽者把哪些內容視為壞話而改變，這真的很有趣。也就是說，如果有取決於聽的人而變成壞話的話語，表示也會有就算我們帶著惡意想說壞話，要是聽的人沒有感覺到惡意，就不算是壞話的情況。最終得到的結論，就是壞話沒有清楚的界線，感覺和霸凌的範圍很像。

○小姐成長於雙親不會說粗俗話語的家庭，因此很擅長正向思考。由於她是在不會把心中黑暗的部分說出口的家庭長大，所以才會抗拒說出或寫下壞話吧。

不是只有嘴巴說出來的話是壞話，就算沒有說出口，當你在心裡想到時就是壞話了（這也會以能量的方式傳達給對方）。

圖為《壞話筆記的魔法：釐清負面情緒，沒想到好事就這樣發生了》書封。如何出版社提供
圖為《壞話筆記的魔法：釐清負面情緒，沒想到好事就這樣發生了》書封。如何出版社提供

話雖如此，我對壞話本身抱持著中性的看法，因為我認為壞話會依照人用什麼樣的前後文、什麼樣的態度說出，而分成「好的壞話」和「不好的壞話」這兩種類型。

「好的壞話告訴他人也無妨」「不好的壞話不值得傳達」，我自己設有明確的界線（雖然這說到底也是從我的經驗得出的想法和方法……），我在下一章節會更詳細的說明。

（本文出自《壞話筆記的魔法：釐清負面情緒，沒想到好事就這樣發生了》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）

壞話

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