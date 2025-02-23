你能夠毫不猶豫地說別人壞話嗎？用對方法 找到變幸福的訣竅
你能夠毫不猶豫地說別人壞話嗎？
「當你聽到『壞話』這兩個字，對它有什麼樣的印象？」
我在講座中一定會問這個問題，大部分的人都會說出以下的回答。
「不可以說壞話。」
「要是說別人的壞話，別人也會說自己的壞話。」
「我會擔心自己是不是也會被說壞話。」
「我討厭說壞話的人。」
諸如此類⋯⋯這是一般馬上會想到的印象。另外也有人會詳細地寫出對壞話的印象。
「說出來雖然短時間內會得到快樂，但在那之後只剩下罪惡感和不愉快的感覺。」
「內容沒有可信度。」
「有時要是有人說出壞話，不和他一起說，氣氛會變得很奇怪。」
「傳開的速度很快，而且不知道是從哪洩漏出去的。」
「我的想法是邪惡的，所以才會說出壞話，我不可以去想那種事。」
「壞話就像是來歷不明的病毒。」
我以團體的形式來討論這個問題，並且讓大家分享他們的答案，過程中可以看到大家對所有的答案表示認同，不斷點頭的樣子。每當我重複問到這個問題，都會再次深深感受到：有多少人，就有多少種對壞話的印象。
「壞話」這兩個字，竟然會讓人在生活上感受到如此大的不安與恐懼。
我們從小就被教育「不可以說別人的壞話」，在學校也會教我們待人親切，做個體貼的人。可是當腦中浮現壞話，想要把它說出來的時候，又該怎麼做才好？
不論是老師還是父母，都只會對孩子說「不可以說壞話」，要他們忍耐。小孩唯一的選擇只有忍耐這個方法，這是一個大問題吧？
可悲的是，儘管大人們冠冕堂皇地對孩子那麼說，卻會在孩子們面前大聊其他媽媽的壞話。從小孩的角度來看，肯定會覺得這是世界七大不可思議之一。
所以我認為有必要理解人類想要說壞話的機制。
沒有人教我們處理負面情緒的方法
人的思考一天會在腦中進行大約六萬次對話，據說其中有八成都是在思考負面的事。
你知道我們的情緒有多少種類型嗎？
根據研究情緒種類的心理學家羅伯特．普拉奇克的「情緒輪」理論，人類的情緒中有三分之二，也就是七成左右是負面情緒。
除此之外，人類的各種情緒會層層疊加，再加上個性之後，共有多達兩千種類型，以其中有七成是負面情緒來看，要說「人類是負面的」也不為過。
人類擁有那麼多負面的情緒，卻沒有人教我們該怎麼處理，這不是很奇怪嗎？正是因為我們不知道該怎麼處理這些負面情緒，才會和朋友在背後偷偷說別人壞話、在網路上批評名人、去朋友的社群媒體匿名留言誹謗對方。
除了對別人之外，我們還會進入大肆對自己說出否定或批判的話語、像念咒般持續地對自己的心說壞話的狀態。
現在，日本年輕人的自殺率位居已開發國家之首，但日本明明是個不論食衣住行或娛樂，想要什麼都可以得到，放眼世界也算是富裕的國家……
所以我想要提倡用適當的方法把心中的「壞話一吐為快」。我的意思不是單純把壞話說出來，當我們運用適當的方法把壞話變得可以控制後，相信你對「壞話」這個詞的印象會慢慢地有所改變。
在我提出「自從開始寫壞話筆記後，你們對壞話的印象有什麼樣的改變嗎？」的疑問時，來參加講座的學生給出了以下的回答。
「壞話是人生的路標。」
「裝滿寶物的寶箱的鑰匙。」
「能夠遇見陌生（沒有察覺到）的自己的最佳禮物。」
「可以像個人，很不錯。」
「是認識對方的其中一個起點。」
「大多源自於自己先入為主的想法。」
「壞話絕對不是壞事，端看你怎麼使用。」
「認識自己的工具。」
「自己想要療癒的過去或創傷的表徵。」
「發現與解放未知的自己。」
壞話絕對不是可怕的事。只要掌握把說出口的壞話寫下來、分解、整理的正確作法，你一定能在真相不明又令人害怕的壞話中，找到變幸福的訣竅。讓我們一起擺脫只是一味忍耐的錯誤作法吧。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
（本文出自《壞話筆記的魔法：釐清負面情緒，沒想到好事就這樣發生了》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）
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