你能夠毫不猶豫地說別人壞話嗎？用對方法 找到變幸福的訣竅

你能夠毫不猶豫地說別人壞話嗎？

「當你聽到『壞話』這兩個字，對它有什麼樣的印象？」

我在講座中一定會問這個問題，大部分的人都會說出以下的回答。

「不可以說壞話。」

「要是說別人的壞話，別人也會說自己的壞話。」

「我會擔心自己是不是也會被說壞話。」

「我討厭說壞話的人。」

諸如此類⋯⋯這是一般馬上會想到的印象。另外也有人會詳細地寫出對壞話的印象。

「說出來雖然短時間內會得到快樂，但在那之後只剩下罪惡感和不愉快的感覺。」

「內容沒有可信度。」

「有時要是有人說出壞話，不和他一起說，氣氛會變得很奇怪。」

「傳開的速度很快，而且不知道是從哪洩漏出去的。」

「我的想法是邪惡的，所以才會說出壞話，我不可以去想那種事。」

「壞話就像是來歷不明的病毒。」

我以團體的形式來討論這個問題，並且讓大家分享他們的答案，過程中可以看到大家對所有的答案表示認同，不斷點頭的樣子。每當我重複問到這個問題，都會再次深深感受到：有多少人，就有多少種對壞話的印象。

「壞話」這兩個字，竟然會讓人在生活上感受到如此大的不安與恐懼。

我們從小就被教育「不可以說別人的壞話」，在學校也會教我們待人親切，做個體貼的人。可是當腦中浮現壞話，想要把它說出來的時候，又該怎麼做才好？

不論是老師還是父母，都只會對孩子說「不可以說壞話」，要他們忍耐。小孩唯一的選擇只有忍耐這個方法，這是一個大問題吧？

可悲的是，儘管大人們冠冕堂皇地對孩子那麼說，卻會在孩子們面前大聊其他媽媽的壞話。從小孩的角度來看，肯定會覺得這是世界七大不可思議之一。

所以我認為有必要理解人類想要說壞話的機制。

沒有人教我們處理負面情緒的方法

人的思考一天會在腦中進行大約六萬次對話，據說其中有八成都是在思考負面的事。

你知道我們的情緒有多少種類型嗎？

根據研究情緒種類的心理學家羅伯特．普拉奇克的「情緒輪」理論，人類的情緒中有三分之二，也就是七成左右是負面情緒。

除此之外，人類的各種情緒會層層疊加，再加上個性之後，共有多達兩千種類型，以其中有七成是負面情緒來看，要說「人類是負面的」也不為過。

人類擁有那麼多負面的情緒，卻沒有人教我們該怎麼處理，這不是很奇怪嗎？正是因為我們不知道該怎麼處理這些負面情緒，才會和朋友在背後偷偷說別人壞話、在網路上批評名人、去朋友的社群媒體匿名留言誹謗對方。

除了對別人之外，我們還會進入大肆對自己說出否定或批判的話語、像念咒般持續地對自己的心說壞話的狀態。

現在，日本年輕人的自殺率位居已開發國家之首，但日本明明是個不論食衣住行或娛樂，想要什麼都可以得到，放眼世界也算是富裕的國家……

所以我想要提倡用適當的方法把心中的「壞話一吐為快」。我的意思不是單純把壞話說出來，當我們運用適當的方法把壞話變得可以控制後，相信你對「壞話」這個詞的印象會慢慢地有所改變。

在我提出「自從開始寫壞話筆記後，你們對壞話的印象有什麼樣的改變嗎？」的疑問時，來參加講座的學生給出了以下的回答。

「壞話是人生的路標。」

「裝滿寶物的寶箱的鑰匙。」

「能夠遇見陌生（沒有察覺到）的自己的最佳禮物。」

「可以像個人，很不錯。」

「是認識對方的其中一個起點。」

「大多源自於自己先入為主的想法。」

「壞話絕對不是壞事，端看你怎麼使用。」

「認識自己的工具。」

「自己想要療癒的過去或創傷的表徵。」

「發現與解放未知的自己。」

圖為《壞話筆記的魔法：釐清負面情緒，沒想到好事就這樣發生了》書封。如何出版社提供

壞話絕對不是可怕的事。只要掌握把說出口的壞話寫下來、分解、整理的正確作法，你一定能在真相不明又令人害怕的壞話中，找到變幸福的訣竅。讓我們一起擺脫只是一味忍耐的錯誤作法吧。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

（本文出自《壞話筆記的魔法：釐清負面情緒，沒想到好事就這樣發生了》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）