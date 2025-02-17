朋友是階段性的？每個階段的朋友 都反映了我們當時的生活與價值觀

作者：丁嘉莉（諮商心理師）

前陣子看到一個短影音，剪輯了幾段不同的節目當中，藝人對於「朋友」的想法與觀點，其中幾句話如下：

「我是一個留不住朋友的人」 「有的朋友就是階段性的」 「交朋友這件事情，真的不要強求」 「有的人來就是陪你一段」 「一輩子的朋友，跟朋友是階段性的兩個觀念並不矛盾」

影片中「朋友交往」的不同狀態

1. 嚮往長期友誼，但自覺留不住朋友

這類型的人很嚮往一段長且久，而且很契合的一段友誼，但是當他發現身邊的朋友很難維持，可能心中就會萌生出「我留不住朋友」的想法，甚至去檢討自己是不是做了什麼或沒做什麼，才造成這個局面，有時會落入自我否定的狀態中。

2. 認為朋友是階段性的、不強求

這類型的人可能在實際的交往中經驗過了朋友的分合，發現曾經密切相處的人，會因為環境、職業、作息、價值觀等各種因素，而漸行漸遠，所以認知到朋友是階段性的存在，陪伴自己走過一段路後，也會走向各自的方向，沒有辦法一直留在生命裡。

3. 知道有些朋友是階段性的，但相信有些朋友可以走一輩子

這類型的人可能自己或身邊的人，曾經出現「跨越時期」、「跨越人生階段」的朋友，而相信人的生命中，是有機會遇到攜手一生的朋友。所以即便經歷到一些朋友在相處後分別，但仍願意投入時間、心力去經營關係，尋覓一生的朋友。

我的朋友交往歷程

我曾經經歷過幾個不同的心境，也曾經懷疑自己，所以我想可以分享我不同階段的心路歷程。

1. 階段一：認為自己留不住朋友

在這個階段，我發現自己身邊的同學，都有一些「一路走來」的朋友，例如高中同學說要跟國小同學約出去吃飯，或是大學同學說會跟高中同學一起出國，而相比之下，我發現自己在經歷畢業或是生活環境轉換之後，就會跟過去的朋友漸行漸遠。（我曾經因此覺得自己有問題、批評自己，也與心理師花了不小的篇幅討論這個問題）

2. 階段二：將「留不住朋友」視為問題，並觀察身邊令我羨慕的朋友互動，同時試圖模仿、努力經營

在這個階段，我下定決心要改變自己的問題，所以觀察身邊同學怎麼跟朋友互動、怎麼聯繫感情，雖然表面上看起來好像有達到自己想要的樣子，但是常常感覺到自己的不自在、不適應跟疲累。（畢竟試圖演出一個不是自己的樣子，會累、會反彈是很正常的，但當時的我，在發現自己開始力不從心之後，將這個不順利理解為「我果然有問題」）

3. 階段三：經歷朋友的離開與疏遠，開始反思到底自己想要什麼

會進入這個階段，是因為與兩個我非常重視的好友逐漸疏遠了（會意識到是因為發現原先會一起聚會的日子，自己不再同行，發訊息後，收到的回覆讓我感受到對方認為是我的問題）。

這促使我思考，在這之前如果我多做什麼，局面會不會不一樣？這些應該早一點發生的行動，為什麼我沒有去行動？

後來我發現，如果需要靠這些行動來證明對方對我很重要，這會讓我感到心累，因為在我的經驗中，重視、在意一個人是用心，而不是靠表現的。而我也在這樣的覺察中，發現彼此不適合，的確是一段「走著走著就散了」的關係。

4. 階段四：知道自己要什麼，也發自內心的為朋友付出

很幸運的，我生命中出現了兩個與我高度契合、默契的姊妹，我們不需要那些證明、儀式，也不需要勉強自己，就單純在關係中做自己，就可以感受到心自然而然地貼近與默契。

在這段關係中，也幫助我養大了我的「友誼信心」，相信自己可以純粹的被接納、被愛，不需要委屈。（在此告白我的兩個姊妹）

所以，回到主題，我認不認同「朋友是階段性的」？

我的經歷讓我相信：「朋友是階段性的，但我們也會在階段中，發現那些可以陪伴我們一生的人」。我們會因為人生的不同階段，認識不同人，我們也會在這個過程當中，慢慢地探索、發現跟取捨，有一些跟你的價值觀不那麼契合、跟你的相處方式/互動模式沒那麼同頻的人，可能在一段時間的交往互動後，就會停在一定位置、不會繼續深入，甚至曾經以為契合的人，也可能會在生活狀態改變之後漸行漸遠。

如果對自己的友誼狀態不滿意

是時候檢視自己了！你可以試著：

1. 覺察「自己感到舒適的友誼互動」，跟「你嚮往的樣子」是不是相似的。

如果發現背道而馳，可以進一步探索這中間的落差發生了什麼事。

2. 如果有希望維持深入友誼的對象，卻沒有方法，或是難以付諸行動：

在這種情況當中，如果缺少經營關係的方法，可以透過他人的經驗分享、書籍、文章等，吸收適合你的經營方式；如果心中有些遲疑或抗拒，你需要回頭去看看自己的擔心與害怕，有些曾經受傷的人，需要經過一段療癒創傷的過程，才能再次信任人。

最後我想說，每個階段的朋友，都反映了是我們當時的生活與價值觀，所以如果有一些朋友消失在你的生命中，除了曾經的摩擦與衝突，也有可能是因為隨著生命的成長，失去了共通的語言與頻率。如果是這樣，也請別自我責怪，也許我們需要再花一點時間，找到那個真的能夠陪伴我們走人生路的摯友。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「朋友就是階段性的？」，未經同意禁止轉載。）