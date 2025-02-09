快訊

謝銘洋確定出席國政會商 法界：勿再將司法當政爭工具

影／不放棄！高雄3婦遭分屍2人屍體未找到 警方開挖焚化爐畫面曝

獨／高雄殺人分屍案「仍找不到頭顱」 警不排除比照這3案開挖化糞池

聽新聞
0:00 / 0:00

完美情人存在嗎？心理師告訴你 五個特質找到終身伴侶

擁抱心理／ 陳惠婷（諮商心理師）
一般的戀愛是有保存期限的，這個保存期限是來自於我們前面說的投射。 示意圖／Ingimage
一般的戀愛是有保存期限的，這個保存期限是來自於我們前面說的投射。 示意圖／Ingimage

作者：陳惠婷（諮商心理師

身材好，容貎佳，溫暖、體貼，又懂我，簡值就是完全為我訂製的完美情人戀愛保存期後，一切都走樣了……

工作能力強，錢賺的多，又顧家，又孝順，對我又超好的，讓我又愛又崇拜，結婚後，怎麼看都不順眼……

這些跌落神壇的男神/女神是怎麼回事？天底下到底有沒有所謂的完美情人？又要怎麼找呢？是他/她變了？還是我的口味變了？

其實在榮格心理學中提到，我們會無意識的將內在陰性面（阿尼瑪）/陽性面（阿尼瑪斯）投到另一個女人/男人身上，容易把平凡女性/男性當成女神/男神，會期待自己的另一半可以滿足自己情感上所有的需求。然而卻忽略了這份期待需要的是往內尋找而不是將責任放到別人身上。

一般的戀愛是有保存期限的，這個保存期限是來自於我們前面說的投射。投射沒有不好或不對，但有投射就要有去投射的能力。也就是說，一旦我們將我們的投射放到伴侶的身上時，將他當成女神/男神之後，我們也需要有能力的去體悟到，他/她是真實存在的人，是現實生活中一起生活的伴，而不是用來滿足我們慾望的物。

美國心理分析師Hilary Jacobs Hendel整理了以下終身伴侶必備的5個特質：

1. 同理的能力

2. 幽默感

3. 願意溝通

4. 對自己情緒有基本的認識

5. 願意和你建設性地吵架

你可以根據上面的特質成為觀察對象的指標，更重要的事是，你也可以藉此自省自己是不是已經成為了足夠好的伴侶。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「完美情人存在嗎?心理師告訴你， 五個特質找到終身伴侶」，未經同意禁止轉載。）

女神 完美情人 戀愛 投射 男神

延伸閱讀

夫妻在伴侶諮商中常見的鬼故事…10大吵架原因 先生最怕聽到「這1句」

當對方不是Mr. Right或Miss Right…分手是一種選擇 還是一個失敗？

原本忠誠的另一半忽然劈腿…「認知失調」會讓人以為：可能是我哪裡不好

逾8成女性受過職場性騷擾…如何判斷？心理師：請相信「自己的直覺」

相關新聞

完美情人存在嗎？心理師告訴你 五個特質找到終身伴侶

一般的戀愛是有保存期限的，這個保存期限是來自於我們前面說的投射。投射沒有不好或不對，但有投射就要有去投射的能力。也就是說，一旦我們將我們的投射放到伴侶的身上時，將他當成女神/男神之後，我們也需要有能力的去體悟到，他/她是真實存在的人，是現實生活中一起生活的伴，而不是用來滿足我們慾望的物。

夫妻在伴侶諮商中常見的鬼故事…10大吵架原因 先生最怕聽到「這1句」

每段婚姻都有一些「鬼故事」，它們代表著那些看似無傷大雅，卻可能讓關係逐漸受損的摩擦。從新婚期到育兒期，甚至進入熟齡婚姻，夫妻常見的爭執究竟是什麼呢？讓我們一起來揭開這些「吵架的鬼故事」吧！

如何擺脫「比較」的束縛？當外界的聲音不再重要 你會找到真正的自己

樂樂是設計系研究所的學生，每當逢年過節親朋好友團聚時，總是陷入自己不如其他有穩定工作的親戚，能夠送禮孝敬長輩，而覺得自卑難受…

溫暖的湯與冷漠的話：解開家庭溝通的密碼

家，是溫暖的避風港。相信這句話大家一定都不陌生，從教科書到廣告文宣都經常這樣塑造與期待家庭是一個溫暖的堡壘。但好像有些人的家庭偏偏事與願違，對家庭似乎有很多的感謝，但也少不了埋怨。家庭就是一個如此奇妙關係，既黏膩又疏離、既想靠近但又想遠離。

你是「脫家者」嗎？過年要不要回家…轉身之後 你好嗎？

離家與近家，就像是一道光譜，我們每個人都可能在這光譜上選擇了某個位置。然而對你來說，最舒適的位置，卻是離家人最遠的那一端。

「沒有痛，就沒有愛」大S殞落…親人驟逝 家人該如何面對哀痛？

大S在家人共遊的旅途中不幸染病，以難以想像的快速方式逝世，跟在身邊的親人正處在哀痛與無助感中。以家族排列的角度來看，有以下幾個方式可以讓生者好好過下去。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。