作者：陳惠婷（諮商心理師）

身材好，容貎佳，溫暖、體貼，又懂我，簡值就是完全為我訂製的完美情人，戀愛保存期後，一切都走樣了……

工作能力強，錢賺的多，又顧家，又孝順，對我又超好的，讓我又愛又崇拜，結婚後，怎麼看都不順眼……

這些跌落神壇的男神/女神是怎麼回事？天底下到底有沒有所謂的完美情人？又要怎麼找呢？是他/她變了？還是我的口味變了？

其實在榮格心理學中提到，我們會無意識的將內在陰性面（阿尼瑪）/陽性面（阿尼瑪斯）投到另一個女人/男人身上，容易把平凡女性/男性當成女神/男神，會期待自己的另一半可以滿足自己情感上所有的需求。然而卻忽略了這份期待需要的是往內尋找而不是將責任放到別人身上。

一般的戀愛是有保存期限的，這個保存期限是來自於我們前面說的投射。投射沒有不好或不對，但有投射就要有去投射的能力。也就是說，一旦我們將我們的投射放到伴侶的身上時，將他當成女神/男神之後，我們也需要有能力的去體悟到，他/她是真實存在的人，是現實生活中一起生活的伴，而不是用來滿足我們慾望的物。

美國心理分析師Hilary Jacobs Hendel整理了以下終身伴侶必備的5個特質：

1. 同理的能力 2. 幽默感 3. 願意溝通 4. 對自己情緒有基本的認識 5. 願意和你建設性地吵架

你可以根據上面的特質成為觀察對象的指標，更重要的事是，你也可以藉此自省自己是不是已經成為了足夠好的伴侶。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「完美情人存在嗎?心理師告訴你， 五個特質找到終身伴侶」，未經同意禁止轉載。）