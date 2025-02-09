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夫妻在伴侶諮商中常見的鬼故事…10大吵架原因 先生最怕聽到「這1句」
作者：陳惠婷（諮商心理師）
每段婚姻都有一些「鬼故事」，它們代表著那些看似無傷大雅，卻可能讓關係逐漸受損的摩擦。從新婚期到育兒期，甚至進入熟齡婚姻，夫妻常見的爭執究竟是什麼呢？讓我們一起來揭開這些「吵架的鬼故事」吧！
新婚期的三大爭執：
生活習慣不同
先生隨意擺放衣物，太太偏好整齊乾淨，這樣的習慣差異往往讓日子變得不再那麼甜蜜。
金錢管理問題
「賺得多的人就應該有更多話語權」？家用怎麼分攤、要不要共同戶頭、錢應該花在哪裡，這些問題常常讓人頭疼。
一言不合的回答
太太最不滿意：「都可以」、「沒什麼」，而先生則最怕聽到：「為什麼會這樣？」這些隨口的話語，真的讓人火大！
孩子出生後的四大摩擦：
婆媳問題
孩子的出生常牽扯出婆婆與媳婦的三角關係，丈夫夾在中間真是進退兩難啊。
教養方式的歧見
丈夫想嚴格要求，太太想放手尊重，原生家庭的不同經驗往往成為爭吵的導火線。
性生活變少
育兒真的很累，性生活變少，親密感也逐漸淡去，如何找回彼此的連結變得格外重要。
計較彼此的付出
誰該帶小孩？誰的工作更重要？家務與育兒分工不均，是婚姻中常見的矛盾來源。
熟齡婚姻的三大困境：
卒婚
熟齡後的夫妻選擇「卒婚」，彼此獨立卻不離婚，因為對婚姻的依賴感減少，情感也逐漸淡薄。
缺乏信任
過去的爭執或事件讓信任產生裂痕，這些裂痕不修復，最終讓關係越走越遠。
浪漫與共同興趣的消失
忙於工作與家務，浪漫逐漸消失，週末的約會變成例行公事，曾經的美好也隨之而逝。
研究調查中夫妻十大吵架原因，你中了那幾個？婚姻中的摩擦不斷提醒我們，幸福的關鍵在於有效的溝通、彼此理解，並共同找到解決方法。
（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「夫妻在伴侶諮商中常見的鬼故事：十大吵架原因」，未經同意禁止轉載。）
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